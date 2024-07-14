У Англии удивительный путь в финал. Плохой футбол бывает успешным, Саутгейт в это верит

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На Евро-2020 смотрелись намного лучше.

Англия неожиданно везучая на Евро в Германии. Но 38 лет назад Марадона забил им гол рукой. 34 года назад Уоддл попал в каркас ворот в другом решающем матче. 28 лет назад промахнулся Саутгейт с пенальти. 22 года назад Роналдиньо забил один из самых безумных голов в истории именно в ворота сборной Англии. 14 лет назад отменили мяч Лэмпарда. Судья не заметил, что мяч пересек линию ворот. 12 лет назад вылетели на Евро по пенальти от Италии, Пирло забил «паненкой». Спустя много лет снова была серия против «Скуадры». Снова проиграли, а случайность в одиннадцатиметровых важна.

У Англии три года назад была лучшая оборона чемпионата Европы. Пропустили всего два мяча. Даже чемпионы из Италии пропустили четырежды. По атаке Англия не была лучшей командой турнира. Но Кейн забил 4 мяча, а Стерлинг отличился 3 раза. Сейчас команда Саутгейта на шестой строчке по голам. И на седьмом месте по качеству моментов. Англия пропускала в четырех из шести матчей. Дважды подряд в плей-офф сыграли в овертаймах. Футбол стал хуже, но коллектив снова в финале. Самое время вспомнить, как именно добрались до решающего матча, ведь не только у капитана Кейна главный английский вечер в новейшей истории. В отличие от Испании, у которой три Кубка Европы в музее футбольной федерации. Здесь выбор между очередной и уникальной победами.

23 марта 2023. Переиграли чемпионов Европы

Сложная отборочная группа. Северная Македония, Украина и Италия были участниками Евро-2020. Против команды Манчини подопечные Саутгейта сыграли в финале. А затем пришлось встречаться в отборочном матче. Голы Райса и Кейна перекрыли попытку натурализованного аргентинца Ретеги отыграться. Уже тогда, более года назад, сборная Англии превращалась в команду, пожирающую чужой футбол. Отдали Италии мяч, но эффективно подходили к завершению атак. Семь ударов, четыре в створ ворот, два гола. Англия не стала на путь рациональности на самом Евро, сделали это раньше.

9 сентября 2023. Уокер не допустил поражения

Спойлер – Англия прошла отбор без поражений. Но были две мировые. Сборная Украины после гола Зинченко едва не сотворила сенсацию. Не повезло с подключением защитника Уокера в атаку. Кайл забил один мяч в национальной сборной. Правильно включился, ведь тот поединок не удался фавориту. Подопечные Реброва неплохо сыграли вторым номером, Бущан мог не пропустить. И тогда Англия рисковала упустить первое место в группе. Но моральное преимущество не потеряли, хотя момент был непростым.

17 октября 2023. Англия снова обыграла Италию

Итальянцы успели сменить тренера. Форвард Скамакка порадовал Спаллетти быстрым голом, но Кейн не испугался. Харри забил в отборе к Евро восемь мячей, а в домашнем матче против Италии сделал дубль. А победный гол на счету Рэшфорда. Не грех напомнить, что Саутгейт оставил дома Магуайера, Рэшфорда и Грилиша. Богатство кадров – одна из причин двух подряд выходов в финалы Евро. Даже когда Англия играет плохо, у неё высокая эффективность.

16 июня 2024. Отмучились против крепкой Сербии

Саутгейт попал в «легкую группу». Сербы, датчане и словенцы – крепкие соперники. Но кроме физики у них сейчас мало козырей. От Англии ждали футбол в стиле фаворита. Но игра Сербии против Англии является одной из самых ужасных на Евро-2024. У команды Митровича и Влаховича 1 удар в створ чужих ворот. Британцы нанесли четыре выстрела. Но если бы не гол Беллингема в дебюте матча, то светила нулевая ничья. Тогда рисковали завершить все поединки в группе вничью. Но гол умницы Джуда спас, Англия стала первой в группе, избежала участи Дании и поединка против немцев на первой стадии плей-офф.

30 июня 2024. Бисиклета Джуда – подарок небес

У словаков средняя команда. В группе проиграли украинцам, хотя сенсационно обыграли Бельгию. Успех светил и против Англии, на последних секундах матча славяне побеждали. Но затем Уокер вбросил мяч из аута, возможно, с нарушением правил, ведь касался стопой газона в пределах поля. Дальше последовала удачная скидка. И Беллингем пробил в падении через себя. Шансы забить низкие, иначе бисиклета стала бы частью привычного меню футбольных атакующих ресторанов. А Кейн в овертайме добавил свой мяч, избавил от нервотрепки в серии пенальти.

6 июля 2024. Пикфорд потащил удар Аканджи

Англия играла против Швейцарии и Нидерландов, пока Испания тратила силы с немцами и французами. У тренера Якина толковая команда. Но даже хороший тренерский штаб и прекрасная организация линий не помешали Швейцарии допустить серию пенальти. Сработала шпаргалка Пикфорда. Защитник «Манчестер Сити» Аканджи пробил так, как ждал голкипер Англии. Уокер описал Джордана словом «лунатик». Проще говоря, «сумасшедший». Но полезные голкиперы иногда именно такие. Немец Кан на рубеже веков был эмоциональным – выиграл ЛЧ с «Баварией» и притащил полумёртвую Германию в финал ЧМ -2002. Мартинес сделал Месси чемпионом Южной Америки и мира, являясь «сумасшедшим». Теперь очередь Пикфорда из сборной Англии?

10 июля 2024. Споры о пенальти и чудо-гол Уоткинса

У испанцев есть пенальти, из-за которого немецкие зрители могут свистеть в адрес Кукурельи. Мяч попал в руку Марку в игре с Германией, но судья не среагировал. Арбитры полуфинала Нидерландов и Англии не только не заметили попадание мяча в руку Сака в решающей атаке, но также увидели фол в попытке Думфриса заблокировать последующий удар Кейна с контактом в ногах. Пенальти вызвал споры. Даже в Англии некоторые эксперты заявили, что судьи выдумали повод для удара с «точки». Но Кейн забил, а дальше случился тот самый гол Уоткинса. Идеальный удар с почти нулевым xG. Путь в финал состоит из мелочей. Одно неправильное действие, и ты без кубка. Одна приятная случайность – у тебя трофей.

Англичане знают это с 1966-го. Решающий гол Херста немцам легко могли не засчитать. Но судьи увидели взятие ворот в мире без повторов для арбитров. Надеемся, сегодня обойдутся без скандала с участием рефери. Англия узнает, что важнее для её персонального пути. Играть хорошо, но уступить, или действовать заметно хуже на новом Евро, но достичь цели, сохранив силы. Кубок всё спишет. И даже если Испания победит, разговор сохранит актуальность. Англия впервые за полвека шла дальше, недорабатывая. И оказалась в финале Евро-2024.