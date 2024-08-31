«Пари НН» – «Зенит»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 11:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «Зенит», который состоится 31 августа 2024 года

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода проигрывает матч за матчем и нуждается в изменениях, ведь в скором времени она опустится в зону вылета и будут большие проблемы. Сложно рассчитывать на очки в матче с многократным чемпионом России, но если у хозяев будет шанс отобрать очки, они должны непременно им воспользоваться. Матч будет интересным не только для болельщиков, но и для нейтральных любителей футбола.

28 августа «Пари НН» проиграл на своем поле «Краснодару» (0:1), а 25 числа команда уступила на выезде «Крыльям Советов» (1:3).

«Зенит»

«Зенит» выглядит неуверенно в последних поединках, а тренерский штаб во главе с Семаком получает очень много критики в свой адрес. Команда уже потеряла лидерство в РПЛ , а осечка в матче с аутсайдером еще больше может усугубить ситуацию. Гостям важно набрать три очка в ближайшей встрече и как минимум не отставать от конкурентов.

27 августа «Зенит» проиграл «Акрону» в кубке России в серии пенальти (1:2), а 24 числа команда в чемпионате поделила очки со «Спартаком» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 10.5

Ничья – 5.3

Победит «Зенит» – 1.34

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.97

Статистика

Пять последних матчей «Зенита» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Пари НН» проиграл шесть домашних матчей из десяти последних поединков

«Зенит» выиграл у «Пари НН» четыре последних встречи подряд

Прогноз

Поставить на победу Зенита с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. «Зенит» имеет определенные проблемы, однако в таком матче должен набирать очки, ведь соперник выглядит гораздо слабее. Прогнозируем уверенную победу клуба из Санкт-Петербурга.