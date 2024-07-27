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"Петрокуб” — "АПОЭЛ”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

сегодня, 20:07

«Петрокуб”

Футбольный клуб на данный момент занимает 193-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча с »АПОЭЛ”. 17-го числа команда обыграла клуб «Ордабасы” со счетом 1:0.

23-го июля „Петрокуб” уступили своему будущему сопернику “АПОЭЛ” один мяч (1:0).

»АПОЭЛ

«Легенда” на данный момент занимает 70-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с ее участием. 17-го числа встреча с »АЕК Ларнака” закончилась вничью (0:0).

23-го июля команда обыграла «Петрокуб”, с которым вскоре снова встретится, поединок закончился со счетом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победит „Петрокуб” — 2.66

· Ничья — 3.26

· Победит “АПОЭЛ” — 2.83

· Победит »АПОЭЛ” с форой -1.5 — 1.11

· ТБ 3.5 — 4.15

· ТМ 3.5 — 1.18

Статистика

· «Петрокуб” выиграл три матча из последних пяти.

· »АПОЭЛ” за тот же период времени победили в двух встречах.

· Недавняя очная встреча закончилась в пользу кипрского клуба.

Прогноз

Так как с последней встречи прошла неделя, то рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "АПОЭЛа” с коэффициентом 2.83.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:59
Считаю , что команды примерно равны - ставлю на ничью - Х.
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