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"КуПС” — "Тромсё”: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (25.07.2024)

сегодня, 11:15

"КуПС”

"Канарейки” на данный момент стоят на 245-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Тромсё”. 18-го числа команда обыграла "УНА Штрассен” с результатом 5:0.

21-го июля "КуПС” выиграли у "Лахти” с разницей в один мяч (1:0)

"Тромсё”

"Парни” на данный момент располагаются на 205-м месте. Вспомним результаты последней пары матчей с их участием. 13-го июля команда уступила один мяч "КФУМ Осло” (2:1).

21-го числа футбольный клуб выиграл "Стрёмсгодсет” с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа "КуПС” — 2.93
  • Ничья — 3.44
  • Победит "Тромсё” — 2.31
  • Победа "КуПС” с форой -1.5 — 5.80
  • ТБ 3.5 — 2.98
  • ТМ 3.5 — 1.32

Статистика

  • "КуПС” победил в четырех матчах из пяти последних.
  • "Тромсё” за тот же период времени получили два триумфа.
  • Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Финская футбольная команда показывает отличную игру на протяжении последних пяти матчей. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу клуба "КуПС” с коэффициентом 2.93.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:25
Думаю что хозяева как минимум не проиграют этот матч
s33trbuc3puz
s33trbuc3puz
сегодня в 13:06
Фаворитом в матче является команда «КуПС», которая является лидером текущего чемпионата Финляндии. «Тромсё» в прошлом сезоне занял одно из последних мест в чемпионате Норвегии и сейчас испытывает проблемы в игре и результатах.
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