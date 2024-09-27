«Арсенал» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 сентября 2024, 22:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Лестер», который состоится 28 сентября 2024 года

«Арсенал»

«Канониры» в очередной раз неплохо начали сезон в АПЛ и совсем немного проигрывают лидеру и главному конкуренту «Манчестер Сити», а именно два очка. Коллектив на своем поле принимает «Лестер», который не смог еще найти свою игру и идет практически в самом низу турнирной таблицы. В случае победы у хозяев будет шанс подняться выше в таблице АПЛ , если конкуренты потеряют очки.

25 сентября «Арсенал» разгромил «Болтон» в кубке английской лиги (5:1), а 22 числа команда упустила победу на выезде с «Манчестер Сити» (2:2).

«Лестер»

В пяти турах чемпионата Англии «Лестер» набрал всего три балла и занимает 15 место, что не очень радует болельщиков, которые ждут от команды как минимум место в середине турнирной таблицы. На выезде с «Арсеналом» у гостей крайне мало шансов набрать очки, поэтому стоит надеяться на удачу и отсутствие ошибок в обороне.

24 сентября «Уолсолл» проиграл «Лестеру» в серии пенальти (1:0), а 21 сентября команда сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.19

Ничья – 8

Победит «Лестер» – 15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

«Арсенал» проиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Лестер» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде

«Канониры» выиграли пять последних поединков у «Лестера»

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу над «Лестером» и наберут важные три пункта.