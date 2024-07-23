"КуПС” — "Тромсё”: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (25.07.2024)

"КуПС”
"Канарейки” на данный момент стоят на 245-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Тромсё”. 18-го числа команда обыграла "УНА Штрассен” с результатом 5:0.
21-го июля "КуПС” выиграли у "Лахти” с разницей в один мяч (1:0)
"Тромсё”
"Парни” на данный момент располагаются на 205-м месте. Вспомним результаты последней пары матчей с их участием. 13-го июля команда уступила один мяч "КФУМ Осло” (2:1).
21-го числа футбольный клуб выиграл "Стрёмсгодсет” с результатом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победа "КуПС” — 2.93
- Ничья — 3.44
- Победит "Тромсё” — 2.31
- Победа "КуПС” с форой -1.5 — 5.80
- ТБ 3.5 — 2.98
- ТМ 3.5 — 1.32
Статистика
- "КуПС” победил в четырех матчах из пяти последних.
- "Тромсё” за тот же период времени получили два триумфа.
- Очных встреч у команд еще не было.