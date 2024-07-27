"Петрокуб” — "АПОЭЛ”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

«Петрокуб”
Футбольный клуб на данный момент занимает 193-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча с »АПОЭЛ”. 17-го числа команда обыграла клуб «Ордабасы” со счетом 1:0.
23-го июля „Петрокуб” уступили своему будущему сопернику “АПОЭЛ” один мяч (1:0).
»АПОЭЛ”
«Легенда” на данный момент занимает 70-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с ее участием. 17-го числа встреча с »АЕК Ларнака” закончилась вничью (0:0).
23-го июля команда обыграла «Петрокуб”, с которым вскоре снова встретится, поединок закончился со счетом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победит „Петрокуб” — 2.66
· Ничья — 3.26
· Победит “АПОЭЛ” — 2.83
· Победит »АПОЭЛ” с форой -1.5 — 1.11
· ТБ 3.5 — 4.15
· ТМ 3.5 — 1.18
Статистика
· «Петрокуб” выиграл три матча из последних пяти.
· »АПОЭЛ” за тот же период времени победили в двух встречах.
· Недавняя очная встреча закончилась в пользу кипрского клуба.
Прогноз
Так как с последней встречи прошла неделя, то рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "АПОЭЛа” с коэффициентом 2.83.