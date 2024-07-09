«Фламенго» — «Форталеза»: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (12.07.2024)

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09 июля 2024, 18:40

"Фламенго”

"Стервятник” в рейтинге КОНМЕБОЛ занимает четвертое место. Освежим в памяти результаты последней пары матчей, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Форталезой”. 4-го июля команда обыграла "Атлетико Минейро” с разницей в два мяча (4:2).

Седьмого июня встреча с "Куябой” завершилась вничью.

"Форталеза”

"Лев” на данный занимает 18-е место в рейтинге КБФ. Вспомним результаты последних нескольких матчей с его участием. Четвертого числа команда проиграла "Васко да Гама” с разницей в два мяча (2:0).

Седьмого числа "Форталеза” обыграла "Флуминенсе” с результатом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

· "Фламенго” победит — 1.60

· Ничья — 4.05

· Победит "Форталеза” — 5.55

· Победа "Фламенго” с форой -1.5 — 2.57

· ТБ 3.5 — 3.18

· ТМ 3.5 — 1.29

Статистика

· "Фламенго” победили в трех из последних пяти игр.

· "Форталеза” за тот же период времени получила такое же количество побед ничьих и поражений.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Фламенго”.

Прогноз

Если взять более длительную серию игр то в таком случае лучше показывает себя "Фламенго”. Рекомендуем сделать ставку на победу "Стервятника” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.60.