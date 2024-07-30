"Астана” — "Милсами”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

1722354413

вчера, 18:46

"Астана”

"Горожане” на данный момент располагаются на 135-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Милсами”. 19-го числа команда обыграла клуб "Шахтер Караганда” с разницей в два мяча (4:2).

25-го июля встреча с будущим соперником закончилась вничью (1:1).

"Милсами”

"Красные орлы” на данный момент располагаются на 285-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 18-го числа встреча с "Торпедо-БелАЗ” закончилась вничью (0:0).

25-го июля поединок с будущим соперником также завершился вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Астана” — 1.41

· Ничья — 4.60

· Победит "Милсами” — 7.26

· Победит "Астана” с форой -1.5 — 2.10

· ТБ 3.5 — 2.67

· ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

· "Астана” выиграла три матча из пяти последних.

· "Милсами” за тот же период времени получила один триумф.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Казахстанский клуб показывает неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Астаны” с коэффициентом 1.41.