«Динамо» Махачкала не подпишет Дзюбу

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи об интересе к бывшему нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе.
В ситуации с Дзюбой ничего особенного. Он хороший футболист, который соответствует требованиям практически любой команды РПЛ. Но, к сожалению, в Махачкалу он вряд ли перейдет, потому что у нас нет таких возможностей.
А насчет того, был ли он у нас в городе — Артем Дзюба не приезжал в Махачкалу. Вот и все.
Ни к чему эти дежурные комплименты для него.
Его запросы не соответствуют уровню игры.
Так что пусть он ищет себе другое место.
А лучше его совсем забыть.
Ни к чему эти дежурные комплименты для него.
Его запросы не соответствуют уровню игры.
Так что пусть он ищет себе другое место.
А лучше его совсем забыть.