Новый наставник «Брайтона» — самый молодой тренер в истории АПЛ

«Брайтон» объявил о назначении Фабиана Хюрцелера на должность главного тренера клуба.
Таким образом, Хюрцелер стал самым молодым тренером в истории Английской Премьер-Лиги (31 год и 110 дней).
Ранее самым молодым наставником в истории АПЛ бывший рулевой «Фулхэма» Крис Коулман (33 года и 76 дней).
во 2 бундеслиге его Санкт-Паули владел мячом больше всех. агрессивные рискованные атаки. все это принес успех и выход в бундеслигу 1.
но в Брайтоне будут игроки гораздо более высокого уровня, но и совершенно другой уровень сопротивления.
посмотрим, как правится Фабиан в АПЛ.
во 2 бундеслиге его Санкт-Паули владел мячом больше всех. агрессивные рискованные атаки. все это принес успех и выход в бундеслигу 1.
но в Брайтоне будут игроки гораздо более высокого уровня, но и совершенно другой уровень сопротивления.
посмотрим, как правится Фабиан в АПЛ.