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Испания — Грузия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

вчера, 16:05
Испания — Грузия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

Испания

"Красная фурия” занимает восьмое место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние матчи с ее участием чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи с грузинами. 20-го числа испанцы выиграли сборную Италии с разницей в один мяч (1:0)

24-го июня национальная команда обыграла албанцев со счетом 1:0.

Грузия

"Крестоносцы” в международном футбольном рейтинге ФИФА занимают 74-е место. Освежим в памяти последние игры с их участием. Встреча, которая состоялась 22-го июня с чехами закончилась вничью (1:1).

26-го числа грузины обыграли португальцев с разнице в два мяча (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа испанцев — 1.23
  • Ничья — 7.02
  • Победа Грузии — 16.50
  • Победа Испании с форой -1.5 — 1.70
  • ТБ 3.5 — 2.53
  • ТМ 3.5 — 1.46

Статистика

  • У испанцев на данный момент длится серия из побед. на протяжении последних 5 игр.
  • Грузия за этот же период времени выиграла трижды.
  • Последняя очная встреча закончилась в пользу Испании.

Прогноз

Испания демонстрирует профессиональную игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари на победу Испании в БК Pinnacle с коэффициентом 1.23.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:30
Думаю что это последний матч Грузии на этом Евро
Гость
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