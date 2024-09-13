Заботливый отец Неймар и стиляга Леау. Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина сделал предложение своей девушке.
Футболист «Зенита» Педро узнал пол своего будущего ребенка.
Неймар посмотрел мультфильмы вместе со своей дочерью. Скоро бразилец сможет вернуться в футбол.
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прогулялся по Неаполю.
Экс-форвард «Барселоны» Хавьер Савиола посетил Лондон.
А Лукас Васкес побегал по побережью Португалии.
Милота дня. Полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич с дочерью.
Полузащитник «Атлетико» Коке показал фото с крещения своих детей.
Серхио Рамос весело проводит время — скоро может улететь в Бразилию.
Стиляга дня. Игрок «Милана» Рафаэл Леау.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Тьяго отправил детей в школу.
А Леонардо Бонуччи сам стал учеником — будет тренером.
Легенде «Реала» Луке Модричу исполнилось 39 лет.
Адриано и Зико устроили вечеринку на бразильских улицах.
Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш сводил детей в кафе — им нравятся покемоны.
На этом наш выпуск завершен, друзья. Наслаждайтесь красивыми закатами, берите пример с Тибо Куртуа.