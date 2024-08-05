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Лукас Вера рассказал о сорвавшихся трансферах в «Локомотив» и «Динамо»

вчера, 16:07

Полузащитник «Химок» Лукас Вера рассказал несостоявшихся трансферах в «Локомотив» и «Динамо».

Были ли у меня предложение от «Локомотива»? Да, я разговаривал с тренером «Локо». Он тоже был заинтересован во мне. Но, как я понял, «Оренбург» не принял предложение «Локомотива». Это было решение клуба.

Я могу не соглашаться с какими-то вещами, но у меня был контракт с «Оренбургом», и его следовало выполнять. Клуб нуждался во мне, и я рад, что в конце концов мы выполнили главную задачу на сезон — оставили «Оренбург» в Премьер-Лиге. Это очень важно для клуба и города.

От «Динамо» было предложение после моего первого сезона в России. Но «Оренбург» не захотел тогда меня продавать. Клуб очень рассчитывал на меня, и я чувствовал себя там комфортно. Хочу выразить «Оренбургу» признательность за доверие, которое я там ощущал на протяжении этих двух лет.

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Все комментарии
ba45dm4h4euy
ba45dm4h4euy
вчера в 17:42
Странно, но оказался в Химках, это чья такая нехитрая хитрость.
rfpd5g284vc8
rfpd5g284vc8
вчера в 16:35
Сорвался Вера с крючка
ua9sdytnbb67
ua9sdytnbb67
вчера в 16:25
Много было предложений значит лн игрок стоящий
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:15
Лукасу о своих трансферных предложениях впору книжку писать или по крайней мере брошюру...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:11
Непонятно зачем в итоге продали...
Гость
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