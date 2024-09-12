Гвардиола: «Я не люблю электронные письма и соцсети»

Главный тренер «Манчестер Сити» признался, что не любит пользоваться социальными сетями.

Состою ли я в чатах игроков в WhatsApp? У меня нет WhatsApp.

Я не люблю электронные письма, мне не нравится WhatsApp, все в таком духе. У меня всего один телефон – без тиктоков, без твиттера, без чего-то подобного. Ничего из этого! Телефон и сообщения – и все.

Трачу ли я время на пролистывание ленты? Нет-нет-нет!