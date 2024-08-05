Глебов интересен «Спартаку» и ЦСКА

«Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.
«Южане» готовы продать футболиста при получении выгодного предложения.
Контракт Глебова рассчитан до лета 2028 года.
«Спартак» и ЦСКА проявляют интерес к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.
«Южане» готовы продать футболиста при получении выгодного предложения.
Контракт Глебова рассчитан до лета 2028 года.
Он, всего лишь, добротный игрок и всё.
Такие нужны для клубов из нижней части турнирной таблицы.
Они могут помочь сохранить место в РПЛ.
Для высоких целей Данил не подойдёт.
Он, всего лишь, добротный игрок и всё.
Такие нужны для клубов из нижней части турнирной таблицы.
Они могут помочь сохранить место в РПЛ.
Для высоких целей Данил не подойдёт.
Так , что уважаемый плохой пример...)
Он до сих пор ни кому не нужен
Так , что уважаемый плохой пример...)
Он до сих пор ни кому не нужен