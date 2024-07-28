"Флора” — "Виртус”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

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28 июля 2024, 18:43

"Флора”

На данный момент клуб занимает 323-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных поединков с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Виртус”. 19-го июля команда уступила два мяча "Таммеке” (2:0).

23-го числа встреча с "Виртусом” закончилась вничью (0:0).

«Виртус”

Данный клуб в рейтинге УЕФА располагается на 427-м месте. Вспомним результаты последних двух матчей сыгранных с его участием. 16-го числа команда уступила 4 мяча » ФКСБ ” (4:0).

23-го июля встреча с "Флорой” закончилась вничью.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Флора” — 1.13

· Ничья — 6.50

· Победит "Виртус” — 20.00

· Победит "Флора” с форой -1.5 — 1.45

· ТБ 3.5 — 2.25

· ТМ 3.5 — 1.57

Статистика

· "Флора” из последних пяти игр одну закончила вничью.

· "Виртус” за тот же период времени победил в одном поединке.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Команды являются приблизительно равными по силе. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на ничью с коэффициентом 6.50.