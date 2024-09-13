Веллитон рассматривает возможность получения российского гражданства

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон рассказал источнику, что заинтересован в получении гражданства России.
Веллитон принял участие в матче, который был посвящён десятилетию с момента открытия домашнего стадиона клуба, забив два гола.
Да, я рассматриваю возможность получения российского паспорта. Где бы я ни был, Россия была и останется моим вторым домом. Мне очень нравится страна и люди, которые здесь живут. В ближайшем будущем я приму решение.
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.