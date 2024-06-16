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Новый наставник «Брайтона» — самый молодой тренер в истории АПЛ

сегодня, 00:08

«Брайтон» объявил о назначении Фабиана Хюрцелера на должность главного тренера клуба.

Таким образом, Хюрцелер стал самым молодым тренером в истории Английской Премьер-Лиги (31 год и 110 дней).

Ранее самым молодым наставником в истории АПЛ бывший рулевой «Фулхэма» Крис Коулман (33 года и 76 дней).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:40
как понимаю, новый тренер футбол стилистически похож на футбол Де Дзерби, уже имеет свой почерк, умеет развивать игроков и явно способен расти и учиться дальше. наверно этим подкупил босса Брайтона.
во 2 бундеслиге его Санкт-Паули владел мячом больше всех. агрессивные рискованные атаки. все это принес успех и выход в бундеслигу 1.
но в Брайтоне будут игроки гораздо более высокого уровня, но и совершенно другой уровень сопротивления.
посмотрим, как правится Фабиан в АПЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:17
наступит день, когда гл.тренером команды назначат вундеркинда из школы
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