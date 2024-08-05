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Глебов интересен «Спартаку» и ЦСКА

вчера, 16:13

«Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.

«Южане» готовы продать футболиста при получении выгодного предложения.

Контракт Глебова рассчитан до лета 2028 года.

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Все комментарии
86y69efwjmzc
86y69efwjmzc
вчера в 20:33
За кордон..., за кордон парню надо линять.
Всё для этого у него есть..., вот только возраст начинает поджимать.
В Ростове - дохлый Вассер, а не продолжение карьеры.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:30
просто так ничего не бывает, значит нужен клубу..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:33
А в Глебове ничего не вижу выдающегося...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:28, ред.
Пример Джики....Джика уже давно перестал профессионально относиться к футболу. Занимаясь своими личными делами (много квартир купил)....Играл вдобавок с Соболем в медиолиги , пока рыжий их не нагнал от туда. Вес набрал и перестал выступать на своем уровне.
Так , что уважаемый плохой пример...)
Он до сих пор ни кому не нужен
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:05
Если у Данилы голова на плечах, то в СпаМ он сам не захочет (атмосфера плоха, пример Джикии ). Будем посмотреть))). Удачи в выборе.
Будь здрав Дружище.
lotsman
lotsman
вчера в 17:47
ЦСКА и Спартак будут меряться кошельками.)
Scorp689
Scorp689 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 17:44
Родственники в Ангарске есть у нас...
68m3esmh6m68
68m3esmh6m68
вчера в 17:36
Не такой уж он и лучший, для Ростова в самый раз, в Спартаке вряд ли он заиграет.
2mdhwpq64vt7
2mdhwpq64vt7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:34
У Вас и Джикия всегда был лучшим защитником, только вот почему-то никому не нужен стал.
Сп62
Сп62
вчера в 17:27
Хороший опорник нужен и Спартаку и ЦСКА. Спартак уже делал предложение Ростову. Почему не срослось - не знаю. Может быть в этот раз получится.
Валерыч
Валерыч ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 17:11
Он и мой тоже однофамилец. Значит и мы тоже однофамильцы, Scorp689.))
Удачи Глебовым.)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:58
Однофамильцу удачи... Пора выходить на серьёзный уровень...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:47
Он лучший опорник из россиян в РПЛ. Лучше у нас нет. Очень надёжный и стабильный. Но со Спартаком трудно ЦСКА тягаться. Они больше дадут. Так что в Спартак
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:43
Зачем Глебов ЦСКА или Спартаку?
Он, всего лишь, добротный игрок и всё.
Такие нужны для клубов из нижней части турнирной таблицы.
Они могут помочь сохранить место в РПЛ.
Для высоких целей Данил не подойдёт.
drug01
drug01
вчера в 16:22
Конечно только в ЦСКА!!!!
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