"Дрита” — "Брейдаблик”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

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28 июля 2024, 17:31

"Дрита”

"Интеллигенция” на данный момент располагается на 183-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Брейдабликом”. 11-го июля встреча с "Ардой” закончилась вничью (1:1).

25-го числа команда обыграла своего будущего соперника со счетом 2:1.

"Брейдаблик”

Данный клуб занимает 156-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним крайнюю пару матчей сыгранных с его участием. 21-го июля команда обыграла "КР Рейкьявик” с результатом 4:2.

25-го числа "Брейдаблик” уступил один мяч своему будущему сопернику "Дрите” (2:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Дрита” — 2.68

· Ничья — 3.45

· Победит "Брейдаблик” — 2.46

· Победит "Дрита” с форой -1.5 — 5.20

· ТБ 3.5 — 2.93

· ТМ 3.5 — 1.33

Статистика

· "Дрита” победила в одном матче из пяти последних.

· "Брейдаблик” за тот же период времени победили в двух поединках.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Дриты”.

Прогноз

Недавняя встреча закончилась в пользу косовской команды. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Дриты” с коэффициентом 2.68.