"Ботафого” — "Крузейро”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

"Ботафого”
"Великий огонь” на данный момент занимает 18-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Крузейро”. 21-го июля команда обыграла "Интернасьональ” с результатом 1:0.
25-го числа встреча с "Сан-Паулу” закончилась вничью (2:2).
"Крузейро”
"Лисы” на данный момент занимают 14-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Вспомним крайнюю пару матчей сыгранных с их участием. 21-го числа команда уступила два мяча "Палмейрас” (2:0).
25-го июля "Крузейро” обыграли "Жувентуде” с результатом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Ботафого” — 1.93
· Ничья — 3.48
· Победа "Крузейро” — 4.07
· Победа "Ботафого” с форой -1.5 — 3.42
· ТБ 3.5 — 3.75
· ТМ 3.5 — 1.21
Статистика
· "Ботафого” победили в четырех матчах из последних пяти.
· "Крузейро” за тот же период времени выиграли столько же раз.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Крузейро”.
Прогноз
Команды являются приблизительно равными по силе. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на ничью с коэффициентом 3.48.