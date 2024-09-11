Саутгейт: «Собираюсь сделать перерыв, перезагрузиться»

Экс-тренер сборной Англии рассказал, чем занимается после ухода с поста наставника «трёх львов».

Я не намерен спешить с решением. У меня много вариантов, я открыт ко всему, что будет дальше. Это может быть как в сфере футбола, так и вне её. Собираюсь сделать перерыв, перезагрузиться, восстановить энергию и потом идти дальше.

Думаю, люди понимают, что мне необходимо восстановить силы. У меня было захватывающее восьмилетнее путешествие с командой, это было абсолютной привилегией быть тренером сборной своей страны. Я работал с замечательными футболистами и потрясающим персоналом.