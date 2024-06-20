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Бельгия — Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

вчера, 17:12
Бельгия — Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

Бельгия

На данный момент "Красные дьяволы” занимают третье место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних матчей, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи. 8-го июня бельгийцы выиграли команду Люксембурга со счетом 3:0.

17-го июня сборную обыграла Словакия с конечным результатом 1:0.

Румыния

"Цыплята” В международном рейтинге ФИФА занимают 46-е место. Вспомним некоторые матчи. Товарищеский матч проведенный 7-го июня с Лихтенштейном закончился вничью (0:0).

17-го июня Румыния выиграла сборную Украины со счетом 3:0.

Котировки от БК Pinnacle

  • Победит Бельгия — 1.49
  • Ничья — 4.80
  • Победа Румынии — 7.35
  • Победа бельгийцев с форой -1.5 — 2.22
  • ТБ 3.5 — 2.77
  • ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

  • Бельгия выиграла два матча из пяти последних.
  • Румыния за тот же период закончила триумфом одну игру.
  • В последней встрече команда выиграли "Цыплята”.

Прогноз

Бельгия в последнее время показывает отличную игру и подтверждает тем самым профессионализм своих игроков. Рекомендуем сделать ставку на триумф Бельгии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.49.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
Если бельгийцы не победят румын , то могут смело грузится в этот красный самолёт и лететь восвояси - Ф1(-1).
Гость
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