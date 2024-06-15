В «Локо» – распродажа. «Зенит» взялся за лучшую «десятку» лиги и топ-латераля

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вчера, 13:00

Переговоры близки к завершению.

«Зенит» всерьёз взялся за подготовку к своему 100-летию. Юбилей хотят встретить пышно, поэтому и денег на рынке не жалеют. Уже есть первые подписания, а в очереди – ещё немало сделок.

«Зенит» собирает дрим-тим под 100-летие

В этом году «Зенит» выдал очень парадоксальный результат – провёл самый слабый сезон в свою чемпионскую эпоху, но взял требл. Семаку не по душе входить в новую кампанию, не залатав дыры – селекционеры активизировались. Снова попробуют закрыть вратарский вопрос. Забрали сверкнувшего в «Балтике» Евгения Латышонка. В центральную ось хотят подписать Жедсона из «Бешикташа». Туркам, по последним данным, готовы заплатить 17+2 млн евро. В сделку также может войти Зайнутдинов – во всё это верится ещё сильнее на фоне слухов, что «Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа» в следующем сезоне.

Параллельно «сине-бело-голубые» шерстят российский рынок. В поисках форварда, который бы мог стать качественным дублёром Кассьерры, заглянули в «Спартак» – по слухам, готовы включиться в борьбу за Соболева и отдать довольно крупную сумму.

И, наконец, игроки «Локомотива». Вернулись к кандидатуре Наира Тикнизяна, он нужен на дефицитную позицию на фланги обороны. Близки к согласованию трансфера Максима Глушенкова.

Грубейший просчёт

Даже чисто в игровой составляющей. Да, у обоих довольно специфический профиль. Но Галактионову удалось примирить это с игровой философией.

И в этой системе оба имеют огромное значение. Максим раскрылся как топ-диспетчер – чувствует момент для передачи, выводит партнёров на удар и в принципе реанимировал позицию «десятки» в Премьер-Лиге. 6 мячей и 15 голевых – никто не играет на этой позиции настолько же эффективно.

Наир сник весной, но до этого был крайне эффективен. Его слабые оборонительные способности удавалось компенсировать, в то же время образовалась химия с Сергеем Пиняевым в атаке, от чего «красно-зелёные» получали огромную пользу. Отсюда и 6 голов с 3 ассистами в 22 играх чемпионата. Это ещё не говоря о неигровой составляющей. Наир – лидер по духу, его присутствие важно для атмосферы в раздевалке. Вспомнить хотя бы, как он праздновал гол «Зениту» в декабре. Такой драйв передался и одноклубникам.

Причины находятся с трудом

По последним данным, сделка с «Локомотивом» по Глушенкову уже согласована, по Тикнизяну договариваются о размере отступных. При этом ни тот, ни другой не горели желанием отправляться в Санкт-Петербург. Тикнизян зимой запросил астрономическую сумму по зарплате, Глушенков ещё в мае склонялся к тому, чтобы остаться с «железнодорожниками».

Но «красно-зелёные» просчитались с пунктом об отступных в контракте форварда – по слухам, прописанная сумма составляла 6 миллионов евро, что для «Зенита» вообще не является препятствием. Петербуржцы приступили к переговорам, собирались предложить взамен Ивана Сергеева (нападающий проиграл конкуренцию Кассьерре и не мог эффективно заменять его, когда у колумбийца возникали проблемы). «Железнодорожники» же хотели продлить контракт с Максимом и увеличить пункт об отступных.

К кандидатуре Тикнизяна же «Зенит» вернулся недавно. Уже в зимнее трансферное окно пытались договориться с «Локо» – тогда стало известно, что Данил Круговой согласовал с ЦСКА свой переход (его отправили в дубль). А Сантосу нужен был сменщик. Теперь за игрока боролись со «Спартаком», но «красно-белые» быстро сошли с дистанции. А «сине-бело-голубые», как сообщается, предложили 8 миллионов евро. Также в сделку могут войти Иван Сергеев и Александр Коваленко. По последним данным, сделка близка к успешному завершению.

Сильный удар по скамейке

«Железнодорожники» пока очевидно проваливают это трансферное окно. Команда провела неплохой сезон, собрала крепкий костяк и в перспективе могла бы включиться в борьбу за топ-3 в следующем чемпионате. Для этого требовалось лишь точечное усиление. Но пока «красно-зелёные» только теряют. Угроза потери с Максимом Глушенковым и Наиром Тинизяном – удар под дых. Придётся снова выходить на рынок в поисках игроков похожего профиля. Во-первых, таких мало. Во-вторых, тех, кто ещё и показывает аналогичный уровень – и того меньше.

Ещё хуже для москвичей, что они теряют даже резервы. Контракты истекают у Антона Мирачнука и Рифата Жемалетдинова – их агент Вадим Шпинёв уже в мае подтверждал:

Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске, как будет информация, все узнаете.

Ранее эта потеря воспринималась проще. Скажется на игровой составляющей – но клуб отдал предпочтение оптимизации зарплатной ведомости, а футболисты не захотели ужиматься в окладе. Теперь, с возросшей вероятностью потери Глушенкова, уход Антона и Рифата заиграл новыми красками.

Пока всё идёт к тому, что предстоящий сезон станет театром одного актёра. «Зенит» существенно вложится в свой юбилей – и такой интригующей концовки уже не будет. А «Динамо» и «Краснодар» не имеют таких возможностей и сети связей, чтобы продавливать топ-трансферы в таком количестве.