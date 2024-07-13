Антураж Суперкубка – вражда «Краснодара» и «Зенита». Дело не только в трансферах Волкова и Козлова

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вчера, 09:11

Взаимные уколы и критика.

Так сразу и не вспомнить, когда Суперкубок в последний раз проходил в атмосфере особой принципиальности. В этот раз сталкиваются не просто чемпион и вице-чемпион России. Клубы позаботились, чтобы это противостояние ощущалось на порядок глубже и многограннее.

Чемпионская гонка сделала соперничество по-новому принципиальным

«Быки» под руководством Владимира Ивича в прошлом сезоне постарались для того, чтобы гегемоны РПЛ потратили как можно больше сил и нервов на очередной титул. Команда к пятому туру поднялась на первое место – и не отдавала лидерство вплоть до весны (исключение – поражение от «Урала», после которого южане опустились на второе).

Наконец турнирная таблица приводила в волнение, а на результаты петербуржцев неизбежно смотрели с привязкой к результатам «Краснодара». Матч 15-го тура между двумя лидерами идеально закольцевал эту историю в первом круге и подарил справедливый итог – неоднородную игру с итоговой ничьей. Команды шли ноздря в ноздрю даже после рокировки Ивич-Мусаев. Понятно, что после отставки «быки» уже не заставляли трепетать – потерялся налёт чемпионского хладнокровия и расчётливости, команду лихорадило.

Кульминацией стал последний тур, когда «горожане» принимали почти коронованное «Динамо», а «Зенит» – почти немотивированный «Ростов». На деле южане наконец показали характер и перед домашним зрителем вжали москвичей к их воротам – ростовчане в то же время давали бой петербуржцам. В период с 52-й по 85-ю минуты «горожане» были как никогда близки к титулу (до гола Артура). Обидный итог надолго впечатается в атмосферу, сопутствующую матчам этих команд.

«Зенит» работал на ослабление соперника, Семак критиковал за билеты под крышей

Это чисто спортивная составляющая – но клубы лезли друг другу под кожу и за пределами поля. Например, трансфер Ильзата Ахметова зимой. Полузащитник был не слишком нужен «Краснодару» – Ивич в нём видел игрока обоймы, но не лидера стартового состава. «Зениту» стагнирующий хавбек был тем более не нужен. Но Ильзат не мог договориться с «быками» о контракте – и петербуржцы перехватили футболиста. Отлично ситуацию объясняет комментарий агента Ахметова:

Если бы «Краснодар» проявил больше настойчивости, если бы хотел заключить длительный контракт, то всей этой ситуации не было бы. Пункты нынешнего контракта позволяли уйти почти в любой российский клуб. Если бы «Краснодар» очень хотел оставить Ахметова, он бы его оставил. Но оценка Ильзата «Краснодаром» не соответствовала нашим ожиданиям.

Ключевое – последнее. Плюс неоправданные ожидания по тому, на каких позициях будут использовать Ильзата и недовольство разным отношением к российским игрокам и легионерам.

Опять же – для «Краснодара» потеря была некритичной (за 18 матчей в первой части чемпионата он лишь пять раз появлялся в старте). И в «Зените» он погоды не делал (только 2 матча в чемпионате, да и те – после выхода на замену). Петербуржцы скорее играли на ослабление соперника – для «Краснодара» хавбек всё же был важным резервистом.

Другой пример – история с билетами для семей представителей «Зенита». После победы в Краснодаре Семак уколол соперника:

У нас была и дополнительная мотивация. Нашим родственникам, семьям дали билеты под самую крышу, плюс наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. Так что мы сражались за наши семьи, наших болельщиков.

Южане отвечали:

По регламенту РПЛ клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за 5 дней не поступило! Несмотря на это, мы в качестве жеста доброй воли оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей). Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208-м секторе с прекрасным обзором всего поля.

Такой вот обмен завуалированными колкостями.

Летом остывшее противостояние заиграло новыми красками

Даже в межсезонье недавние конкуренты не разошлись по разным углам – «Зенит» лишь сильнее ударил по южанам. Петербуржцы взялись за подготовку к 100-летию – и планировали пропорциональную амбициям трансферную кампанию. Неизбежно она затрагивала и другие клубы РПЛ (искали в том числе россиян). По информации СМИ , в составе «быков» «сине-бело-голубых» заинтересовали лидер атаки Джон Кордоба и основной крайний защитник Сергей Волков.

Сообщалось, что переговоры по Волкову начались ещё в мае – южане хотели 5 млн евро, дело близилось к согласованию, но к июню трансфер оказался под угрозой срыва, переговоры вести перестали. Как отмечали источники, дело было в том, что «сине-бело-голубые» параллельно пытались договориться с Кордобой, не получив при этом разрешение на переговоры с игроком от «Краснодара». Сергей, узнав об этом, пошёл к руководству просить отпустить его, заявил, что не хочет больше играть за «Краснодар» – в ответ его исключили из состава. Защитник в итоге оказался-таки в «Зените» – а «быки» после инцидента с Джоном собрались обратиться в РФС из-за неэтичного поведения петербуржцев.

Ответ «Краснодара» – трансфер Козлова

Открытие минувшего сезона – полузащитник «Балтики» Данила Козлов. Он ворвался в РПЛ во второй части сезона – и за несколько месяцев уже проявил себя как исполнитель, способный взять на себя игру команды, которая борется за выживание. Воспитанник «Зенита» не пригодился основной команде – поэтому его отпустили получать игровую практику. И быстро осознали свою ошибку. Петербуржцы предусмотрели в соглашении с калининградцами опцию приоритетного выкупа (по слухам – за 70 млн рублей). И ожидаемо обратились к ней летом – поэтому были фаворитами в борьбе с «Краснодаром». При этом «быки» были готовы заплатить больше – сообщалось о предложении в 120 млн рублей.

И абсолютной неожиданностью стало то, что сам футболист отказался подписывать контракт с родным клубом – и отказал «Ростову», куда «Зенит» хотел его отправить после согласования сделки. Подписание Данилы для «горожан» – маленькая, но всё же победа. В игровом плане – получили перспективного инициативного исполнителя. И в плане имиджа – удалось ответить на «пощечину» от конкурента.

Что Волков, что Козлов вполне могут появиться на поле в Суперкубке – и это будет отличное дополнение этому яркому противостоянию.