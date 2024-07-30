"Шелбурн” — "Цюрих”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 22:57

"Шелбурн”

"Красные” на данный момент располагаются на 366-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Цюрихом”. 21-го числа "Шелбурн” обыграл "Брей Уондерерс” со счетом 1:0.

25-го июля команда уступила три мяча своему будущему сопернику (3:0).

"Цюрих”

"ФКЗ” на данный момент располагается на 229-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним два последних матча сыгранных с их участием. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника с результатом 3:0.

28-го июля”Цюрих” выиграл в поединке у "Винтертура” со счетом 4:2.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Шелбурн” — 4.83

· Ничья — 4.10

· Победит "Цюрих” — 1.63

· Победит "Цюрих” с форой -1.5 — 1.01

· ТБ 3.5 — 2.57

· ТМ 3.5 — 1.42

Статистика

· "Шелбурн” победил в двух матчах из последних пяти.

· "Цюрих” за тот же период времени выиграл в четырех поединках.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Цюриха”.

Прогноз

Поскольку за неделю перерыва межды встреча ничего критического не изменилось, рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Цюриха” с коэффициентом 1.63.