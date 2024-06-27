Испания — Грузия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

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вчера, 16:05

Испания

"Красная фурия” занимает восьмое место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последние матчи с ее участием чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи с грузинами. 20-го числа испанцы выиграли сборную Италии с разницей в один мяч (1:0)

24-го июня национальная команда обыграла албанцев со счетом 1:0.

Грузия

"Крестоносцы” в международном футбольном рейтинге ФИФА занимают 74-е место. Освежим в памяти последние игры с их участием. Встреча, которая состоялась 22-го июня с чехами закончилась вничью (1:1).

26-го числа грузины обыграли португальцев с разнице в два мяча (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа испанцев — 1.23

Ничья — 7.02

Победа Грузии — 16.50

Победа Испании с форой -1.5 — 1.70

ТБ 3.5 — 2.53

3.5 — 2.53 ТМ 3.5 — 1.46

Статистика

У испанцев на данный момент длится серия из побед. на протяжении последних 5 игр.

Грузия за этот же период времени выиграла трижды.

Последняя очная встреча закончилась в пользу Испании.

Прогноз

Испания демонстрирует профессиональную игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари на победу Испании в БК Pinnacle с коэффициентом 1.23.