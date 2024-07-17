Ленивые легионеры, слабые аутсайдеры и лёгкие победы «Зенита». Опасения сезона РПЛ 2024/25

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сегодня, 17:36

Чемпионат России вернётся уже в эту пятницу.

«Зенит» легко всех уничтожит

Первое опасение. Для Семака такой сценарий будет прекрасным. Но не все в стране болеют за «Зенит». Есть и нейтральные зрители. А скучать, если все поединки «Зенита» получатся односторонними, будут даже фанаты из Санкт-Петербурга. Интрига живит чемпионат. Прошлый сезон показал, что отличие в деньгах важно. Но москвичам и «Краснодару» грешно не бросать перчатки шестикратным чемпионам. Ведь есть факты, которые намекают, что не всё у Семака будет легко и гладко. Новичков невероятно много. Возможно недопонимание в тактике и конфликты в раздевалке. Пока «Зенит» близок к легкому седьмому титулу подряд. Но такой сценарий сильно бьет по популярности РПЛ .

Легионеры потеряют интерес

Работает эффект накопленной усталости. Работают законы природы. Нет вечного двигателя, так как энергия угасает в одном месте, переходя в другие формы. Нет вечно стабильной экономики. Если раскурочить её кувалдой, то цены в итоге подскочат, базовый закон. Нет вечного интереса к РПЛ со стороны сильнейших иностранных футболистов, когда отсутствуют еврокубки. О многом говорит факт, что «Зенит» может продать Клаудиньо. А следом Вендела, поскольку волнуются из-за низкой мотивации. Иностранцы из других клубов тоже будут поглядывать на лиги с еврокубками. Отлучение на Кубок Америки вряд ли убедило Джона Кордобу, что «Краснодар» – это клуб мечты для опытного колумбийца.

Московские клубы не прибавят

У «Локомотива» нет денег, чтобы оставить у себя Глушенкова. Максима забрали в «Зенит». У ЦСКА нет денег на дорогие подписания. Все новички Николича идут в привязке к будущим продажам игроков, вроде Файзуллаева и Чалова. «Спартак» не может разбрасываться деньгами. Но вынужден действовать, чтобы точечно усилить состав под Станковича. Остается «Динамо», где попрощались с рядом ветеранов – Паршивлюк, Смолов и Шунин покинули команду Лички, но при этом «бело-голубые» пока не подписали ценных новичков. Надеются, что Тюкавин останется ещё на год. Состав у «Динамо» хороший, но недостаточно крутой для уверенного лидерства. В этом основная проблема футбольной Москвы. Столица шесть лет без чемпионства.

Таланты откажутся от амбиций

Единственный здоровый для сборной России и РПЛ вариант – трансферный конвейер. Нужен отъезд лучших местных футболистов в известные лиги. Чтобы Пиняев ушел, а Осинькин нашел нового 17-летнего парня для «Крыльев Советов». Нужно доверять молодым игрокам. Но не позволять им соглашаться на большие деньги в РПЛ , игнорируя понятную разницу между дивизионом и топ-5. Надо расти, даже если адаптация сложная, как у Захаряна в «Реале Сосьедад». Головин тоже переживал разные отрезки в «Монако», а теперь это признанный лидер команды из Лиги чемпионов. Если до конца лета РПЛ не покинет большая порция российских игроков, выбирая клубы топ-5, то без конкуренции потеряют целое поколение.

«Краснодар» скатится в таблице

Не хотелось бы потерять провинциальную команду, которая может порадовать атакующим футболом. И клуб Галицкого богаче «Ростова», который держится на идеях Карпина и селекции. У «Краснодара» в колоде есть козыри. После Сафонова можно с выгодой для трансферного бюджета отпустить Сперцяна. Вот и деньги для крутых подписаний до завершения трансферного периода. Особенность сезона в том, что старт в середине июля, но долго можно править заявку команды. Надеемся, «Краснодар» не повторит судьбу «Сочи» и ЦСКА , бывших вице-чемпионов. Но пока сложно доверять как тренеру Мусаеву, так и легионерам, которые не любят Краснодар из-за проблем с логистикой. За «горожан» можно смело переживать.

Новички огорчат скромностью

Нет сомнений, что «Акрон», который выбил «Урал» в стыках, это дерзкая команда. Кубковые по духу бойцы. Но частному клубу, если за спиной не стоит огромная международная корпорация, тяжело поддерживать жизнь в РПЛ . «Динамо» из Махачкалы и всем известный клуб «Химки» могут оказаться ещё скромнее, чем была «Балтика». Команда Игнашевича хотя бы вышла в финал Кубка страны, показали характер. А «Сочи» не повезло с уровнем организации футбола со слабыми наставниками. Поезд ушел, бывший тренер сборной Испании Морено не успел навести порядок. Но у «Сочи» есть спонсоры, которых сейчас нет у дагестанского новичка. Если аутсайдеры слабее, чем год назад, то в каждом туре будет от двух до трёх слабых матчей.

Судьи откатятся в прошлое

Прошлый сезон не обошелся без громких скандалов. Хватает одного судейства Безбородова, лучшего арбитра позапрошлого сезона, в матче «Ахмата» и ЦСКА , чтобы не называть арбитраж классным. Но удачных матчей у рефери было больше, чем ужасных поединков. «Зенит» мог проиграть чемпионат «Динамо» и «Краснодару». Однако Личка и Мусаев должны винить оборону и атаку, что не променяли одно из поражений на ничью. Не арбитры вернули Семака на первое место. И не судьи стали главными героями прошлого сезона. Опасаемся, что это изменится. Рефери стараются развиваться, но велик соблазн вернуться к старым практикам. Не хочется, чтобы руководители арбитров отпускали их в свободное странное плавание.

Тренеры не смогут впечатлить