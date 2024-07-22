"Шериф” — "Эльфсборг”: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (25.07.2024)

1721644644

сегодня, 13:37

"Шериф”

"Осы” на данный момент занимают 85-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи с "Эльфсборгом”. 11-го июля команда уступила клубу "Зиря” один мяч (1:0).

Однако уже 18-го числа "Желто-черные” реабилитировались закончив матч с результатом 3:1.

"Эльфсборг”

"Элегантные” на данный момент занимают 287-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты крайней пару матчей с их участием. 18-го июля "Эльфсборг” обыграл команду "Пафос” с разницей в три мяча (5:2).

21-го числа встреча с "Мьёльбу” закончилась с результатом 3:1 в пользу "Желтых”.

Котировки БК Pinnacle

· "Шериф” победит — 2.69

· Ничья — 3.55

· Победит "Эльфсборг” — 2.49

· Победит "Эльфсборг” с форой -1.5 — 1.11

· ТБ 3.5 — 2.80

· ТМ 3.5 — 1.36

Статистика

· У "Шерифа” три победы из пяти последних матчей.

· "Эльфсборг” стабильно побеждает на протяжении пяти игр.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Шведская показывает отличную игру в последнее время. Приоритетной позиции для ставки в БК Pinnacle является победа "Эльфсборга” с коэффициентом 2.49.