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Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

13 сентября 2024, 16:30
Неймар/Леау
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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина сделал предложение своей девушке.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Футболист «Зенита» Педро узнал пол своего будущего ребенка.

Неймар посмотрел мультфильмы вместе со своей дочерью. Скоро бразилец сможет вернуться в футбол.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прогулялся по Неаполю.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Экс-форвард «Барселоны» Хавьер Савиола посетил Лондон.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

А Лукас Васкес побегал по побережью Португалии.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Милота дня. Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич с дочерью.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Полузащитник «Атлетико» Коке показал фото с крещения своих детей.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Серхио Рамос весело проводит время — скоро может улететь в Бразилию.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Стиляга дня. Игрок «Милана» Рафаэл Леау.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Тьяго отправил детей в школу.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

А Леонардо Бонуччи сам стал учеником — будет тренером.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Легенде «Реала» Луке Модричу исполнилось 39 лет.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Адриано и Зико устроили вечеринку на бразильских улицах.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш сводил детей в кафе — им нравятся покемоны.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

На этом наш выпуск завершен, друзья. Наслаждайтесь красивыми закатами, берите пример с Тибо Куртуа.

Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
13 сентября в 16:46
Первый раз без "Мистер Я", который со своей бабенкой на яхте отдыхает.
Гость
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