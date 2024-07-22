"Мальмё” — "Клаксвик”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

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сегодня, 10:18

"Мальмё”

"Небесно-голубые” на данный момент занимают 56-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи. 13-го июля футбольный клуб уступил один мяч "Мьёльбю” (2:1).

19-го числа произошла встреча, которая закончилась поражением "Сириуса” с результатом 4:3.

"Клаксвик”

Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей с участием данного футбольного клуба. Десятого числа команда уступила два мяча "Дифферданжу” (2:0).

17-го июля встреча все с той же командой закончилась вничью (0:0).

Котировки БК Pinnacle

"Мальмё” победит — 1.20

Ничья — 7.60

Победа "Клаксивка” — 16.00

"Мальмё” победит с форой -1.5 — 1.52

ТБ 3.5 — 2.22

3.5 — 2.22 ТМ 3.5 — 1.67

Статистика

"Мальмё” победили в трех матчах из пяти последних.

"Клаксвик” получили такое же количество триумфов.

Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

"Мальмё” доказывает квалификацию своих игроков. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу шведов с коэффициентом 1.20.