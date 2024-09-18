«Манчестер Сити» – «Интер»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 15:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» – «Интер», который состоится 18 сентября 2024 года

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» выиграл все четыре стартовых тура АПЛ и набрал уже 12 очков. Команда очень хочет вернуть себе победу в Лиге чемпионов и уже в первом туре встречается с «Интером», который также имеет существенные амбиции. Победа в таком сложном матче позволит подопечным Гвардиолы набрать три очка и получить уверенность в своих силах перед следующими встречами.

14 сентября «Манчестер Сити» обыграл на своем поле «Брентфорд» (2:1), а ранее 31 августа на выезде одолел «Вест Хэм» (3:1).

«Интер»

Чемпион Италии еще не проигрывал в новом сезоне, однако дважды терял очки в чемпионате. «Интер» беспокоится о Серии А, но и в Лиге чемпионов настроен выступить хорошо. Поражение на выезде от главного фаворита на победу в Лиге чемпионов не сделает для гостей катастрофы, а набранные очки даже добавят мотивации.

15 сентября «Интер» сыграл вничью с «Монцой» (1:1), а 30 августа разгромил «Аталанту» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.52

Ничья – 4.6

Победит «Интер» – 6.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл уже шесть поединков подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Интера» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл два последних матча у «Интера»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Предполагаем, что чемпион Англии с трудом, но выиграет у «Интера» с разницей в 1-2 мяча.