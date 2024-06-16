Кириченко больше не самый шустрый голеадор Евро. Зато в десятке лучших Левандовски и Ширер

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вчера, 14:37

Албанец обошел знаменитостей.

23 секунды. Недим Байрами (Албания)

В поединке против Италии ошибочные действия Димарко – неудачно вбросил мяч с аута, и неразбериха в обороне Доннаруммы позволили Байрами нанести хлесткий удар в ближний угол. Полузащитник «Сассуоло» признался после матча, что с детства мечтал представлять Албанию на подобных турнирах, хоть и вырос в Швейцарии, играя за молодежные сборные этой страны. Мечты сбываются. Впрочем, гол на 23-й секунде в ворота чемпионов Европы не помог Албании. Зато этот мяч важен, ведь впереди игра с Хорватией, а разница голов влияет на расклады в группах.

67 секунд. Дмитрий Кириченко (Россия)

Двадцать лет назад – если быть точным, то 20 июня 2004 года, нападающий ЦСКА очень быстро забил будущим чемпионам Европы. Впрочем, на тот момент Россия уже не имела шансов выйти из группы. Так что рекорд, который держался 20 лет, был с горьким вкусом. Зато Кириченко записал имя в историю чемпионатов Европы, хотя на том турнире не был основным нападающим. Сычёв и Булыкин котировались выше, а Кержаков им помогал. Кто бы мог подумать после того матча, что Рехагель выиграет с греками Евро?

88 секунд. Эмиль Форсберг (Швеция)

Евро-2020 три года назад, матч Швеции и Польши. Последний тур, в котором решалась судьба команд. В случае победы поляки вышли бы в плей-офф с третьего места с четырьмя пунктами. Но нет, нападающий «Лейпцига», который теперь играет за «Нью-Йорк Ред Буллз», оказался шустрее, чем защитники сборной Польши. Эмиль помог шведам в матче против Словакии, а затем его гол повлиял на результат в последнем туре – сделал дубль. Польша проиграла со счетом 2:3, Швеция вышла в плей-офф с первого места, опередив Испанию.

99 секунд. Юссуф Поульсен (Дания)

Снова Евро-2020, снова сын иммигранта, как албанец Байрами. Только Поульсен не ушел играть за сборную Танзании, как Недим после игр за команды Швейцарии разного возраста. Датский нападающий Юссуф, как и Форсберг, связал карьеру с «Лейпцигом», где выступает более десяти лет, является капитаном. Вот только Поульсен не победил в своем поединке Евро. В группе с Россией и Финляндией выиграла команда Бельгии. Они обыграли Данию (2:1), невзирая на гол Юссуфа на второй минуте матча. Зато датчане прошли в плей-офф и добрались до полуфинала.

100 секунд. Роберт Левандовски (Польша)

Откатываемся на один турнир назад. Евро-2016 получился непростым для будущего победителя. Сборная Португалии выбралась в плей-офф с третьего места, а в четвертьфинале встретила неплохую тогда команду Польши. Левандовски был на восемь лет моложе и огорчил португальцев на второй минуте матча. Но команда Пепе и Роналду не сдалась. Молодой Ренату Санчеш отыграл мяч Роберта, а в серии пенальти голкипер Патрисиу отбил удар вингера Блащиковского. Поляки не сумели выиграть вторую серию пенальти подряд, ведь до этого обыграли Швейцарию.

116 секунд. Люк Шоу (Англия)

Самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы. Левый защитник сборной Англии Шоу забил Италии на «Уэмбли», когда на табло горели цифры 1:56. До этого самым быстрым голом в финалах был мяч испанца Переды против советской сборной в 1964 году, хавбек «Барселоны» справился за 5 минут и 17 секунд. Но Италия, как видите, не боится быстрых пропущенных мячей. Команда Манчини отыгралась, а затем тренер Саутгейт допустил ошибки, выбирая людей для серии пенальти – Доннарумма выиграл Евро-2020.

120 секунд. Робби Брэди (Ирландия)

На Евро-2016 в первом раунде плей-офф ирландцам достались хозяева и будущие финалисты турнира – команда Франции. Латераль «Норвича» Робби Брэди, который теперь играет за «Престон», забил по истечении ровно двух минут поединка. Уго Льорис пропустил с пенальти, так что это тоже уникальный гол, самый быстрый мяч с одиннадцатиметрового в истории Евро. Во втором тайме Гризманн сделает дубль – традиционный спаситель для сборной Франции, а Даффи получит после этого красную карточку.

127 секунд. Сергей Алейников ( СССР )

Далеко не все авторы быстрых голов побеждают в своих матчах на Евро. Но Алейников – полузащитник «Динамо» из Минска, оказался исключением из грустных правил. Кучерявый хавбек запомнился быстрым голом в ворота сборной Англии. Этот мяч поможет ему оказаться в «Ювентусе», а команде Лобановского обыграть одного из фаворитов в группе Евро-1988. Выиграли 3:1, также забивали Михайличенко и Пасулько, вышли с первого места в полуфинал. Прошли Италию, но пропустили от ван Бастена тот самый гол.

134 секунды. Петр Йирачек (Чехия)

Евро-2012, матч греков и чехов, соперников сборной России по группе. К тому времени команда Дика Адвоката успела обыграть чехов 4:1. Для коллектива Йирачека поединок с греками был важнейшим. Петр забил в начале третьей минуты матча, а самое забавное – Пиларж добавил свой мяч на шестой минуте. Хотя греки один гол отквитали, Чехия победила. В итоге команда, которую бил Дзагоев, выиграет группу, а сборные России и Польши – хозяева турнира, вылетят, ведь в последнем туре грек Карагунис сломает оборону Малафеева.

134 секунды. Алан Ширер (Англия)

На одиннадцатой строчке в списке Майкл Оуэн, но Ширер его немножко обошел. Знаменитому Алану, который теперь работает экспертом на ТВ, комментируя события Евро, хватило двух минут, чтобы команда Германии ощутила себя в гостях в полуфинале турнира 1996-го. Посмотрим, как будет в этот раз – возможно, немцы и англичане снова встретятся, но тогда команду голкипера Кёпке не испугал удар Ширера. Немцы отыгрались – забил Кунц, а в серии пенальти Саутгейт стал единственным, кто не реализовал свою попытку. Франция в тот же день уступила Чехии. Бирхофф уже готовился к «золотому голу» в финале Евро-1996. Прошло много лет, но Англия и Германия по-прежнему среди главных фаворитов.