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«Динамо» Махачкала не подпишет Дзюбу

вчера, 15:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи об интересе к бывшему нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе.

В ситуации с Дзюбой ничего особенного. Он хороший футболист, который соответствует требованиям практически любой команды РПЛ. Но, к сожалению, в Махачкалу он вряд ли перейдет, потому что у нас нет таких возможностей.

А насчет того, был ли он у нас в городе — Артем Дзюба не приезжал в Махачкалу. Вот и все.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 17:49
Вот, когда трудоустроится, все будут локти кусать, что не позвали.
112910415
112910415
вчера в 17:37
сложно ему будет трудоустроиться, совсем сложно !
lotsman
lotsman
вчера в 15:32
У Дзюбы запросы большие, а игровые способности уже не те, не соответствуют запросам.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:14
Дзюба сбитый лётчик.
Ни к чему эти дежурные комплименты для него.
Его запросы не соответствуют уровню игры.
Так что пусть он ищет себе другое место.
А лучше его совсем забыть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:12
Мусульманская вера не допускает проявления Дзюбой его наклонностей. У них это позорище
Гость
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