"Шелбурн” — "Цюрих”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Шелбурн”
"Красные” на данный момент располагаются на 366-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Цюрихом”. 21-го числа "Шелбурн” обыграл "Брей Уондерерс” со счетом 1:0.
25-го июля команда уступила три мяча своему будущему сопернику (3:0).
"Цюрих”
"ФКЗ” на данный момент располагается на 229-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним два последних матча сыгранных с их участием. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника с результатом 3:0.
28-го июля”Цюрих” выиграл в поединке у "Винтертура” со счетом 4:2.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Шелбурн” — 4.83
· Ничья — 4.10
· Победит "Цюрих” — 1.63
· Победит "Цюрих” с форой -1.5 — 1.01
· ТБ 3.5 — 2.57
· ТМ 3.5 — 1.42
Статистика
· "Шелбурн” победил в двух матчах из последних пяти.
· "Цюрих” за тот же период времени выиграл в четырех поединках.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Цюриха”.
Прогноз
Поскольку за неделю перерыва межды встреча ничего критического не изменилось, рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Цюриха” с коэффициентом 1.63.