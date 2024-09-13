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Веллитон рассматривает возможность получения российского гражданства

вчера, 10:53

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон рассказал источнику, что заинтересован в получении гражданства России.

Веллитон принял участие в матче, который был посвящён десятилетию с момента открытия домашнего стадиона клуба, забив два гола.

Да, я рассматриваю возможность получения российского паспорта. Где бы я ни был, Россия была и останется моим вторым домом. Мне очень нравится страна и люди, которые здесь живут. В ближайшем будущем я приму решение.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.

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Веллитон
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ r9m2672gavz9 (раскрыть)
вчера в 19:50
Свои не в моде.
r9m2672gavz9
r9m2672gavz9 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:12
У нас своих тренеров без работы целая гора.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:01
Вероятно планирует дальнейшее трудоустройство у нас в стране, в противном случае, какой смысл получать российский паспорт. Только вот трудно будет в тридцать семь лет найти клуб, которому будет интересен великовозрастный игрок. Разве что тренером в какую-нибудь футбольную школу.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:26
"В ближайшем будущем я приму решение" - это его слова. Вообще-то решение о предоставлении гражданства РФ принимает не Веллитон. Кстати, русский язык выучил? Надо обязательно проверить насколько хорошо он его знает. Должен быть полноценный экзамен.
an7wem7vku37
an7wem7vku37
вчера в 11:06
От налогов прячется что ли?
kcaxg3g26bgh
kcaxg3g26bgh
вчера в 11:01
Как легко стало получить гражданство России, что каждый бразилец, абсолютно не нужный России, может его получить.
Гость
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