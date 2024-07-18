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«Реал» может неприятно удивить в новом сезоне. В команде назревают конфликты игроков

18 июля 2024, 21:15
Рюдигер

В случае осечек Перес начнёт винить Анчелотти.

У побед в Лиге чемпионов сказочные сценарии

У «Реала» такой состав, что от них ждут много побед. Клуб не стесняется своей везучести. Но важно признать, что она может улетучиться. Тянули птицу счастья за хвост слишком долго. Два последних похода были самими сложными. Анчелотти не смог бы выиграть без голкиперов Куртуа и Лунина. А также без спасительных голов в правильный момент. Винисиус в финале с «Ливерпулем» и Хоселу в полуфинале с «Баварией» поймали озарение.

А десять лет назад Анчелотти взял кубок благодаря спасительному голу Рамоса на 92-й минуте и 48-й секунде финала с «Атлетико». Если бы не сравняли счет, то Симеоне забрал бы «ушастый» кубок. И таких моментов хватало. Зидан положился на камбэк против «Вольфсбурга» в ответном поединке. Чудо из чудес, ведь Роналду сделал хет-трик, когда реализовал штрафной удар. «Реал» уникален в умении выплыть, когда другие с легкостью потонут.

При этом «Барселона» и «Атлетико» не давали «сливочным» собрать серию из чемпионств в Испании. В последних матчах Лиги чемпионов весной было видно, насколько «Реал» устал. Их гонял «Лейпциг». Им было непросто против «Баварии». «Манчестер Сити» прошли в серии пенальти, а это всегда скользкий путь. Не стоял бы Лунин на месте, когда бил Бернарду – могло сложиться иначе. В финале «Боруссия» уступила 0:2, создав моментов на два мяча.

«Реал» постоянно выручают минусы соперников. «Жирона» не смогла выдержать чемпионскую гонку, хотя по яркости футбола они опережали «Мадрид» на значительном отрезке пути. А «Барселона» без денег. Хави на днях дал интервью, где сказал, что фанатам каталонцев надо привыкать к сезонам без трофеев. Лучше не рисковать и спокойно развить команду с Ямалем на будущее, чем доиграться до банкротства. «Реалу» везло с состоянием врагов.

Потеряли Крооса, а Беллингем заметно сбавил

Анчелотти просил Тони передумать завершать карьеру. Карло спокойно расставался со многими футболистами. Отпустили Бензема, хотя сразу не получилось подписать молодого нападающего под основу на замену. Уход опорника Каземиро не стал трагедией. Но немец – метроном «Реала». Кроос был играющим тренером, который успокаивал команду и дарил надежду, когда другие коллективы могли расклеиться, как «Арсенал» с «Баварией».

Потеря Крооса это опасно. Также опасно, что Родриго, Винисиус и Беллингем могут быть не в лучшей форме на старте сезона. У них были высокие нагрузки из-за матчей «Реала» и сборных. Бразильцы не вышли в финал Кубка Америки, это удар по психологии бразильцев из состава Анчелотти. Родриго не хочет в запас, а схема «4-4-2» является реальной опцией, поскольку надо уместить на поле Винисиуса и Мбаппе. Причем так, чтобы не мешали друг другу.

Беллингем любит вступать в борьбу, но не любит опускаться глубоко без мяча. Джуда ждёт операция, а тренер «Реала» предложил переход в центр поля. Вальверде хочет играть. Куда его поставить с таким количеством звёзд? Можно рисовать атакующий «Реал» со схемой «4-3-3» и всеми перспективными игроками одновременно. Но даже появление Гюлера в старте требует подготовительной работы от полузащитников.

Оборона «Реала» давно не играет классно. Напоминает защиту «Баварии», которая держалась много лет на последней соломинке, а затем сорвались в пропасть – третье место в Бундеслиге, неудача в Лиге чемпионов, невыход в финал Кубка Германии и разгром от Дани Ольмо и «Лейпцига» в финале Суперкубка. «Реал» может и должен обыгрывать «Аталанту» в финале Суперкубка УЕФА, но у них реальные проблемы в защите. Рюдигер не закроет все дыры.

Неизбежны конфликты во всех игровых линиях

Рюдигер будет обижаться на Карвахаля. Ветеран Дани в «Реале» не всегда так прилежно работает в обороне, как постарался на Евро-2024 в сборной Испании. Алаба и Милитао будут спорить за место в основе. Оба поглядывают на ошибки Менди на левом фланге. Дэвиса пытаются завербовать в «Реал» прямо сейчас, но «Бавария» не спешит отдавать ещё одну звезду в Испанию. В каждой линии в «Реале» неизбежны конфликты.

На днях Анчелотти встретился с голкипером Луниным. Карло заявил Андрею, что хочет увидеть его борьбу за место в основе. Прямая отсылка к физическому состоянию Куртуа – бельгиец оправился после очень сложной травмы. Также Тибо много лет подряд получает предложения из Саудовской Аравии. Вот и конфликт. Ведь ветеран останется, а молодой вратарь хочет играть постоянно. Помним, как Навас вытеснил Касильяса.

Даже если не поссорятся между собой голкиперы и защитники, они обычно спокойнее по характеру, то есть конкуренция в центре поля и в атаке. Потенциальное подписание Родри в центр значит, что Тчуамени надо искать новый клуб или пытаться переформатироваться в центрального защитника, хотя французу такой вариант не по душе. Камавинга тоже не хочет быть левым латералем, но разве ему легко найти место в основе?

В атаке будет жарко. Гюлер хочет играть, а «Реал» сомневается, стоит ли отдавать турка в аренду в «Милан», где у Ибрагимовича амбициозный проект для тренера Фонсеки. Бразилец Эндрик не согласится на место резервиста Хоселу, который покинул Мадрид. Игровой конфликт Винисиуса и Мбаппе, которые изначально являются левофланговыми нападающими, неизбежен. Особенно с учетом любви Беллингема к левому краю поля.

Анчелотти рад, что у него такой богатый талантами состав. И одновременно Карло не нравится, что в какой-то момент Перес сделал крен в атаку, забывая, что в основе успехов старого «Реала» были не только форварды. Касильяс, Рамос, Пепе, Алонсо, Модрич, Каземиро и Кроос многое сделали, чтобы «Мадрид» не стал сборной Англии в мире богатых клубов. Но сейчас ветераны уходят, а молодые могут устроить грызню между собой.

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Hamman
Hamman
вчера в 16:32
Ну зачем вы так накинулись на автора. Ведь знали же чего ожидать...
rmrmrml
rmrmrml
19 июля в 17:53
поживем, увидим!! ну надеюсь наоборот: Реал приятно удивит!!!
Incredulous
Incredulous
19 июля в 14:07, ред.
Опять придётся разбирать по пунктам "гениальные" тезисы главного антимадридиста на сайте.

1. Клуб не стесняется своей везучести.

Если бы автор был знаком с футболом напрямую, а не только через экран монитора или смартфона, то слышал бы такое выражение от многих тренеров: Везёт тому кто везёт. То есть добивается результата тот, кто много и упорно работает. И если Рамос забивает на последней минуте в финале ЛЧ, то это прежде всего результат характера команды, которая до последней секунды верит в себя, в свои силы, в свою победу. А вот если, к примеру, защитник даст пас своему вратарю, а тот промахнётся и мяч закатится в ворота, - это будет везение для соперника. Улавливаете разницу? В первом случае гол был добыт работой и усилиями команды, а во втором нелепой оплошностью и невнимательностью игрока.

2. Оборона «Реала» давно не играет классно

Автор, когда пишет подобное, хоть в турнирную таблицу заглядывал бы иногда, раз уж сами матчи не смотрит. В минувшем сезоне у Реала была лучшая защита в Ла Лиге, с наименьшим количеством пропущенных мячей (26). И это при отсутствии двух основных центральных защитников и основного вратаря команды.

3. Неизбежны конфликты во всех игровых линиях. Тут по пунктам:

а) Рюдигер будет обижаться на Карвахаля

Это с чего бы? Автор просто это вбросил, даже не объясняя. Они даже на разных позициях играют. Да и до этого почему-то Рюдигер не обижался, а сейчас станет. Как вообще можно было выдумать подобное.

б) Карло заявил Андрею (Лунину), что хочет увидеть его борьбу за место в основе.

И что из этого следует? И где тут конфликт? Тренер у любого игрока из команды хочет видеть самоотдачу и усердие, и я, наверное, удивлю автора, но хорошие тренеры на тренировках команды всегда говорят, что места в основе не за кем не забронированы, и сегодня там может играть один футболист, а в следующем матче другой. Всё будет зависеть от качества их работы на тренировках и самоотдачи. И это называется здоровая, спортивная конкуренция в команде.

в) Бразилец Эндрик не согласится на место резервиста Хоселу

Это автору Лично Эндрик сказал? Интересно, Эндрик выучил русский, или автор хорошо владеет португальским. В принципе, вся статья выстроена на вот таких личных фантазиях-предположениях автора.

г) Игровой конфликт Винисиуса и Мбаппе, которые изначально являются левофланговыми нападающими, неизбежен

Родриго тоже изначально левоыланговый нападающий, но как-то уже пятый год играет вместе с Винисиусом, и, о чудо, без конфликтов.
А ещё, если бы, как я уже говорил ранее, автор хоть иногда смотрел игры Реала, то знал бы, что Анчелотти очень часто задействует тактику смены флангов между нападающими, или схему со сдвоенным левым флангом, которая очень неплохо себя показывала в играх.

4. Анчелотти рад, что у него такой богатый талантами состав. И одновременно Карло не нравится, что в какой-то момент Перес сделал крен в атаку

И снова уважаемый Вадим лучше всех знает, чем доволен Анчелотти, чем не доволен, что он думает, во сколько ложиться спать, что ест на завтрак и т.д. Создаётся такое впечатление, что у Багрова свой личный инсайдер есть в Реале, а то и не один.

В общем, как и все статьи Вадима о Реале, эта не стала исключением, и выстроена лишь на хейте господина Багрова к мадридскому клубу и личной неприязни. Рассуждения автора не подкреплены не одним фактом, и как всегда являются его личными, далёкими от реальности фантазиями.
Слейд Уилсон
Слейд Уилсон
19 июля в 10:28
Каждый год, на протяжении почти 10 лет, выходит типичная статья. Кажется, они тут просто имена меняют. И почти каждый год Реал побеждает.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
19 июля в 09:49
Все эти перечисленные домыслы, что кому-то не хватит игрового времени, разбиваются о факт, что Реалу в предстоящем сезоне бороться за 7 трофеев, и сыграть в максимуме можно аж 72 игры.
А ведь почти весь состав еще и сборные своих стран представляет.
Incredulous
Incredulous
19 июля в 09:47
Это называется - угадай автора статьи по заголовку)
Garrincha58
Garrincha58
19 июля в 08:31
тебе бы сказочки сочинять, а не про футбол писЯть конфликт в голове у автора левое полушарие конфликтует с правым
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
19 июля в 03:48
Очень хотелось бы увидеть как барселонские мальчишки обыграют сборную суперзвёзд-миллионеров.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
19 июля в 01:04
1.боруссия на один меньше создала в финале, чем реал
2.реал создал больше, чем бавария. Так что голы конселу логичны вследствии давления
3.хватит называть куртуа ветераном, не смешно. Погуглите хотя бы (а, это не ваш стиль, пон, сорри, не видел имя автора)
4.рон в тот момент еще был сильным штрафником, не нужно ляля
5.про эндрика, который не согласится, и хонселу который покинул - не понял, перечитал, не понял. Браво авторо, кароч, гонсалес браво, разумеется
6.анчелотти рад новым звездаи? Это провереннпя инфа? Мне кажется, он лично заявлял, что прошлый сезон был самым сильным в истории его команд, что как бы противоречит тезису, если подумать... ЕСЛИ...
7.рюдигер точно будет обижаться на то, что дани будет ошибаться? (А он будет?)
Черепушкин
Черепушкин
18 июля в 23:31
То, что автор называет здесь - КОНФЛИКТ, по факту является элементраной КОНКУРЕНЦИЕЙ в сильном, узнаваемом клубе с именем и традициями.

Замените слово "конфликт" на "конкуренция" и совсем иначе всё будет выглядеть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
18 июля в 23:16, ред.
Хорошо это или плохо, но сбываются мои вчерашние прогнозы о неизбежности конфликта интересов. Ещё бы не сбылись, если знать, что на многие позиции претендуют минимум по два высококлассных игрока, и кому-то неизбежно придётся полировать лавку, играть на заменах или с тоской наблюдать, как кто-то другой занимает на поле его место.
Сегодня из новостей: Мбаппе потребовал себе майку с седьмым номером, а Винисиус, игравший под этой цифирью, отказался от такой "чести", и чем закончится это "перетягивание каната", неизвестно. Предположу, что ничем хорошим.
Г-н Перес приглашением Мбаппе перешёл все разумные границы и заварил такую кашу, которую придётся расхлёбывать тренеру. Как последний будет разруливать эту ситуацию, увидим.
ryu5bwnngb3p
ryu5bwnngb3p
18 июля в 22:52
автор просто Ванга, вы не понимаете)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 июля в 22:51
А я уже привык. Каждый сезон начинается с того, что завистники поют про то, что теперь то Реалу точно не светит ничего.
Но в конце сезона песни в их шарманках звучат так:Реалу повезло, Реалу подсудили, Перес все купил.

У Реала всё хорошо. А может даже лучше всех.
UncleZack
UncleZack
18 июля в 22:51
С таким составом думаю Анчи возьмет пример Зидана в сезоне 2016-17.
В том сезоне у 20 игроков было больше 1500 минут игры во всех турнирах.
Все были довольны кроме змееныша Мораты и ленивого Хамеса.
В идеале,наигрывать Гюлера и избавляться от Родриго пока есть спрос,слишком нестабилен и со скверным характером.
Удачи Реалу и вперед за 16-ым.
sihafazatron
sihafazatron
18 июля в 21:53
Будут в 1/8 от Лиона вылетать))
R. Carlos
R. Carlos
18 июля в 21:52
Какой же сбор домыслов и притянутостей за уши
Рюдигер будет обижаться на Дани
Чего бы ???
Кто сказал ??
Откуда инфа ???
Короче мечтайте зависники дальше о неудачах Реала
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 21:47
А кому щас легко? Почему бы и в Реале не возникнуть какой-нить неприятности?...
f2bmwdd9fq6r
f2bmwdd9fq6r
18 июля в 21:29
Ну и статья, высосана из пальца. За что рюдигер будет злиться на карвахаля, это вообще бред. Реал будет только убегать в контра атаки, за счет вини и мбаппе. Скорости будут запредельными. Много игроков, значит будет ротация, а это хорошо сказывается на концовку сезона. Мбаппе нереально мотивированный, у него нет лч, для него это все. Карло лучший тренер по встраиванию неудобных футболистов.
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