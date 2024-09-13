Роналду сообщил о достижении 1 миллиарда подписчиков в соцсетях

Нападающий «Аль-Насра» сообщил о достижении отметки в 1 млрд подписчиков в соцсетях.

Мы вошли в историю — 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только.

От улиц Мадейры до крупнейших сцен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард.

Вы были со мной на каждом шагу, во всех взлётах и падениях. Это наше путешествие, и вместе мы показали, что нет пределов тому, чего мы можем достичь.

Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что вы стали частью моей жизни. Лучшее ещё впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе.