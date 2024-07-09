«Фламенго» — «Форталеза»: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (12.07.2024)

"Фламенго”
"Стервятник” в рейтинге КОНМЕБОЛ занимает четвертое место. Освежим в памяти результаты последней пары матчей, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Форталезой”. 4-го июля команда обыграла "Атлетико Минейро” с разницей в два мяча (4:2).
Седьмого июня встреча с "Куябой” завершилась вничью.
"Форталеза”
"Лев” на данный занимает 18-е место в рейтинге КБФ. Вспомним результаты последних нескольких матчей с его участием. Четвертого числа команда проиграла "Васко да Гама” с разницей в два мяча (2:0).
Седьмого числа "Форталеза” обыграла "Флуминенсе” с результатом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
· "Фламенго” победит — 1.60
· Ничья — 4.05
· Победит "Форталеза” — 5.55
· Победа "Фламенго” с форой -1.5 — 2.57
· ТБ 3.5 — 3.18
· ТМ 3.5 — 1.29
Статистика
· "Фламенго” победили в трех из последних пяти игр.
· "Форталеза” за тот же период времени получила такое же количество побед ничьих и поражений.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Фламенго”.
Прогноз
Если взять более длительную серию игр то в таком случае лучше показывает себя "Фламенго”. Рекомендуем сделать ставку на победу "Стервятника” в БК Pinnacle с коэффициентом 1.60.