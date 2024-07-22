"Шериф” — "Эльфсборг”: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (25.07.2024)

"Шериф”
"Осы” на данный момент занимают 85-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи с "Эльфсборгом”. 11-го июля команда уступила клубу "Зиря” один мяч (1:0).
Однако уже 18-го числа "Желто-черные” реабилитировались закончив матч с результатом 3:1.
"Эльфсборг”
"Элегантные” на данный момент занимают 287-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты крайней пару матчей с их участием. 18-го июля "Эльфсборг” обыграл команду "Пафос” с разницей в три мяча (5:2).
21-го числа встреча с "Мьёльбу” закончилась с результатом 3:1 в пользу "Желтых”.
Котировки БК Pinnacle
· "Шериф” победит — 2.69
· Ничья — 3.55
· Победит "Эльфсборг” — 2.49
· Победит "Эльфсборг” с форой -1.5 — 1.11
· ТБ 3.5 — 2.80
· ТМ 3.5 — 1.36
Статистика
· У "Шерифа” три победы из пяти последних матчей.
· "Эльфсборг” стабильно побеждает на протяжении пяти игр.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
Шведская показывает отличную игру в последнее время. Приоритетной позиции для ставки в БК Pinnacle является победа "Эльфсборга” с коэффициентом 2.49.