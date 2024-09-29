«Наполи» – «Монца»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 00:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» – «Монца», который состоится 29 сентября 2024 года

«Наполи»

«Наполи» является еще одним воскресным претендентом на лидерское место в таблице Серии А. В активе команды сейчас 10 очков и игра в запасе, а отставание от лидер составляет всего два пункта. Хозяева приложат максимум усилий, чтобы добиться победы против не самого стабильного и уверенного в себе соперника и как минимум подняться на несколько строчек, а то и возглавить чемпионат Италии.

26 сентября «Наполи» разгромил «Палермо» в кубке Италии (5:0), а 21 числа в чемпионате поделил очки на выезде с «Ювентусом» (0:0).

«Монца»

«Монца» сейчас переживает не лучший отрезок сезона и лишь победа в кубке Италии может немного утешить фанатов клуба. Команда идет в зоне вылета на предпоследнем месте и набрала всего три балла. В такой ситуации гостям нужно цепляться за очки даже в подобных поединках, чтобы не только покинуть опасную зону таблицы, но и получить уверенность, что коллектив назад туда не вернется.

26 сентября в рамках кубка Италии «Монца» одолела «Брешию» (3:1), а 22 числа уступила на своем поле «Болонье» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.35

Ничья – 5.2

Победит «Монца» – 10

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Наполи» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монца» не может победить на выезде уже восемь поединков подряд

Неаполитанцы выиграли два из пяти последних поединка с «Монцой» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Наполи» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. На данный момент «Наполи» гораздо сильнее «Монцы» и на своем стадионе смогут добиться победы с хорошей разницей мячей.