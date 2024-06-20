Бельгия — Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

Бельгия
На данный момент "Красные дьяволы” занимают третье место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних матчей, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи. 8-го июня бельгийцы выиграли команду Люксембурга со счетом 3:0.
17-го июня сборную обыграла Словакия с конечным результатом 1:0.
Румыния
"Цыплята” В международном рейтинге ФИФА занимают 46-е место. Вспомним некоторые матчи. Товарищеский матч проведенный 7-го июня с Лихтенштейном закончился вничью (0:0).
17-го июня Румыния выиграла сборную Украины со счетом 3:0.
Котировки от БК Pinnacle
- Победит Бельгия — 1.49
- Ничья — 4.80
- Победа Румынии — 7.35
- Победа бельгийцев с форой -1.5 — 2.22
- ТБ 3.5 — 2.77
- ТМ 3.5 — 1.39
Статистика
- Бельгия выиграла два матча из пяти последних.
- Румыния за тот же период закончила триумфом одну игру.
- В последней встрече команда выиграли "Цыплята”.
Прогноз
Бельгия в последнее время показывает отличную игру и подтверждает тем самым профессионализм своих игроков. Рекомендуем сделать ставку на триумф Бельгии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.49.