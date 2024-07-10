"Регатас” — "Коритиба”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (14.07.2024)

"Регатас”
"Петух” на данный момент занимает 31-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последней пары матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Коритибой”. Второго июля встреча с "Бруске” закончилась вничью.
10-го числа команда уступила один мяч "Мирассол” проиграв со счетом 1:0.
"Коритиба”
"Великолепные” в рейтинге КБФ стоят на 25-м месте. Вспомним последние две встречи с их участием. 29-го июня произошел поединок с командой "Вила Нова”, который закончился вничью (1:1).
Седьмого июля встреча с "Пайсанду” закончилась также вничью и с таким же результатом.
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Регатас” — 2.35
· Ничья — 3.10
· Победа "Коритибы” — 3.16
· Победа "Регатас” с форой -1.5 — 4.80
· ТБ 3.5 — 4.70
· ТМ 3.5 -1.14
Статистика
· У команд по одной победе среди последних пяти игр.
· У "Регатас” два поражения” в то время у "Коритибы” одно.
· Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
Команды являются приблизительно равными по силе. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является ничья с коэффициентом 3.10.