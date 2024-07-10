"Витория” — "Ботафого”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (12.05.2024)

1720600872

10 июля 2024, 11:41

"Витория”

"Львы Барра” на данный момент в рейтинге КБФ занимают 23-е место. Вспомним последние сыгранные матчи с их участием, чтобы примерно понимать какой исход возможен в предстоящем поединке с "Ботафого”. Встреча с "Коринтианс”, которая произошла пятого июля закончилась поражением "Витории” со счетом 3:2.

7-го числа команда обыграла "Крисиуму” с разницей в один мяч 2:1.

"Ботафого”

"Одинокая звезда” на данный момент занимает 18-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей. 4-го числа команда обыграла "Куябу” с разницей в один мяч (2:1).

8-го июля "Ботафого” обыграли "Атлетико Минейро” с результатом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Витории” — 2.79

· Ничья — 3.22

· Победа "Ботафого” — 2.59

· Победа "Ботафого” с форой -1.5 — 1.09

· ТБ 3.5 — 4.00

· ТМ 3.5 — 1.19

Статистика

· "Витория” выиграла в двух матчах из последних пяти.

· "Ботафого” за тот же период времени победили трижды.

· Последняя очная встреча закончилась победой "Ботафого”.

Прогноз

"Ботафого” стоит на втором месте в турнирной таблице в отличии от "Витории”, которая расположилась на 15-м. Рекомендуем сделать ставку на победу "Одинокой звезды” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.59.