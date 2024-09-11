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Саутгейт: «Собираюсь сделать перерыв, перезагрузиться»

вчера, 20:57

Экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, чем занимается после ухода с поста наставника «трёх львов».

Я не намерен спешить с решением. У меня много вариантов, я открыт ко всему, что будет дальше. Это может быть как в сфере футбола, так и вне её. Собираюсь сделать перерыв, перезагрузиться, восстановить энергию и потом идти дальше.

Думаю, люди понимают, что мне необходимо восстановить силы. У меня было захватывающее восьмилетнее путешествие с командой, это было абсолютной привилегией быть тренером сборной своей страны. Я работал с замечательными футболистами и потрясающим персоналом.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:33, ред.
Соглашусь! Особенно понравилось с сравнение с мерсом)) четко сказано))) но только он и 110 не ехал, а около 50 км/ч))
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 22:17
Саутгейт займёт место ЭТХ в МЮ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:35
Ну физручиной я б его не назвал. Чрезмерно осторожный перестраховщик, который боится использовать по максимуму то, что есть у него в наличии. Его тренерский стиль..., это как сесть за руль Мерса и ездить на нем с мыслью, что на машину нельзя положиться, поэтому больше 110 км/час низя!!!))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:17
"У меня много вариантов"
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Это какие же варианты интересно? Кому физручина нужна?))
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