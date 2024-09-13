Веллитон рассматривает возможность получения российского гражданства

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вчера, 10:53

Бывший нападающий московского «Спартака» рассказал источнику, что заинтересован в получении гражданства России.

Веллитон принял участие в матче, который был посвящён десятилетию с момента открытия домашнего стадиона клуба, забив два гола.

Да, я рассматриваю возможность получения российского паспорта. Где бы я ни был, Россия была и останется моим вторым домом. Мне очень нравится страна и люди, которые здесь живут. В ближайшем будущем я приму решение.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.