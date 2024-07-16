«Локомотив» потерял плеймейкеров и лучшего ассистента РПЛ. Надежды на медали растворяются

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сегодня, 12:04

На фоне «Краснодара», «Динамо» и усилившихся «Спартака» с ЦСКА – ещё тяжелее.

Не у всех трансферное окно складывается так же феерически, как у «Зенита». «Краснодар», например, собирает старый костяк, «Динамо» ограничивается рокировкой во вратарской бригаде. «Железнодорожники» среди тех клубов, которые сделали скорее шаг назад.

Глушенков – усиление для прямого конкурента

Главный удар по проекту – уход Максима Глушенкова. Он быстро адаптировался в составе «красно-зелёных», нашёл свою позицию – и раскрылся как лучший диспетчер лиги (15 голевых передач в минувшем сезоне РПЛ ) на крайне специфичной для современного футбола позиции «десятки».

К предстоящему сезону Максим подходил едва ли не в качестве главного актива «железнодорожников». Но в погоне за качественным усилением на игрока вышел «Зенит». По словам председателя совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных, столичный клуб не смог перебить условия, которые форварду предлагали в Санкт-Петербурге – плюс «сине-бело-голубые» воспользовались опцией выкупа контракта.

Ещё хуже для «красно-зелёных» – что они не смогли даже прилично заработать на продаже лидера. Примерная сумма отступных за Глушенкова, по последним данным составляет 6,3 миллиона евро. Для сравнения: клуб с берегов Невы также пытается подписать Александра Соболева у «Спартака» — и сообщается, что в этих переговорах фигурируют отступные в 10+2 миллиона евро. За игрока, который в 27 матчах минувшего чемпионата забил пять голов и отдал шесть голевых.

Потеряли в глубине состава

Сильно по центральной оси бьёт потеря ещё двух исполнителей: Атона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Притом удар это и в спортивной составляющей, и в плане имиджа. Оба были важной частью стартовой обоймы – Антон к тому же во второй половине сезона вновь вышел на высокий уровень и отвоевал место в старте.

В межсезонье «Локомотив» теряет не просто глубину состава в центре поля – он отпускает двух воспитанников, которые были на ведущих ролях в родном клубе (влияние Рифата из-за травмы снизилось – но потенциал вернуться на пик остался). Отпускает свободными агентами, без какой-либо компенсации. Причём Жемалетдинова отдаёт ЦСКА .

Закупились середняками

У «железнодорожников» нет плеймейкеров, которые равноценно заменили бы Миранчука и Жемалетдинова. Баринов и Карпукас – чистокровные опорники, Тикнизян привязан к флангу. В перспективе эту позицию может занять Алексей Батраков – но его только интегрируют в основную команду, 19-летнему хавбеку надо набираться опыта, обрастать мясом. Остаётся Владислав Сарвели – форвард в «Крыльях Советов» показывал отличные качества плеймейкера. Но уровень «Локомотива» он не тянет – за минувший сезон так и не адаптировался.

При этом среди всех приобретённых нет прямой альтернативы. «Железнодорожники» пока только решили проблему на острие – провернули полноценный трансфер Тимура Сулейманова, распрощались с Артёмом Дзюбой и взяли в конкуренты к Тимуру Дмитрия Воробьёва. В опорную зону привезли Артёма Тимофеева – возрастного свободного агента (при этом на той же позиции уже есть Карпукас и Баринов). Также взяли талантливого белоруса на правый фланг обороны – Арсения Агеева из «Арсенала» Дзержинск (будет выступать там же на правах аренды). Судя по всему, Галактионову снова придётся лепить «десятку» из тех, кто есть (если только не удастся подписать Маркиньоса).

«Зенит» оторвался, «Локомотив» не сократил дистанцию до конкурентов

В новом сезоне «железнодорожникам» будет лишь тяжелее. С одной стороны, увеличивается пропасть между «Зенитом» и остальными. У петербуржцев-то с подписанием игроков никаких проблем нет – клуб хочет с шиком отпраздновать 100-летие, поэтому устроил масштабную закупку.

Никто из конкурентов не может ничего противопоставить такой кампании. Опять же – «Краснодар» старается добавить костяку опыта, подписав знакомых с футболом Мусаева Смолова и Газинского (плюс молодой Козлов). «Динамо» вообще ведёт себя тихо на рынке – разве что расстались с многолетним основным голкипером Антоном Шуниным и взяли вместо него Андрея Лунёва.

«Локомотив» на их фоне сделал лишь шаг назад, потеряв в глубине скамейки. Между тем ЦСКА и «Спартак» стремятся включиться в борьбу за медали. Первые решились на тренерскую рокировку (Николич вместо Федотова) и привезли россиян – Жемалетдинов и Круговой усилят стартовую обойму «армейцев». Последние шерстят рынок легионеров в поисках достойного усиления под нового тренера. Так, уже взяли Жозе, ищут остальных. Конкуренция в топ-5 становится только плотнее – и «Локомотив» не заработал преимуществ, чтобы её выиграть.

Вынужденная оптимизация и попытки убежать от реальности

На самом деле, действия клуба в это межсезонье вполне можно понять. Никуда не делись условия кризиса, в котором находятся «железнодорожники». Генеральный директор Владимир Леонченко, комментируя экономическую ситуацию в клубе, отмечал:

Зарплаты оптимизированы под современные реалии российского футбольного рынка, и у нас нет ни одного футболиста, который получал бы нерыночную зарплату. Мы хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова. Антону и Максиму были сделаны очень хорошие предложения в рамках наших финансовых возможностей. Футболисты отказались. В текущих реалиях, как я уже говорил, мы просто не имеем права участвовать в гонке зарплат и удовлетворять завышенные финансовые потребности агентов.

Резюмируя – ситуация вынуждает оптимизировать расходы, с Миранчуком и Глушенковым не удалось договориться на приемлемых условиях. И эту позицию понять можно – куда больше пугают попытки убежать от реальности. В этом же комментарии функционер заявил, что «красно-зелёные» потеряли всего двух футболистов, которые весной-2024 регулярно играли в старте.

Вопрос – к спорным репликам. После ухода Глушенкова тот же Леонченко сказал:

Мы понимаем всю важность Глушенкова для команды, но после его ухода «Локомотив» не станет слабее. Мы были готовы к такому развитию событий.

Глушенков оказывал ключевое влияние на развитие атак «Локомотива», стал лучшим ассистентом лиги, ушёл с двумя другими плеймейкерами, которые хотя бы частично смогли бы взять на себя его функционал. Но клуб не стал слабее.