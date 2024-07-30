"Астана” — "Милсами”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Астана”
"Горожане” на данный момент располагаются на 135-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Милсами”. 19-го числа команда обыграла клуб "Шахтер Караганда” с разницей в два мяча (4:2).
25-го июля встреча с будущим соперником закончилась вничью (1:1).
"Милсами”
"Красные орлы” на данный момент располагаются на 285-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 18-го числа встреча с "Торпедо-БелАЗ” закончилась вничью (0:0).
25-го июля поединок с будущим соперником также завершился вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Астана” — 1.41
· Ничья — 4.60
· Победит "Милсами” — 7.26
· Победит "Астана” с форой -1.5 — 2.10
· ТБ 3.5 — 2.67
· ТМ 3.5 — 1.39
Статистика
· "Астана” выиграла три матча из пяти последних.
· "Милсами” за тот же период времени получила один триумф.
· Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
Казахстанский клуб показывает неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Астаны” с коэффициентом 1.41.