Рамон Баррето — судья, который порвал жёлтую карточку, дав понять игрокам, что далее будет только красная

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вчера, 06:03

Рамон Баррето Руис — лучший уругвайский арбитр в истории, это признают сами уругвайцы.

Баррето — единственный уругваец, кто был главным арбитром на трёх чемпионатах мира, на трёх подряд.

Рамон Баррето — уникальный судья в истории Кубка мира. Он единственный, кто работал в двух финальных матчах, в двух финалах подряд. Работал в качестве лайнсмена в обоих случаях.

Огромное количество ресурсов говорит о том, что Рамон Баррето Руис родился 14 сентября 1939 года.

Но если день месяц указаны верно, то вот с годом его рождения произошла путаница. Опираюсь опять же на вполне официальные документы, а именно миграционные карточки о въезде Р.Баррето в Бразилию.

Есть два документа, датируемые 1962 и 1970 годами.

Вот миграционная карточка Рамона Баррето от декабря 1962:

Отчётливо видим, что он родился в Уругвае в 937 году (так напечатано). Полное имя Ramón Ivanoes Barreto Ruiz.

Очень немногие ресурсы указывают именно на 1937 год его рождения, буквально единицы.

Но вот крупнейшая уругвайская газета El Pais в разделе Умершие сообщила в апреле 2015 г., что в возрасте 77 лет умер лучший арбитр страны. «Сложив дважды два», получаем всё-таки 1937 год.

Вот и второй документ, уже от 1970 года, правда, без фото:

Имя, место и дата рождения всё те же. Документов о рождении в 1939 г. не встретилось.

А к чему нам точный год рождения?

Дело в том, что на турнире 1970 года в Мексике уругваец Рамон Баррето считался самым молодым рефери. Даже на сайте rsssf указано, что самый молодой реф Баррето был в возрасте 30 лет и 263 дней в день своего матча (в действительности, 262 дня). Но этот возраст был отсчитан от 1939 года.

Когда же год рождения изменим на 1937, то, понятно, что полное число лет будет 32, количество дней не изменится.

И что же вы думаете? И при 1937 г.р. Рамон Баррето остался самым молодым рефери на турнире. Но в этом случае у уругвайца была конкуренция. Арбитр из Эфиопии Сейум Тарекень оказался старше уругвайца на 2 недели, если по дате рождения. А на день судейства на ЧМ -70 африканец оказался старше на 17 дней.

Между прочим, С.Тарекень — единственный эфиопский арбитр, судивший матчи чемпионата мира. На ЧМ -70 он, как и Рамон Баррето, был главным арбитром лишь в одном матче.

Р.Баррето судил в 1970 матч Бразилия — Чехословакия. Порой, на некоторых ресурсах, этот его матч почему-то не указывают.

А вот и подтверждение. На фото удар с левой Пеле по воротам соперника. Пытался помешать Пеле Андрей Квашняк. А вот справа как раз уругвайский арбитр Рамон Баррето:

Некоторые уругвайские источники непременно указывают, что Рамон Баррето в том матче Бразилии против Чехословакии показал первую в истории жёлтую карточку на мундиалях. Но это уже перебор. Матч состоялся 3 июня. А 31 мая в матче открытия Мексика — СССР немецкий арбитр Курт Ченчер предъявил целых 5 горчичников, 4 из которых советским футболистам.

Первым среди южноамериканских арбитров — тогда принимается.

Ещё один матч на ЧМ -70 Рамон Баррето провёл в качестве лайнсмена, через неделю после работы в поле со свистком. И вновь это был матч с участием Бразилии, теперь против Румынии.

Через 4 года Рамон Баррето вновь был приглашён для судейства матчей мундиаля. В отборочной кампании ЧМ -74 Баррето, как и в отборе к ЧМ -70, судил только в одном матче.

А вот в финальном турнире 36-летнему уругвайцу был поручен арбитраж самого сложного матча — но не с точки зрения футбола, а с точки зрения политики. В одной группе оказались сборные Федеративной Республики Германии и ГДР . Да к тому же на поле одной из команд.

Всё было чинно-благородно, футбол победил, «демократы» одолели сенсационно будущих чемпионов мира. Правда, поговаривают, что в случае проигрыша, ФРГ однозначно не попадала на втором этапе в одну группу с Бразилией.

Матч двух немецких команд был 22 июня. На втором этапе Баррето судил в поле 26 июня ещё и матч Швеция — Польша.

В качестве лайнсмена Баррето отработал в 1974 году в 3 матчах. Сначала в самом результативном матче Югославия — Заир 9:0. На втором этапе он был на бровке в ещё одном матче с участием Швеции и Югославии, те встречались между собой.

А затем настал его звёздный час — уругваец был выбран в качестве лайнсмена на финальный матч Германия — Нидерланды.

Давайте проясним и ещё один аспект, связанный с лайнсменами. Сейчас среди официальных лиц кроме трёх арбитров есть и 4-й (резервный), есть и резервный ассистент, плюс целый взвод в комнате VAR .

Ранее резервного арбитра не было. С 1970 были введены замены на ЧМ . Эту процедуру и проводили резервные арбитры. Но их имена на сайте ФИФА не указаны для тех лет. Зато для лайнсменов всегда есть разделение на номер 1 и номер 2.

Как удалось выяснить у знающих людей — номер 1 ранее в случае травмы главного арбитра и невозможности продолжать матч — номер 1 становился главным судьей. Сейчас порядок замещения совсем другой. Но сайт ФИФА и судейские чиновники по-прежнему «рассчитывают» лайнсменов (ассистентов) на первый-второй.

На ЧМ -74 и ЧМ -78 лайнсмены различались цветом флагов. Вот, к примеру, стоп-кадр финала Германия — Нидерланды. Это события после свистка на перерыв. Голландцы Виллем ван Ханегем №3 и Йохан Кройф №14 выказывали недовольство решениями арбитра, за что и получили предупреждения. Подбежавший на помощь главному арбитру уругваец Рамон Баррето был с красным флагом. А его напарник, мексиканец Арчундия, был с жёлтым (на этом кадре не видно).

По протоколу на сайте ФИФА Рамон Баррето в том матче был номер 2.

В отборочной кампании к ЧМ -78 Рамон Баррето был задействован вполне солидно. Кроме 2 матчей между южноамериканскими сборными он судил ещё 2 матча среди команд зоны КОНКАКАФ , а также матч Венгрия — Боливия в межконтинентальном споре.

В финальном турнире ЧМ -78 Рамон Баррето в поле отработал в матче с уже знакомыми ему венграми (против Италии). А на втором этапе ему достался для судейства вновь резонансный матч, повторение финала прошлого ЧМ Германия — Нидерланды. В том матче Баррето показал красную карточку недавно вышедшему на замену голландцу Наннинге. Наннинга получил сначала предупреждение, с которым был не согласен. И выразил этот факт аплодированием арбитру — Баррето, ничтоже сумняшеся, тут же предъявил тому красную. Свободен!

Ходит уже как анекдот история о том, что, кажется в 1970 г., в одном из принципиальных матчей в чемпионате Уругвая между Насьоналем и Пеньяролем арбитр Баррето порвал жёлтую карточку на глазах у всех футболистов.

Прошло полчаса игры, а судья уже устал доставать из кармана горчичник — грубо играли соперники. Тогда и пришла в голову судье эта идея, чтобы остудить пыл. Мол, вы ребята, как хотите, но у меня есть только красная — можете продолжать в том же духе. Этот поступок действительно ситуацию успокоил, и игра далее протекала мирно.

Так что шутки, а тем более издёвки с этим арбитром были неуместны.

В качестве лайнсмена Рамон Баррето работал на бровке в матче Австрия — Испания, на первом групповом этапе. Напарником у него был наш лайнсмен Анатолий Иванов.

Вот фото перед матчем Австрия — Испания на ЧМ -78:

Телевизионщики, правда, напутали — Иванов-то как раз справа, а Баррето слева (на фото). И фамилию уругвайца перековеркали.

В том матче Иванов был с красным флагом, по протоколу ФИФА — ассистент номер 2. Значит Баррето был с жёлтым. Об Анатолии Иванове подробнее смотрите статью здесь.

Рамон Баррето был главным кандидатом на проведение финала ЧМ -78. Но, скорее всего, аргентинцы не согласились с назначением главным арбитром представителя страны извечного соперника. Как говорят спецы, Баррето был назначен главным арбитром на повторный матч финала — в случае, если бы 120 минут финала закончились вничью. Послематчевые пенальти тогда ещё не были предусмотрены в регламенте.

Дважды назначен лайнсменом на финал чемпионата мира — это вполне отражает уровень квалификации и уровень доверия, не побоюсь этого слова — уважения.

Дважды не повезло голландцам в финалах мундиалей в присутствии Баррето на бровке. Кстати, в 1979 в товарищеском матче вновь сошлись Аргентина и Нидерланды, повторение финала ЧМ -78. Тот матч судил в поле Баррето, нулевая ничья. Ни разу голландцы не выиграли матчи, в которых работал Баррето.

Не лишне будет напомнить, что между теми двумя ЧМ Баррето судил финал Олимпиады 1976 Польша — ГДР . Три финала крупных турниров за 4 года.

Вот такое фото Рамона Баррето Руиса есть на сайте Олимпедия:

А в 1979 он судил и один из 3 финальных матчей Копа Америки между Чили и Парагваем.

Вообще, Баррето судил до середины 80-х годов. Его учеником является другой уругвайский арбитр Хорхе Ларионда, привлекавшийся к матчам двух мундиалей в 20 веке.

Главным девизом Рамона Баррето был: «Судить — это думать!».

Решительный был человек, в случае чего — он и блюстителей порядка призывал к порядку:

У Баррето вследствие травмы колена развилось заражение, к тому же он болел диабетом. Это и подкосило его, 15 апреля 2015 г. этого арбитра не стало.

Рамон Баррето в возрасте:

Рамон Баррето вспоминал, как он, самый молодой арбитр на ЧМ -70, зашёл поужинать в ресторан в гостинице в Гвадалахаре и оказался рядом с Пеле и известным мексиканским комиком. Эмоции зашкаливали, он не мог поверить в это. И жалел, что его родители не дожили до этого момента. Они не верили парню, когда он обещал им попутешествовать по всему миру.

Мечты обернулись реальностью. Его узнал весь мир.

Сегодня стартует очередной Чемпионат Европы. Вскорости начнётся и Копа Америки, который теперь можно назвать Копа Америк, двух Америк. Как всегда, большие турниры — это большие надежды и ожидание праздника. Поздравим себя!