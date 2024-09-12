Гвардиола: «Я не люблю электронные письма и соцсети»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что не любит пользоваться социальными сетями.
Состою ли я в чатах игроков в WhatsApp? У меня нет WhatsApp.
Я не люблю электронные письма, мне не нравится WhatsApp, все в таком духе. У меня всего один телефон – без тиктоков, без твиттера, без чего-то подобного. Ничего из этого! Телефон и сообщения – и все.
Трачу ли я время на пролистывание ленты? Нет-нет-нет!
Зато теперь гонору хахахах, но ты гордись этим, ведь эта немощь вжатая во вратарскую, это лучшее, что вы можете показать против Сити.
И да! Статистика встреч на стороне Манчестер Сити. Раком они ставили хахахахахха
Зато теперь гонору хахахах, но ты гордись этим, ведь эта немощь вжатая во вратарскую, это лучшее, что вы можете показать против Сити.
И да! Статистика встреч на стороне Манчестер Сити. Раком они ставили хахахахахха
На самом деле удивительно в наше время встретить человека, не пользующегося соц.сетями или мессенджерами. Тем более человека такой величины.
На самом деле удивительно в наше время встретить человека, не пользующегося соц.сетями или мессенджерами. Тем более человека такой величины.