Умер друг семьи Холанда, помогавший ему во время карьеры

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вчера, 13:25

В среду вечером стало известно о том, что близкий друг семьи нападающего «Манчестер Сити» Ивар Эггья умер в возрасте 59 лет.

Он был шафером на свадьбе отца футболиста Альфа-Инге, и Эрлинг называл его «дядей».

После перехода в «Сити» Эггья нашёл квартиру для Холанда, убедившись в том, что в ней есть вся необходимая мебель. То же самое он делал после переходов норвежца в «Ред Булл Зальцбург» и «Боруссию Дортмунд». Форвард отмечал вклад Ивара в его карьеру, сказав, что не забил бы три гола «Аугсбургу» в своём дебютном матче в «Боруссии», если бы был совсем один и ему пришлось бы самому выбирать квартиру и обустраивать быт. После смерти друга Эрлинг на своей странице в социальной сети написал: