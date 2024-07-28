"Фенербахче” — "Лугано”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

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28 июля 2024, 14:13

"Фенербахче”

"Желтые канарейки” на данный момент располагаются на 58-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Лугано”. 18-го числа команда обыграла "Халл” со счетом 5:1.

23-го числа клуб выиграл своего будущего соперника "Лугано” с результатом 3:4.

"Лугано”

"Белые” на данный момент занимают 216-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 23-го июля команда проиграла "Фенербахче” со счетом 3:4.

27-го числа клуб обыграл "Базель” с результатом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Фенербахче” — 1.30

· Ничья — 6.10

· Победит "Лугано” — 9.70

· Победит "Фенербахче” с форой -1.5 — 1.76

· ТБ 3.5 — 2.10

· ТМ 3.5 — 1.74

Статистика

· "Фенербахче” выиграл семь матчей из последних десяти.

· "Лугано” за тот же период победили в пяти матчах.

· В последней очной встрече победили "Фенербахче”..

Прогноз

"Фенербахче” ведет отличную серию игр. Рекомендуем сделать ставку на их победу в БК Pinnacle с коэффициентом 1.30.