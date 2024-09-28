«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1727549140

28 сентября 2024, 21:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм», который состоится 29 сентября 2024 года

«Манчестер Юнайтед»

Легендарный клуб из Манчестера продолжает разочаровывать болельщиков своей игрой и в пяти турах чемпионата набрал семь очков, что нельзя назвать хорошим результатом, а потеря очков в Лиге Европы на своем поле еще больше усугубляет ситуацию. Победа над таким серьезным соперником как «Тоттенхэм» могла бы добавить уверенности «красным дьяволам» на следующие поединки.

25 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Твенте» в Лиге Европы (1:1), а 21 числа поделил очки в чемпионате с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» неплохо выглядят в последних поединках, но в целом результаты в АПЛ оставляют желать лучшего. «Тоттенхэм» потратил много сил, играя в Лиге Европы весь матч в меньшинстве, однако матч с «Манчестер Юнайтед» очень важный и принципиальный, ведь команды обе имеют по семь баллов, и победитель сделает уверенный рывок вперед.

26 сентября «Тоттенхэм» крупно обыграл «Карабах» (3:0), а 21 числа в чемпионате переиграл на своем поле «Брентфорд» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.35

Ничья – 3.8

Победит «Тоттенхэм» – 2.9

Тотал больше 3.5 мячей – 2

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.82

Статистика

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних выездных матчей «шпор» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» выиграл два из пяти последних матчей у «Тоттенхэма»

Прогноз