"Ботафого” — "Крузейро”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

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сегодня, 13:35

"Ботафого”

"Великий огонь” на данный момент занимает 18-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Крузейро”. 21-го июля команда обыграла "Интернасьональ” с результатом 1:0.

25-го числа встреча с "Сан-Паулу” закончилась вничью (2:2).

"Крузейро”

"Лисы” на данный момент занимают 14-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Вспомним крайнюю пару матчей сыгранных с их участием. 21-го числа команда уступила два мяча "Палмейрас” (2:0).

25-го июля "Крузейро” обыграли "Жувентуде” с результатом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Ботафого” — 1.93

· Ничья — 3.48

· Победа "Крузейро” — 4.07

· Победа "Ботафого” с форой -1.5 — 3.42

· ТБ 3.5 — 3.75

· ТМ 3.5 — 1.21

Статистика

· "Ботафого” победили в четырех матчах из последних пяти.

· "Крузейро” за тот же период времени выиграли столько же раз.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Крузейро”.

Прогноз

Команды являются приблизительно равными по силе. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на ничью с коэффициентом 3.48.