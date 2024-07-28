"Дрита” — "Брейдаблик”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

"Дрита”
"Интеллигенция” на данный момент располагается на 183-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Брейдабликом”. 11-го июля встреча с "Ардой” закончилась вничью (1:1).
25-го числа команда обыграла своего будущего соперника со счетом 2:1.
"Брейдаблик”
Данный клуб занимает 156-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним крайнюю пару матчей сыгранных с его участием. 21-го июля команда обыграла "КР Рейкьявик” с результатом 4:2.
25-го числа "Брейдаблик” уступил один мяч своему будущему сопернику "Дрите” (2:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Дрита” — 2.68
· Ничья — 3.45
· Победит "Брейдаблик” — 2.46
· Победит "Дрита” с форой -1.5 — 5.20
· ТБ 3.5 — 2.93
· ТМ 3.5 — 1.33
Статистика
· "Дрита” победила в одном матче из пяти последних.
· "Брейдаблик” за тот же период времени победили в двух поединках.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Дриты”.
Прогноз
Недавняя встреча закончилась в пользу косовской команды. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Дриты” с коэффициентом 2.68.