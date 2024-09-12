Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Гвардиола: «Я не люблю электронные письма и соцсети»

вчера, 21:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что не любит пользоваться социальными сетями.

Состою ли я в чатах игроков в WhatsApp? У меня нет WhatsApp.

Я не люблю электронные письма, мне не нравится WhatsApp, все в таком духе. У меня всего один телефон – без тиктоков, без твиттера, без чего-то подобного. Ничего из этого! Телефон и сообщения – и все.

Трачу ли я время на пролистывание ленты? Нет-нет-нет!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДе Брюйне не хотел становиться капитаном «Манчестер Сити»
Вчера, 17:17
Саутгейт: «Собираюсь сделать перерыв, перезагрузиться»
11 сентября
Флик пригласил членов тренерского штаба «Барселоны» на обед в ресторан
10 сентября
Мопе отреагировал на уход из «Эвертона» отрывком из «Побега из Шоушенка»
10 сентября
Главе российского МИД подарили футболку с подписью Винисиуса
09 сентября
Тенас рассказал о причине ухода из «Барселоны»
09 сентября
Сортировать
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 16:50
Всей командой вжались не то что в штрафную, а во вратарскую, абсолютно ничего из себя не представляя. Ваше счастье, что вратарь в первом матче допустил две ошибки. А так бы в очередной раз плаки-плаки.
Зато теперь гонору хахахах, но ты гордись этим, ведь эта немощь вжатая во вратарскую, это лучшее, что вы можете показать против Сити.

И да! Статистика встреч на стороне Манчестер Сити. Раком они ставили хахахахахха
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:08
А у Рона миллиард в соц. сетях))
На самом деле удивительно в наше время встретить человека, не пользующегося соц.сетями или мессенджерами. Тем более человека такой величины.
амурец
амурец
сегодня в 11:51
А сколько раз Реал МС до этого и после этого раком ставил, а вы поклонники лысого шарлатана только это и помните
Aliaksey Karaliou
Aliaksey Karaliou ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 10:54
2 года назад на Этихаде 4-0 было
амурец
амурец
сегодня в 08:50, ред.
А еще он не любит Анчелоти который ставит его раком в ЛЧ
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 07:33
Свободный от интернета, но занятый любимым делом
9wa693rw2zdw
9wa693rw2zdw
сегодня в 01:17
Если всё это правда, то он счастливый человек
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:02
Даже интересно стало, насколько это правда…
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 