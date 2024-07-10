"Регатас” — "Коритиба”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (14.07.2024)

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10 июля 2024, 13:20

"Регатас”

"Петух” на данный момент занимает 31-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последней пары матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Коритибой”. Второго июля встреча с "Бруске” закончилась вничью.

10-го числа команда уступила один мяч "Мирассол” проиграв со счетом 1:0.

"Коритиба”

"Великолепные” в рейтинге КБФ стоят на 25-м месте. Вспомним последние две встречи с их участием. 29-го июня произошел поединок с командой "Вила Нова”, который закончился вничью (1:1).

Седьмого июля встреча с "Пайсанду” закончилась также вничью и с таким же результатом.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Регатас” — 2.35

· Ничья — 3.10

· Победа "Коритибы” — 3.16

· Победа "Регатас” с форой -1.5 — 4.80

· ТБ 3.5 — 4.70

· ТМ 3.5 -1.14

Статистика

· У команд по одной победе среди последних пяти игр.

· У "Регатас” два поражения” в то время у "Коритибы” одно.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Команды являются приблизительно равными по силе. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является ничья с коэффициентом 3.10.