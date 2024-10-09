Клопп вернулся в большой футбол. Некоторые фанаты считают, что продался миллиардерам

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09 октября 2024, 18:08

Юрген заявил, что снова хочет учиться.

Клопп обманывал, что завязал с футболом

Хитрый немец скажет, что когда пять раз за последний год объявлял о завершении карьеры, то говорил строго о работе главным тренером. Но было понятно, что никакой пенсии не будет. Клопп наигрался с внуком. Увидел всех дорогих родственников. Встретил друзей, даже поддерживал одного из давних товарищей, участника Паралимпиады в Париже. Сейчас отдыхает на курорте.

Посмотрел все сериалы и фильмы, которые ему интересны. Нагулялся с собакой Эммой, названной в честь легенды «Боруссии» Д Лотара Эммериха. Но дальше Клопп понял, что в 57 лет с его характером невозможно сидеть дома или на пляже. Начнет «тренировать» домашних, прикажут убираться на работу. Клопп не флегматик по подходу к жизни, ему нужна новая деятельность.

Решил стать большим боссом, чтобы обуздать неспокойный нрав. Немцев выбор Юргена не порадовал. Особенно фанатов «Боруссии» из Дортмунда. Хотя болельщики «Майнца», родного клуба Клоппа, тоже не в восторге. С 1 января 2025-го великан займет должность имени Рангника. Именно экс-советник владельцев «Локомотива» был куратором клубов компании «Ред Булл».

Четыре года назад Ральф завязал с этой работой, сейчас Рангник тренирует сборную Австрии. Теперь Клопп будет отвечать за стратегическое планирование в сети клубов «Ред Булл». Это команды из Лейпцига, Зальцбурга, Нью-Йорка и Браганса-Паулиста. Список длинный, там целая империя. Почему Клопп согласился? Наверное, хочет помочь своему другу и бывшему ассистенту.

Голландец Пепайн Лайндерс годами помогал Клоппу побеждать с «Ливерпулем». Иногда Пеп вел себя как главный тренер, высокомерный дядька. Но Лайндерс после ухода Клоппа возглавил «Зальцбург», а Юрген попробует помочь ему удержаться в команде. «Штурм» недавно вынес команду Лайндерса 5:0. Бывший клуб Холанда скатился, идет на пятой строчке в чемпионате Австрии.

В Лиге чемпионов «Зальцбург» тоже в хвосте. Причем проиграли сначала «Спарте» в Праге 0:3, а потом дома влетели «Бресту» 0:4. Лайндерс уже пытался в прошлом начать карьеру главного тренера в Нидерландах, но потерпел неудачу. Сейчас Пеп тоже рискует быть уволенным. Но теперь его начальник – хороший знакомый. Клопп попробует развить паутину футбольной империи.

Ждёт результатов Нагельсманна на ЧМ -2026

В контракте Юргена с «Ред Булл» точно есть пункт о переходе на работу главным тренером. Говорят, что специально указали сборную Германии. Клопп дипломатично увильнул, когда его спросили о работе с главной немецкой командой. Но понятно, что Юрген не сможет вечно торчать в офисе «Ред Булл». Покатается по миру, посмотрит на коллег дочерних клубов.

А дальше вернется к работе главным тренером. Нагельсманн не захочет долго тренировать национальную сборную. Продлит контракт, только если Германия выиграет ЧМ -2026. Юлиан уже сомневался, стоит ли ему бросать клубный футбол. Нагельсманну 37, он на двадцать лет моложе, чем Клопп. Будет работать с клубами, когда наиграется со схемами немецкой сборной.

Вирц и Мусиала – две причины, почему Нагельсманн верит в свой проект. Но Германия не фаворит в Лиге наций и на ЧМ -2026. Если Юлиан уйдет, то Клопп – идеальная замена, никого лучше не найти. Характер на месте, умение выигрывать присутствует. Юргена нельзя назвать невероятно везучим наставником, но иногда на его пути случаются чудеса. Однако захотел взять паузу.

Клопп окунется в корпоративную природу. Фактически стал чиновником, только в частном секторе. Главная задача, как обозначили в «Ред Булл» – поддерживать спортивных директоров футбольных клубов корпорации. Клоппу нравится открытость к инновациям в его новой компании. За всеми красивыми определениями лежит голая правда: надоело загорать на пляже.

Клопп лучше подходит для клубной работы

Не сомневаемся, что Юрген справится со сборной Германии. Команду Англии он бы тоже поднял, но не хотел связываться со сборной с таким количеством поражений. Вступать надо было с января, а полноценно работать тренером пока не хочет. Некрасиво получится. Рассказывал, что выгорел для «Ливерпуля». Нельзя через полгода подписывать контракт со сборной Англии.

Отпал рискованный и любопытный вариант. Но сборные подходят для футбольной пенсии сильного наставника, как у Спаллетти в 65 лет с командой Италии. А Клопп ещё вернется к клубам. Юрген за три минуты договорится о работе в «Реале», «Баварии» и ПСЖ после месяцев во главе футбольной ветви «Ред Булл». Особенно если проанализирует свои недочеты.

Тренер устал в «Ливерпуле», злился на ровном месте, допускал тактические и стратегические ошибки. Но очевидно по качественной работе Слота с составом Клоппа без особых изменений, что Юрген оставил классный фундамент. Речь об одном из главных наставников мира. График не давал времени на обучение, а теперь Клопп будет учиться с игрушкой миллиардеров в руках.

Компания «Ред Булл» исторически связана с разным спортом. Но после смерти двух основателей акции перешли к их сыновьям. И если тайскому наследнику Чалерму Йювидья, который сидит в Лондоне, 74 года, то австриец Марк Матешиц – 32-летний бизнесмен. Сын основателя корпорации «Ред Булл» владеет активами на 40 миллиардов долларов, очень размашистые крылья.

Понятно, почему Клопп согласился. Но сомневаемся, что Юргену понравится работа менеджера. У него под рукой был Эдвардс в «Ливерпуле» в лучшие годы, спортивный директор клуба. Юрген не большой фанат скучных совещаний. Так что это снова лишь временная смена места. Клопп решил выждать, когда появится на горизонте предложение его мечты.