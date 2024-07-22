"Мальмё” — "Клаксвик”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

"Мальмё”
"Небесно-голубые” на данный момент занимают 56-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи. 13-го июля футбольный клуб уступил один мяч "Мьёльбю” (2:1).
19-го числа произошла встреча, которая закончилась поражением "Сириуса” с результатом 4:3.
"Клаксвик”
Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей с участием данного футбольного клуба. Десятого числа команда уступила два мяча "Дифферданжу” (2:0).
17-го июля встреча все с той же командой закончилась вничью (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- "Мальмё” победит — 1.20
- Ничья — 7.60
- Победа "Клаксивка” — 16.00
- "Мальмё” победит с форой -1.5 — 1.52
- ТБ 3.5 — 2.22
- ТМ 3.5 — 1.67
Статистика
- "Мальмё” победили в трех матчах из пяти последних.
- "Клаксвик” получили такое же количество триумфов.
- Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
"Мальмё” доказывает квалификацию своих игроков. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу шведов с коэффициентом 1.20.