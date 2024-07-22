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"Мальмё” — "Клаксвик”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

сегодня, 10:18

"Мальмё”

"Небесно-голубые” на данный момент занимают 56-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи. 13-го июля футбольный клуб уступил один мяч "Мьёльбю” (2:1).

19-го числа произошла встреча, которая закончилась поражением "Сириуса” с результатом 4:3.

"Клаксвик”

Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей с участием данного футбольного клуба. Десятого числа команда уступила два мяча "Дифферданжу” (2:0).

17-го июля встреча все с той же командой закончилась вничью (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • "Мальмё” победит — 1.20
  • Ничья — 7.60
  • Победа "Клаксивка” — 16.00
  • "Мальмё” победит с форой -1.5 — 1.52
  • ТБ 3.5 — 2.22
  • ТМ 3.5 — 1.67

Статистика

  • "Мальмё” победили в трех матчах из пяти последних.
  • "Клаксвик” получили такое же количество триумфов.
  • Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

"Мальмё” доказывает квалификацию своих игроков. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу шведов с коэффициентом 1.20.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:05
Хозяева фавориты матча и заберут свои три очка.
w45p8nq45fce
w45p8nq45fce
сегодня в 10:43, ред.
Матч завершится со счётом 2:0 в пользу команды «Мальмё».
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