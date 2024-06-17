Германия — Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.06.2024)

Германия
На данный момент немцы занимают 16-е место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние пару матчей для того, чтобы понимать какой исход нас ожидает в результате встречи с венграми. 7-го июня "Немецкая машина” выиграла национальную команду греков с разницей в один мяч (2:1).
14-го июня "Бундестим” обыграла Шотландию со счетом 5:1.
Венгрия
"Мадьяры” в международном рейтинге ФИФА занимают 26-е место. Вспомним несколько последних игр с их участием. Венгры выиграли сборную Израиля во время товарищеской встречи 8-го июня со счетом 3:0.
15-го июня национальная команда проиграла Швейцарии с разницей в два мяча (3:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победа немцев — 1.29
· Ничья — 6.45
· Победят венгры — 12.00
· Победи Германия с форой -1.5 — 1.81
· Тотал больше 3.5 — 2.47
· Тотал меньше 3.5 — 1.64
Статистика
· Немцы выиграли четыре из пяти последних матчей.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу Германии.
· Венгрия выиграла три последних матча.
Прогноз
Германия показывала профессиональную игру на протяжении последних пяти матчей. Рекомендуем сделать ставку на победу немцев в БК Pinnacle с коэффициентом 1.29.