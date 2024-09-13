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Роналду сообщил о достижении 1 миллиарда подписчиков в соцсетях

вчера, 08:26

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил о достижении отметки в 1 млрд подписчиков в соцсетях.

Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только.

От улиц Мадейры до крупнейших сцен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард.

Вы были со мной на каждом шагу, во всех взлётах и падениях. Это наше путешествие, и вместе мы показали, что нет пределов тому, чего мы можем достичь.

Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что вы стали частью моей жизни. Лучшее ещё впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе.

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:10
Абсолютно для любого здравого человека понятно, что пустые цифры.
У кого есть логическое мышление, тот понимает уровень вронья криша
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:05
😀👍
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:03
Я подумал ещё вот о чём. Неужели его подписчикам, каким бы великим он ни был, интересно читать новости о нём ? Причём читать регулярно. О чём он может писАть такого интересненького, что люди бегут вприпрыжку, чтобы узнать, чем их любимый Рон занимался час назад или два. Ставлю себя на его место и пишу: встал в 7 час., умылся, почистил зубы, позавтракал овсянкой, поехал за покупками в сельский магазин (сельпо), затем на тренировку... - и ВСЁ ! Неужели его почитатели такие ограниченные или упёртые фанаты, что им интересно, чем занимался их кумир в течение дня ? Вот этого я никогда не пойму.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:03, ред.
Миллиард это суммарно по всем соц. сетям, грубо говоря если один и тот же человек подписан на него в трёх соцсетях, Рон считает это за три человека) плюс куча ботов. То есть по факту подписоты, реальных людей, у Рона не миллиард, а в разы меньше.
Но Рон живет в своём розовом мире, поэтому не будем огорчать и рушить его влажные фантазии)

На самом деле его поведение вызывает только смех) Такой великовозрастный детина, вроде как худо-бедно семья, дети, а он как пубертатный подросток хвастается подписчиками и просмотрами на ютубе) Джорджине наверно многое приходится терпеть.
eqb69xh4shfa
eqb69xh4shfa
вчера в 12:52
Не имей мировой трофей, а имей подписчиков соцсетей😎
Одна подписка хорошо, а две лучше🤓
Фейки и накрут всë наберут👀
Отписался петух😩 Приму новых двух😏
И тд и тп
Про Аль-Хиляль уже можно не думать
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 12:42
Леди гага повесилась от зависти.
Вообще такому любителю популярности прямая дорога в политику. Будет грабить, начинать в*йны, толкать речи.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:34
Мы же тут все понимаем какие "футбольные" новости будут заполнять теперь с запуском его блогерской карьеры?
cgrjw66zx9ya
cgrjw66zx9ya
вчера в 11:46
Похоже с футболом ему уже можно завязывать
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:43
Такое ощущение, что Роналду себя Иисусом или пророком Мухаммедом возомнил, а подписчики его последователи. Ну какой миллиард? Цифра красивая, но не реальная. Скорее всего, один человек на все его социальные сети подписан. По факту, это один человек, но считается как 5-7 подписчиков, в зависимости от того, сколько у него соцсетей. Естественно, есть еще такой инструмент как накрутка подписчиков.

Забавно, что раньше подобными достижениями его фанаты хвастались, а теперь сам Роналду объявил об этом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:39, ред.
Для сведения поверивших в эту чушь. Население Земли в настоящее время чуть более восьми миллиардов жителей. Большинство из них даже не подозревает о существовании такого персонажа, особенно в густонаселённых Индии, Китае, да и России со всей Америкой впридачу. Выкиньте из этого количества домохозяек, грудничков и беременных... Не буду дальше развивать эту мысль. Фантазёр - пел в одноименной песне Ярослав Евдокимов. Не позорился бы хоть. Не певец, футболист.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:11
Фото до или после матча. На поле посторонние предметы.
Но для тех кто не любит Рона сойдёт как 100-процентное доказательство.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:55, ред.
Мне кажется, этот миллиард создан искусственно. Лично я не верю, что каждый девятый человек интересуется в мире интересуется Роналду. Зато я знаю, когда Пеле написал книгу, сотни тысяч людей обучались грамоте лишь для того, чтобы ее прочитать... Но, скорее всего, португальцу удалось завести Месси - сейчас начнут мериться подписчиками .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:47, ред.
Миллиард побит. Можно и надо 2 миллиарда. Иначе кумир миллиардов подписантов сохнет как цветок в пустыне без воды
z6mbumr3hdff
z6mbumr3hdff
вчера в 09:31
Ждём ответа от дномяры
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:18
а на матчи 3 человека приходят)))
Вещий
Вещий
вчера в 09:05
А когда то гордился забитыми голами и победами.....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:00
Когда нечем похвастать на футбольном поле, остается только хвастаться подписчиками в соцсетях да и то половину ботов накрутил.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:34
Отличный результат.Здоровья , удачной игры и забитых мячей !
4svek96q66aa
4svek96q66aa
вчера в 08:27
Никак его эго не уймётся
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