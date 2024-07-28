"Фенербахче” — "Лугано”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

"Фенербахче”
"Желтые канарейки” на данный момент располагаются на 58-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Лугано”. 18-го числа команда обыграла "Халл” со счетом 5:1.
23-го числа клуб выиграл своего будущего соперника "Лугано” с результатом 3:4.
"Лугано”
"Белые” на данный момент занимают 216-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 23-го июля команда проиграла "Фенербахче” со счетом 3:4.
27-го числа клуб обыграл "Базель” с результатом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Фенербахче” — 1.30
· Ничья — 6.10
· Победит "Лугано” — 9.70
· Победит "Фенербахче” с форой -1.5 — 1.76
· ТБ 3.5 — 2.10
· ТМ 3.5 — 1.74
Статистика
· "Фенербахче” выиграл семь матчей из последних десяти.
· "Лугано” за тот же период победили в пяти матчах.
· В последней очной встрече победили "Фенербахче”..
Прогноз
"Фенербахче” ведет отличную серию игр. Рекомендуем сделать ставку на их победу в БК Pinnacle с коэффициентом 1.30.