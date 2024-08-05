Топ-клуб РПЛ интересуется полузащитником «Балтики»

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вчера, 16:32

Полузащитник «Балтики» входит в сферу интересов топ-клуба РПЛ . Об этом рассказал агент игрока Эдуардо Пинейро.

До сентября может произойти много чего. К Алексу сейчас есть интерес от топ-клуба РПЛ , но это всё, что я могу сказать на данный момент.

Фернандес выступает за «Балтику» с февраля 2024 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Первой лиги 22-летний правый вингер сыграл 4 матча, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1 миллион евро.