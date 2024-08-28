«Гент» – «Партизан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1724793639

28 августа 2024, 00:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Гент» – «Партизан», который состоится 28 августа 2024 года

«Гент»

Бельгийский клуб имеет амбиции гораздо большие, чем результаты во внутреннем первенстве Бельгии. Тем не менее, «Гент» борется за место в группе Лиги конференций и выиграл первый выездной матч у «Партизана» с разницей в один мяч. На своем поле хозяева постараются укрепить свое преимущество и добиться победы, которая даст им путевку в групповой турнир.

22 августа «Гент» обыграл в Сербии «Парьизан» (1:0), а 18 числа команда разгромила на своем поле «Вестерло» (4:1).

«Партизан»

«Партизан» начинал квалификацию в Лиге чемпионов, а сейчас близок к тому, чтобы не попасть даже в группу Лиги конференций. До этого такое удавалось лишь украинскому «Днепру-1», а сейчас клуб может повторить подобное анти-достижение. Тем не менее, у сербского коллектива есть еще целых поединок, чтобы все исправить и избежать подобной участи. Гостям будет уже практически нечего терять, поэтому матч ожидается интересный и боевой.

22 августа «Партизан» проиграл на своем поле «Генту» (0:1) в Лиге конференций, а до этого сыграл вничью в дополнительное время с «Лугано» (2:2) в Лиге Европы, но вылетел по сумме двух матчей.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гент» – 1.52

Ничья – 4.5

Победит «Партизан» – 5.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

«Гент» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти выездных матчей «Партизана» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Гента», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. «Партизан» выглядит очень слабым и неспособным вернуть интригу даже в такое противостояние. Прогнозируем победу бельгийского клуба и его выход в групповой турнир.