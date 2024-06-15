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В «Локо» – распродажа. «Зенит» взялся за лучшую «десятку» лиги и топ-латераля

вчера, 13:00
Тикнизян Наир

Переговоры близки к завершению.

«Зенит» всерьёз взялся за подготовку к своему 100-летию. Юбилей хотят встретить пышно, поэтому и денег на рынке не жалеют. Уже есть первые подписания, а в очереди – ещё немало сделок.

«Зенит» собирает дрим-тим под 100-летие

В этом году «Зенит» выдал очень парадоксальный результат – провёл самый слабый сезон в свою чемпионскую эпоху, но взял требл. Семаку не по душе входить в новую кампанию, не залатав дыры – селекционеры активизировались. Снова попробуют закрыть вратарский вопрос. Забрали сверкнувшего в «Балтике» Евгения Латышонка. В центральную ось хотят подписать Жедсона из «Бешикташа». Туркам, по последним данным, готовы заплатить 17+2 млн евро. В сделку также может войти Зайнутдинов – во всё это верится ещё сильнее на фоне слухов, что «Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа» в следующем сезоне.

Параллельно «сине-бело-голубые» шерстят российский рынок. В поисках форварда, который бы мог стать качественным дублёром Кассьерры, заглянули в «Спартак» – по слухам, готовы включиться в борьбу за Соболева и отдать довольно крупную сумму.

И, наконец, игроки «Локомотива». Вернулись к кандидатуре Наира Тикнизяна, он нужен на дефицитную позицию на фланги обороны. Близки к согласованию трансфера Максима Глушенкова.

Грубейший просчёт

Даже чисто в игровой составляющей. Да, у обоих довольно специфический профиль. Но Галактионову удалось примирить это с игровой философией.

И в этой системе оба имеют огромное значение. Максим раскрылся как топ-диспетчер – чувствует момент для передачи, выводит партнёров на удар и в принципе реанимировал позицию «десятки» в Премьер-Лиге. 6 мячей и 15 голевых – никто не играет на этой позиции настолько же эффективно.

Наир сник весной, но до этого был крайне эффективен. Его слабые оборонительные способности удавалось компенсировать, в то же время образовалась химия с Сергеем Пиняевым в атаке, от чего «красно-зелёные» получали огромную пользу. Отсюда и 6 голов с 3 ассистами в 22 играх чемпионата. Это ещё не говоря о неигровой составляющей. Наир – лидер по духу, его присутствие важно для атмосферы в раздевалке. Вспомнить хотя бы, как он праздновал гол «Зениту» в декабре. Такой драйв передался и одноклубникам.

Причины находятся с трудом

По последним данным, сделка с «Локомотивом» по Глушенкову уже согласована, по Тикнизяну договариваются о размере отступных. При этом ни тот, ни другой не горели желанием отправляться в Санкт-Петербург. Тикнизян зимой запросил астрономическую сумму по зарплате, Глушенков ещё в мае склонялся к тому, чтобы остаться с «железнодорожниками».

Но «красно-зелёные» просчитались с пунктом об отступных в контракте форварда – по слухам, прописанная сумма составляла 6 миллионов евро, что для «Зенита» вообще не является препятствием. Петербуржцы приступили к переговорам, собирались предложить взамен Ивана Сергеева (нападающий проиграл конкуренцию Кассьерре и не мог эффективно заменять его, когда у колумбийца возникали проблемы). «Железнодорожники» же хотели продлить контракт с Максимом и увеличить пункт об отступных.

К кандидатуре Тикнизяна же «Зенит» вернулся недавно. Уже в зимнее трансферное окно пытались договориться с «Локо» – тогда стало известно, что Данил Круговой согласовал с ЦСКА свой переход (его отправили в дубль). А Сантосу нужен был сменщик. Теперь за игрока боролись со «Спартаком», но «красно-белые» быстро сошли с дистанции. А «сине-бело-голубые», как сообщается, предложили 8 миллионов евро. Также в сделку могут войти Иван Сергеев и Александр Коваленко. По последним данным, сделка близка к успешному завершению.

Сильный удар по скамейке

«Железнодорожники» пока очевидно проваливают это трансферное окно. Команда провела неплохой сезон, собрала крепкий костяк и в перспективе могла бы включиться в борьбу за топ-3 в следующем чемпионате. Для этого требовалось лишь точечное усиление. Но пока «красно-зелёные» только теряют. Угроза потери с Максимом Глушенковым и Наиром Тинизяном – удар под дых. Придётся снова выходить на рынок в поисках игроков похожего профиля. Во-первых, таких мало. Во-вторых, тех, кто ещё и показывает аналогичный уровень – и того меньше.

Ещё хуже для москвичей, что они теряют даже резервы. Контракты истекают у Антона Мирачнука и Рифата Жемалетдинова – их агент Вадим Шпинёв уже в мае подтверждал:

Это последний матч Миранчука и Жемалетдинова в «Локомотиве». Было сделано предложение перед игрой, состоялась встреча с руководством: генеральным и спортивным директором. Услышали возможности клуба, донесли до футболистов. При всем уважении к клубу, но ситуация такова. Нахожусь в поиске, как будет информация, все узнаете.

Ранее эта потеря воспринималась проще. Скажется на игровой составляющей – но клуб отдал предпочтение оптимизации зарплатной ведомости, а футболисты не захотели ужиматься в окладе. Теперь, с возросшей вероятностью потери Глушенкова, уход Антона и Рифата заиграл новыми красками.

Пока всё идёт к тому, что предстоящий сезон станет театром одного актёра. «Зенит» существенно вложится в свой юбилей – и такой интригующей концовки уже не будет. А «Динамо» и «Краснодар» не имеют таких возможностей и сети связей, чтобы продавливать топ-трансферы в таком количестве.

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Все комментарии
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ m9q74a2r6bca (раскрыть)
вчера в 21:32
Хотят да, а будут ли? Только не говорите мне про конкуренцию. Уже достали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:49
Это похвально (в жизни). Но в футболе нашем , особенно сейчас столько криминала по большому счету, и не только по части финансирования ,что лучше закрыть на это глаза и делать вид, что все честно и по закону. Что большинство и делает. Но у меня в этой сфере опыт с 83 года, так что многое вижу, что не на поверхности. Сейчас как и ты на пенсии. живу воспоминаниями.....
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:33
Моя реальность, это моя жизнь, которую я делаю сам, своими руками, не ожидая ни от кого, ни каких подачек. Я давно не строю никаких иллюзий. В девяностых, когда всё рухнуло, когда все оказались на берегу, я два года болтался в ожидании что всё наладится. Но потом понял, что ждать бесполезно и надо всё делать своими руками. Знакомые помогли уйти под флаг и с тех пор я не строю никаких иллюзий.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:35
Как приятно отгородиться от реальности и жить в прекрасном иллюзорном мире. , Где Миллер из своего личного кармана содержит Зенит, выкладывая на эту игрушку 250 млн евро в год. А госбюджет не содержит профессиональных футболистов госарбайтеров. Это не бухгалтерия _ это суть Зенита. За что этот клуб и нельзя уважать.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:15
Меня твоя бухгалтерия абсолютно не интересует. И вообще ничья бухгалтерия не интересует. Это больше похоже на базарные сплетни. Если Локо не хочет расставаться с этими игроками, а игроки, по словам Локо, не хотят уходить из клуба, то никто не может силой заставить их изменить свои решения. А слова о неограниченном доступе Газпрома к бюджету страны, это вообще бред. Газпром, к твоему сведению, больше всех вкладывает в бюджет. И с этими бухгалтерскими выкладками не ко мне, пожалуйста.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:58
Ты или не понимаешь о чем речь , или делаешь вид, что не понимаешь. Под словами "удар под дых" подразумевается неограниченный доступ Газпрома к бюджету РФ, при том, что у Локо он существенно ограничен. Хотя бы в смысле практически полного отсутствия валютной выручки. Просто непорядочно пользоваться служебным положением Миллера (все таки 2 года портфель носил за шефом в мэрии) и тратить бюджетные деньги в угоду его амбициям.
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 14:48
Пинаева заодно надо взять
m9q74a2r6bca
m9q74a2r6bca
вчера в 14:11
Игроки всегда хотят играть в команде, которая что-то добивается, ничего удивительного.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 13:42
В следующем сезоне на Локо, как конкурента в борьбе за чемпионство, можно не расчитывать
lotsman
lotsman
вчера в 13:30
"...Угроза потери с Максимом Глушенковым и Наиром Тинизяном – удар под дых...." Интересно, а кто у них силой уводит игроков. Если для них это потеря и, как утверждают, игроки не горят желанием уходить, так в чём проблема? Оставляйте их и радуйтесь жизни. Зачем раздувать пузырь, что Зенит кого то грабит?
".....Забрали сверкнувшего в «Балтике» Евгения Латышонка..." - Что, опять насильно забрали? А может Латышонок сам захотел?
".....по слухам, готовы включиться в борьбу за Соболева и отдать довольно крупную сумму....." - О какой борьбе речь? Зениту он абсолютно не нужен. А кто за него ещё борется? Пусть забирают, Зенит им не помеха.
Аnдrюhа
Аnдrюhа
вчера в 13:02
Зенит это Бавария на минималках
Гость
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