"Флора” — "Виртус”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

"Флора”
На данный момент клуб занимает 323-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных поединков с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Виртус”. 19-го июля команда уступила два мяча "Таммеке” (2:0).
23-го числа встреча с "Виртусом” закончилась вничью (0:0).
«Виртус”
Данный клуб в рейтинге УЕФА располагается на 427-м месте. Вспомним результаты последних двух матчей сыгранных с его участием. 16-го числа команда уступила 4 мяча »ФКСБ” (4:0).
23-го июля встреча с "Флорой” закончилась вничью.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Флора” — 1.13
· Ничья — 6.50
· Победит "Виртус” — 20.00
· Победит "Флора” с форой -1.5 — 1.45
· ТБ 3.5 — 2.25
· ТМ 3.5 — 1.57
Статистика
· "Флора” из последних пяти игр одну закончила вничью.
· "Виртус” за тот же период времени победил в одном поединке.
· Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
Команды являются приблизительно равными по силе. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на ничью с коэффициентом 6.50.