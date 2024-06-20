Бельгия — Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

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вчера, 17:12

Бельгия

На данный момент "Красные дьяволы” занимают третье место в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты последних матчей, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи. 8-го июня бельгийцы выиграли команду Люксембурга со счетом 3:0.

17-го июня сборную обыграла Словакия с конечным результатом 1:0.

Румыния

"Цыплята” В международном рейтинге ФИФА занимают 46-е место. Вспомним некоторые матчи. Товарищеский матч проведенный 7-го июня с Лихтенштейном закончился вничью (0:0).

17-го июня Румыния выиграла сборную Украины со счетом 3:0.

Котировки от БК Pinnacle

Победит Бельгия — 1.49

Ничья — 4.80

Победа Румынии — 7.35

Победа бельгийцев с форой -1.5 — 2.22

ТБ 3.5 — 2.77

3.5 — 2.77 ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

Бельгия выиграла два матча из пяти последних.

Румыния за тот же период закончила триумфом одну игру.

В последней встрече команда выиграли "Цыплята”.

Прогноз

Бельгия в последнее время показывает отличную игру и подтверждает тем самым профессионализм своих игроков. Рекомендуем сделать ставку на триумф Бельгии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.49.