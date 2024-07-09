«Крисиума» — «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (12.07.2024)

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09 июля 2024, 12:36

"Крисиума”

"Тигры” в рейтинге Конфедерации бразильского футбола занимает 42-е место. Вспомним последние матчи с их участием чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящего поединка с "Флуминенсе”. 4-го числа "Крисиума” обыграла "Крузейро” с разницей в один мяч (1:0).

Восьмого числа команда уступила один мяч "Виктории” (2:1).

"Флуминенсе”

"Команда воинов” на данный момент занимает девятое место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти последнюю пару игр с их участием. Встреча произошедшая пятого июля против команды "Интернасьональ” закончилась вничью (1:1).

7-го числа "Флуминенсе” уступили один мяч "Форталезе” (1:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Крисиумы” — 2.01

· Ничья — 3.44

· Победа "Флуминенсе” — 3.79

· Победа "Крисиумы” с форой -1.5 — 3.64

· ТБ 3.5 — 3.66

· ТМ 3.5 — 1.22

Статистика

· "Крисиума” выиграла два матча из пяти последних.

· "Флуминенсе за тот же период получила одну ничью и четыре поражения.

· Последняя очная встреча закончилась победой "Флуминенсе” со счетом 3:0.

Прогноз

У "Крисиумы” держиться неплохая серия игр по сравнению с "Флуминенсе”. Рекомендуем сделать ставку на победу "Тигров” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.01.