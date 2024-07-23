"КуПС” — "Тромсё”: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 11:15

"КуПС”

"Канарейки” на данный момент стоят на 245-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Тромсё”. 18-го числа команда обыграла "УНА Штрассен” с результатом 5:0.

21-го июля "КуПС” выиграли у "Лахти” с разницей в один мяч (1:0)

"Тромсё”

"Парни” на данный момент располагаются на 205-м месте. Вспомним результаты последней пары матчей с их участием. 13-го июля команда уступила один мяч "КФУМ Осло” (2:1).

21-го числа футбольный клуб выиграл "Стрёмсгодсет” с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победа "КуПС” — 2.93

Ничья — 3.44

Победит "Тромсё” — 2.31

Победа "КуПС” с форой -1.5 — 5.80

ТБ 3.5 — 2.98

3.5 — 2.98 ТМ 3.5 — 1.32

Статистика

"КуПС” победил в четырех матчах из пяти последних.

"Тромсё” за тот же период времени получили два триумфа.

Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Финская футбольная команда показывает отличную игру на протяжении последних пяти матчей. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу клуба "КуПС” с коэффициентом 2.93.