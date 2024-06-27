Испания — Грузия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

Испания
"Красная фурия” занимает восьмое место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние матчи с ее участием чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи с грузинами. 20-го числа испанцы выиграли сборную Италии с разницей в один мяч (1:0)
24-го июня национальная команда обыграла албанцев со счетом 1:0.
Грузия
"Крестоносцы” в международном футбольном рейтинге ФИФА занимают 74-е место. Освежим в памяти последние игры с их участием. Встреча, которая состоялась 22-го июня с чехами закончилась вничью (1:1).
26-го числа грузины обыграли португальцев с разнице в два мяча (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победа испанцев — 1.23
- Ничья — 7.02
- Победа Грузии — 16.50
- Победа Испании с форой -1.5 — 1.70
- ТБ 3.5 — 2.53
- ТМ 3.5 — 1.46
Статистика
- У испанцев на данный момент длится серия из побед. на протяжении последних 5 игр.
- Грузия за этот же период времени выиграла трижды.
- Последняя очная встреча закончилась в пользу Испании.
Прогноз
Испания демонстрирует профессиональную игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари на победу Испании в БК Pinnacle с коэффициентом 1.23.