«Пари НН» – «Зенит»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «Зенит», который состоится 31 августа 2024 года
«Пари НН»
Команда из Нижнего Новгорода проигрывает матч за матчем и нуждается в изменениях, ведь в скором времени она опустится в зону вылета и будут большие проблемы. Сложно рассчитывать на очки в матче с многократным чемпионом России, но если у хозяев будет шанс отобрать очки, они должны непременно им воспользоваться. Матч будет интересным не только для болельщиков, но и для нейтральных любителей футбола.
28 августа «Пари НН» проиграл на своем поле «Краснодару» (0:1), а 25 числа команда уступила на выезде «Крыльям Советов» (1:3).
«Зенит»
«Зенит» выглядит неуверенно в последних поединках, а тренерский штаб во главе с Семаком получает очень много критики в свой адрес. Команда уже потеряла лидерство в РПЛ, а осечка в матче с аутсайдером еще больше может усугубить ситуацию. Гостям важно набрать три очка в ближайшей встрече и как минимум не отставать от конкурентов.
27 августа «Зенит» проиграл «Акрону» в кубке России в серии пенальти (1:2), а 24 числа команда в чемпионате поделила очки со «Спартаком» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 10.5
- Ничья – 5.3
- Победит «Зенит» – 1.34
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.97
Статистика
- Пять последних матчей «Зенита» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Пари НН» проиграл шесть домашних матчей из десяти последних поединков
- «Зенит» выиграл у «Пари НН» четыре последних встречи подряд
Прогноз
Поставить на победу Зенита с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. «Зенит» имеет определенные проблемы, однако в таком матче должен набирать очки, ведь соперник выглядит гораздо слабее. Прогнозируем уверенную победу клуба из Санкт-Петербурга.