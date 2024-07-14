Невезучая Англия против безупречной Испании. В главном футбольном матче лета нет фаворита

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сегодня, 16:56

В Берлине определят чемпионов Европы.

Испанцы шикарно смотрятся в больших финалах

- Ставка на поражение испанской сборной или клуба заходит, только если в финале две команды Ла Лиги, как нередко случалось в еврокубках. С мая 2001 года испанцы выиграли 22 больших финала ЧМ , Евро, Лиг чемпионов и Европы. Можно найти поражения, как у Испании от Франции в Лиге Наций в 2021 году. Но это как вспоминать Суперкубок УЕФА . В главных турнирах испанцы прекрасны, и этому правилу много лет.

- Не найдете ни одного сильного эксперта, который не назовет Испанию лучшей командой Евро-2024. Просто медицинский факт, окончательный диагноз. У Англии, даже если выиграют, нет шансов забрать у соперника это звание. Испанцы были хороши против великолепных оппонентов – хорватов, итальянцев, грузин, немцев и французов. Выдающийся путь в Берлин. Ошибки были разовыми, а реакция на них всегда правильная.

- Великолепие Испании подчеркивается на всех уровнях. Тренер де ла Фуэнте – герой Евро. Персонально многие футболисты выдали лучший турнир в жизни. У опытного Карвахаля и его коллеги с левого фланга Кукурельи таких сильных чемпионатов до этого не было. Уильямс и Ямаль из-за возраста не успели раньше пошуметь на настолько большой высоте, а теперь покорили футбольный Эверест. Руис и Родри тоже короли.

- Многое зависит от качества взаимодействий в обороне, куда вернулись Карвахаль и Ле Норман. Также непростая задача в центре поля, где Ольмо освоился в роли плеймейкера вместо Педри. У линии атаки – там заправляют названные чуть выше юниоры на флангах и капитан Мората, тоже сложная цель. Пикфорд тащит, Англия мало пропускает. Британцы допускают всего по 9.5 ударов за игру, а испанцы наносят в среднем по 17.7.

- Тактически у де ла Фуэнте мало возможностей запутать и обмануть Саутгейта. Сборная Испании наиграла свою схему «4-3-3». И хотя голландцы, с которыми у «Красной фурии» историческая вражда, заявят о воровстве их идей, одолженная у «оранжевых» схема работает. Испанцы хотят выиграть у британцев, положившись на классный короткий пас при выходе из обороны и на резкий переход к вертикальной игре в атаке.

Ориентировочный состав Испании (4-3-3): Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Руис, Родри, Ольмо – Ямаль, Мората, Уильямс.

Англичанам важно выбрать правильный стиль игры

- Саутгейт попал во второй подряд финал на чемпионате Европы. За три года между матчами сохранил в основе шесть человек. Опыт поражения от Италии и непростых поединков на Евро-2024 поможет Гарету. Испанец де ла Фуэнте показал, что его команда может менять настройки. Во встрече с Хорватией отдали мяч, против Франции, наоборот, выстроили оборону после перерыва через контроль. Англии сложнее так уверенно контролировать собственный футбол.

- Наличие опыта у многих игроков должно помочь Англии, невзирая на молодость лидеров – Беллингема и Сака. Райсу всего 25 лет, а сегодня ему надо работать против лучшего центрального хавбека мира Родри. Юный Майну постарается помочь Деклану справиться с волнением и давлением Ольмо и Руиса. Но очевидно, что Англии на немецкой земле сложнее давался красивый футбол, не могли успокоиться и часто молились на результат.

- Против Нидерландов увидели больше футбола от команды Саутгейта, чем в предыдущих матчах. Обрадовались попаданию в полуфинал. Не было уверенной и легкой победы – Нидерланды недовольны пенальти на Кейне, но к финалу подошла лучшая версия Англии на Евро. Выбрали тройку центральных защитников с активной позицией универсального Уокера в составе. Сака и Шоу могут занять два фланга, и на них хорошенько надавят.

- Опасность Англии заключается в паршивом футболе от тех, кого ждали в авангарде. Беллингем, Кейн и Фоден могут выйти с первых минут, но при этом каждый не показал свой максимум. И это главная загвоздка для обороны Симона. Ни секунды не сомневаемся в классе лидера атак «Баварии», молодого вожака «Реала» и плеймейкера «Манчестер Сити». Харри, Джуд и Фил сыграли настолько плохо, что в финале звезды могут сойтись в их пользу.

- Саутгейт отдал все силы. Ведутся переговоры о продлении контракта, но победа может стать хорошим поводом уйти красиво. И тактически у него больше вариантов. Галлахер, Александер-Арнольд и Палмер могут выйти на замену. Уоткинс и Тоуни подменяли уставшего Кейна. Но в основе надо выпускать самого классного форварда. У испанцев тоже есть вопросы к капитану Морате, но Альваро уважают напарники, как англичане уважают Кейна.

Ориентировочный состав Англии (3-4-2-1): Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гуэхи – Сака, Майну, Райс, Шоу (Триппьер) – Беллингем, Фоден – Кейн.

Испания дважды преодолевала старые проклятия на Евро

- «Красная фурия» ужасно играла против хозяев крупных турниров. От итальянцев и бразильцев до сборной Черчесова шесть лет назад. Но победили Германию благодаря голу в овертайме от запасного хавбека Мерино. Кроос оказался в первом ряду казни собственной футбольной карьеры – Тони наблюдал, как соперник выпрыгивает и забивает. Матч с Францией тоже особенный для испанцев. На Евро плохо играли против «трехцветных», но Ямаль и Ольмо переписали историю.

- У Англии весь турнир – это борьба с собственным плохим футболом. Причем игра Саутгейта ниже ожиданий самых главных критиков «Трех львов». Выступали неожиданно плохо, хотя изначально Англия, Франция и Германия были в числе фаворитов. Британцы разминулись с самыми сложными соперниками, и это тоже важно. Прошли команды с неплохим рейтингом ФИФА , но по статусу оппоненты Испании выше. Подопечных де ла Фуэнте вымотали, а свежесть на Евро важна.