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"Витория” — "Ботафого”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (12.05.2024)

10 июля 2024, 11:41

"Витория”

"Львы Барра” на данный момент в рейтинге КБФ занимают 23-е место. Вспомним последние сыгранные матчи с их участием, чтобы примерно понимать какой исход возможен в предстоящем поединке с "Ботафого”. Встреча с "Коринтианс”, которая произошла пятого июля закончилась поражением "Витории” со счетом 3:2.

7-го числа команда обыграла "Крисиуму” с разницей в один мяч 2:1.

"Ботафого”

"Одинокая звезда” на данный момент занимает 18-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей. 4-го числа команда обыграла "Куябу” с разницей в один мяч (2:1).

8-го июля "Ботафого” обыграли "Атлетико Минейро” с результатом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Витории” — 2.79

· Ничья — 3.22

· Победа "Ботафого” — 2.59

· Победа "Ботафого” с форой -1.5 — 1.09

· ТБ 3.5 — 4.00

· ТМ 3.5 — 1.19

Статистика

· "Витория” выиграла в двух матчах из последних пяти.

· "Ботафого” за тот же период времени победили трижды.

· Последняя очная встреча закончилась победой "Ботафого”.

Прогноз

"Ботафого” стоит на втором месте в турнирной таблице в отличии от "Витории”, которая расположилась на 15-м. Рекомендуем сделать ставку на победу "Одинокой звезды” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.59.

Все комментарии
26gv6qk3m5a9
26gv6qk3m5a9
10 июля в 15:37
Учитывая текущую форму команд и результаты последних матчей, можно предположить, что «Ботафого» имеет преимущество в предстоящей игре.
shlomo
shlomo
10 июля в 13:23
Из-за того что Витория Баия в этом матче играет дома, букмекеры расценивают шансы соперников на успех примерно в равной степени. Совершенно с этим не соглашусь, для меня фавориты гости. Они в текущем сезоне демонстрируют более слаженный и дисциплинированный футбол, вдвое превосходят соперника по очкам, поражений потерпели аж на пять меньше, побед одержали на пять больше, чем "львы Барра" . Как по мне, то ставка на гостей из Рио с форой (0) - очень неплохой вариант, который в худшем случае принесёт возврат. Витория не может обыграть данного оппонента уже на протяжении шести очных поединков кряду. В четырёх из них Ботафого праздновал победу, в том числе и в двух последних, состоявшихся уже в 2024-м году: 1-0 дома и 2-1 на выезде. Мой прогноз - фора (0) на гостей.
Гость
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