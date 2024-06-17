Германия — Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.06.2024)

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вчера, 17:23

Германия

На данный момент немцы занимают 16-е место в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последние пару матчей для того, чтобы понимать какой исход нас ожидает в результате встречи с венграми. 7-го июня "Немецкая машина” выиграла национальную команду греков с разницей в один мяч (2:1).

14-го июня "Бундестим” обыграла Шотландию со счетом 5:1.

Венгрия

"Мадьяры” в международном рейтинге ФИФА занимают 26-е место. Вспомним несколько последних игр с их участием. Венгры выиграли сборную Израиля во время товарищеской встречи 8-го июня со счетом 3:0.

15-го июня национальная команда проиграла Швейцарии с разницей в два мяча (3:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победа немцев — 1.29

· Ничья — 6.45

· Победят венгры — 12.00

· Победи Германия с форой -1.5 — 1.81

· Тотал больше 3.5 — 2.47

· Тотал меньше 3.5 — 1.64

Статистика

· Немцы выиграли четыре из пяти последних матчей.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу Германии.

· Венгрия выиграла три последних матча.

Прогноз

Германия показывала профессиональную игру на протяжении последних пяти матчей. Рекомендуем сделать ставку на победу немцев в БК Pinnacle с коэффициентом 1.29.