«Динамо» Махачкала не подпишет Дзюбу

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи об интересе к бывшему нападающему «Локомотива» .

В ситуации с Дзюбой ничего особенного. Он хороший футболист, который соответствует требованиям практически любой команды РПЛ . Но, к сожалению, в Махачкалу он вряд ли перейдет, потому что у нас нет таких возможностей.

А насчет того, был ли он у нас в городе — Артем Дзюба не приезжал в Махачкалу. Вот и все.