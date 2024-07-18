«Реал» может неприятно удивить в новом сезоне. В команде назревают конфликты игроков

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18 июля 2024, 21:15

В случае осечек Перес начнёт винить Анчелотти.

У побед в Лиге чемпионов сказочные сценарии

У «Реала» такой состав, что от них ждут много побед. Клуб не стесняется своей везучести. Но важно признать, что она может улетучиться. Тянули птицу счастья за хвост слишком долго. Два последних похода были самими сложными. Анчелотти не смог бы выиграть без голкиперов Куртуа и Лунина. А также без спасительных голов в правильный момент. Винисиус в финале с «Ливерпулем» и Хоселу в полуфинале с «Баварией» поймали озарение.

А десять лет назад Анчелотти взял кубок благодаря спасительному голу Рамоса на 92-й минуте и 48-й секунде финала с «Атлетико». Если бы не сравняли счет, то Симеоне забрал бы «ушастый» кубок. И таких моментов хватало. Зидан положился на камбэк против «Вольфсбурга» в ответном поединке. Чудо из чудес, ведь Роналду сделал хет-трик, когда реализовал штрафной удар. «Реал» уникален в умении выплыть, когда другие с легкостью потонут.

При этом «Барселона» и «Атлетико» не давали «сливочным» собрать серию из чемпионств в Испании. В последних матчах Лиги чемпионов весной было видно, насколько «Реал» устал. Их гонял «Лейпциг». Им было непросто против «Баварии». «Манчестер Сити» прошли в серии пенальти, а это всегда скользкий путь. Не стоял бы Лунин на месте, когда бил Бернарду – могло сложиться иначе. В финале «Боруссия» уступила 0:2, создав моментов на два мяча.

«Реал» постоянно выручают минусы соперников. «Жирона» не смогла выдержать чемпионскую гонку, хотя по яркости футбола они опережали «Мадрид» на значительном отрезке пути. А «Барселона» без денег. Хави на днях дал интервью, где сказал, что фанатам каталонцев надо привыкать к сезонам без трофеев. Лучше не рисковать и спокойно развить команду с Ямалем на будущее, чем доиграться до банкротства. «Реалу» везло с состоянием врагов.

Потеряли Крооса, а Беллингем заметно сбавил

Анчелотти просил Тони передумать завершать карьеру. Карло спокойно расставался со многими футболистами. Отпустили Бензема, хотя сразу не получилось подписать молодого нападающего под основу на замену. Уход опорника Каземиро не стал трагедией. Но немец – метроном «Реала». Кроос был играющим тренером, который успокаивал команду и дарил надежду, когда другие коллективы могли расклеиться, как «Арсенал» с «Баварией».

Потеря Крооса это опасно. Также опасно, что Родриго, Винисиус и Беллингем могут быть не в лучшей форме на старте сезона. У них были высокие нагрузки из-за матчей «Реала» и сборных. Бразильцы не вышли в финал Кубка Америки, это удар по психологии бразильцев из состава Анчелотти. Родриго не хочет в запас, а схема «4-4-2» является реальной опцией, поскольку надо уместить на поле Винисиуса и Мбаппе. Причем так, чтобы не мешали друг другу.

Беллингем любит вступать в борьбу, но не любит опускаться глубоко без мяча. Джуда ждёт операция, а тренер «Реала» предложил переход в центр поля. Вальверде хочет играть. Куда его поставить с таким количеством звёзд? Можно рисовать атакующий «Реал» со схемой «4-3-3» и всеми перспективными игроками одновременно. Но даже появление Гюлера в старте требует подготовительной работы от полузащитников.

Оборона «Реала» давно не играет классно. Напоминает защиту «Баварии», которая держалась много лет на последней соломинке, а затем сорвались в пропасть – третье место в Бундеслиге, неудача в Лиге чемпионов, невыход в финал Кубка Германии и разгром от Дани Ольмо и «Лейпцига» в финале Суперкубка. «Реал» может и должен обыгрывать «Аталанту» в финале Суперкубка УЕФА , но у них реальные проблемы в защите. Рюдигер не закроет все дыры.

Неизбежны конфликты во всех игровых линиях

Рюдигер будет обижаться на Карвахаля. Ветеран Дани в «Реале» не всегда так прилежно работает в обороне, как постарался на Евро-2024 в сборной Испании. Алаба и Милитао будут спорить за место в основе. Оба поглядывают на ошибки Менди на левом фланге. Дэвиса пытаются завербовать в «Реал» прямо сейчас, но «Бавария» не спешит отдавать ещё одну звезду в Испанию. В каждой линии в «Реале» неизбежны конфликты.

На днях Анчелотти встретился с голкипером Луниным. Карло заявил Андрею, что хочет увидеть его борьбу за место в основе. Прямая отсылка к физическому состоянию Куртуа – бельгиец оправился после очень сложной травмы. Также Тибо много лет подряд получает предложения из Саудовской Аравии. Вот и конфликт. Ведь ветеран останется, а молодой вратарь хочет играть постоянно. Помним, как Навас вытеснил Касильяса.

Даже если не поссорятся между собой голкиперы и защитники, они обычно спокойнее по характеру, то есть конкуренция в центре поля и в атаке. Потенциальное подписание Родри в центр значит, что Тчуамени надо искать новый клуб или пытаться переформатироваться в центрального защитника, хотя французу такой вариант не по душе. Камавинга тоже не хочет быть левым латералем, но разве ему легко найти место в основе?

В атаке будет жарко. Гюлер хочет играть, а «Реал» сомневается, стоит ли отдавать турка в аренду в «Милан», где у Ибрагимовича амбициозный проект для тренера Фонсеки. Бразилец Эндрик не согласится на место резервиста Хоселу, который покинул Мадрид. Игровой конфликт Винисиуса и Мбаппе, которые изначально являются левофланговыми нападающими, неизбежен. Особенно с учетом любви Беллингема к левому краю поля.

Анчелотти рад, что у него такой богатый талантами состав. И одновременно Карло не нравится, что в какой-то момент Перес сделал крен в атаку, забывая, что в основе успехов старого «Реала» были не только форварды. Касильяс, Рамос, Пепе, Алонсо, Модрич, Каземиро и Кроос многое сделали, чтобы «Мадрид» не стал сборной Англии в мире богатых клубов. Но сейчас ветераны уходят, а молодые могут устроить грызню между собой.