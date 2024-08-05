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Топ-клуб РПЛ интересуется полузащитником «Балтики»

вчера, 16:32

Полузащитник «Балтики» Алекс Фернандес входит в сферу интересов топ-клуба РПЛ. Об этом рассказал агент игрока Эдуардо Пинейро.

До сентября может произойти много чего. К Алексу сейчас есть интерес от топ-клуба РПЛ, но это всё, что я могу сказать на данный момент.

Фернандес выступает за «Балтику» с февраля 2024 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Первой лиги 22-летний правый вингер сыграл 4 матча, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1 миллион евро.

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Все комментарии
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t7wpc6g43pww
вчера в 19:55
По Фернандесам цска могет.
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вчера в 18:24
Прогрев гоев пошёл)
zx7ycb3qzykh
zx7ycb3qzykh ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:27, ред.
Действительно, трудно назвать Топ-клубом команду, которая получала огромные деньги у Почты России, где самые низкие зарплаты в стране.
lotsman
lotsman
вчера в 17:16
А к чему такая секретность? Топ - верх, вершина, высокий рейтинг. С высоким рейтингом у нас Зенит, ЦСКА, Спартак, Локомотив, Динамо.......... кто из них? Зениту, к примеру, он уже не нужен. В Зените полный комплект. И не плохой комплект. ЦСКА? Армейцам не помешал бы. Да и Спартаку нужен такой. Так кто?)
Вещий
Вещий
вчера в 16:54
Интересно, а сколько у нас ТОП клубов???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:50
А у нас есть топ клуб.? Денежный мешок есть, а топ вряд ли. Не зря же говорят. Деньги есть ума не надо
Гость
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