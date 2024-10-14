Чемпионаты мира: бомбардиры, забившие не менее 5 мячей при одном и том же арбитре

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вчера, 21:15

Немного отошёл я от темы ЧМ -30 и переключился на другую. Но оказалось, что не так уж и далеко я отошёл от ЧМ -30, а вернее, совсем и не…

Сегодняшняя тема родилась спонтанно. Разбирал одно фото с ЧМ -58 с участием аргентинского арбитра и случайно наткнулся на уникальный факт в истории чемпионатов мира. Но об этом позже.

Давайте сначала освежим в памяти не менее удивительные факты, связанные с бомбардирами мундиалей, которые забивали 5 (и более) голов, когда на поле был один и тот же арбитр.

Конечно, первый, кто приходит на ум — Олег Саленко, форвард сборной России на ЧМ -94 в США .

Непревзойдённый результат в 5 голов в одном матче мирового чемпионата принадлежит Саленко до сих пор. Разумеется, и все 4 члены судейской бригады матча Россия — Камерун стали свидетелями того исторического события.

Я не ошибся — с того мундиаля все служители футбольной Фемиды на каждом матче были одеты в одинаковую форму, причём не чёрную (как до этого), а в цветную, я бы сказал дизайнерскую, достаточно оригинальную по расцветке. И на поле перед началом матчей вместе с 3 арбитрами выходил и резервный, которого сейчас называют 4-е официальное лицо матча (4th official).

Вот фото всех 4 арбитров после приветствия капитанов и проведённой процедуры выбора сторон в матче Россия — Камерун.

Слева направо: лайнсмен из Австралии Гордон Данстер (Gordon Dunster, по-русски пишут и Дунстер), рефери Джамаль Аль-Шариф из Сирии, 4-й официал Марио ван дер Энде и его соотечественник лайнсмен Ян Долстра, оба из Голландии (или как сегодня политкорректнее — из Нидерландов).

Чм-94 стал первым в истории, когда лайнсменов окончательно отделили от главных арбитров. Теперь лайнсмен мог быть на турнире только лайнсменом, в отличие от всех предыдущих турниров. Правда, это не означало, что этот лайнсмен становился пожизненно только лайнсменом.

Яркий тому пример — наш Валентин Иванов. Но ЧМ -94 он работал на бровке в 3 матчах. А вот потом переквалифицировался и стал бегать в поле со свистком. И на ЧМ -2006 он судил 3 матча в поле, в том числе и приснопамятный матч Португалия — Нидерланды.

На ЧМ -94 постоянных судейских бригад ещё не было, они были введены лишь с ЧМ -2006. Так что австралиец Гордон Данстер из своих 6 матчей на мундиале в 1994 только в 3 был в паре со своим земляком Юджином Браззале. Они, кстати, работали лайнсменами в матче открытия при рефери Артуро Брисио Картере из Мексики.

На следующем фото как раз запечатлены оба лайнсмена перед первым матчем ЧМ -94 Германия — Боливия, более чёткое фото:

Гордон Данстер как раз между капитанами (мексиканского рефа не видно).

А голландец Ян Дольстра, например, был лайнсменом в последнем матче в карьере Марадоны на мундиалях. Это игра Аргентина — Греция, после которой Марадону дисквалифицировали за допинг.

Ян Дольстра (справа, с флажком) и резервный судья Марио ван дер Энде (в тренировочном костюме, стоит после Марадоны) — голландцы вновь вместе, вновь самые высокие в бригаде.

Матч Аргентина — Греция состоялся 21 июня. А вот 28 июня была игра Россия — Камерун.

Все 5 голов Олега Саленко зафиксировал сириец Джамаль Аль-Шариф, плюс были очевидцами оба лайнсмена — автралиец Данстер и голландец Дольстра.

Вот и Джамаль Аль-Шариф поближе, показывает жёлтую карточку Юрию Никифорову:

Капитан Виктор Онопко, ветеран Роже Милла с поднятыми руками и Томас Либих также в кадре.

Ну, и главный герой матча Олег Саленко:

С одним матчем всё предельно ясно, ничего высчитывать не надо — пять есть пять.

А были ли другие случаи, когда бомбардир забивал в двух (трёх) матчах и во всех тех матчах судил один и тот же арбитр?

Это довольно редкие случаи, но и они были.

И самый первый такой факт был зафиксирован уже на первом чемпионате мира в 1930. В который раз удивляюсь — масса редких статистических параметров была зафиксирована на турнире в 1930 году, на любой вкус.

Лучшим бомбардиром ЧМ -30 стал с 8 голами аргентинец Гильермо СтАбиле. Чемпион мира Педро Сеа забил 5 голов.

Сборная Аргентины на ЧМ -30 провела больше всех игр — 5. В трёх последних матчах с участием аргентинцев судьёй в поле был бельгиец Джон Лангенус, в том числе в полуфинале и финале.

Гильермо СтАбиле сыграл в 4 матчах из 5 на турнире. В первом своём матче 19 июля против Мексики аргентинец оформил хет-трик. Судил тот матч боливиец Улисес Сауседо.

СтАбиле забивал в каждом своём матче на турнире: после хет-трика Мексике он в матче против Чили и в полуфинале против США делал дубли, а в финале забил гол в первом тайме.

5 из 8 голов СтАбиле зафиксировал Джон Лангенус, получается в сумме в 3 матчах. Понятно, что 11 арбитров для турнира было маловато, поэтому были привлечены два тренера — Константин Радулеску из сборной Румынии и упомянутый Улисес Сауседо. И если румын привлекался только как лайнсмен, то боливиец судил и в поле, и как лайнсмен.

Вот Сауседо-то даже обошёл Дж.Лангенуса — боливиец стал очевидцем аж 6 голов Гильермо СтАбиле в качестве судьи. Правда, как судья в поле он зафиксировал только 3 гола, ещё 3 случились, когда Сауседо был с флажком на бровке.

Лангенус и Сауседо работали в финальном матче:

Капитаны Хосе Насасси (Уругвай) и со спины Мануэль Ферейра (Аргентина) общаются с рефери Джоном Лангенусом (импозантный, в галстуке, руки в боки) и одним из лайнсменов Улисесом Сауседо из Боливии, в белоснежных брюках.

Кстати, у Педро Сеа очевидцем всех его 5 голов был всё тот же тренер сборной Боливии, а по совместительству арбитр на турнире — Улисес Сауседо. Просто вездесущий! Но в случае с Сеа — во всех тех 3 матчах, где забивал Сеа, боливиец был лайнсменом.

Педро Сеа, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира:

А дальше? — спросите вы. Было, но 5 забивали в таких ситуациях только французы.

Конечно, на прежних турнирах и арбитров было меньше, практически каждый был и в роли лайнсмена. Отсюда и вероятность встречи с одной и той же командой у каждого судьи была выше.

Но тут простая арифметика не всегда помогает. Иногда для решающих матчей плей-офф в обойме остаются всего несколько арбитров. А сегодня ещё и всяческие политкорректности надо соблюдать — дать поработать арбитрам из всех конфедераций, учесть всяческие межэтнические нюансы и так далее. В современных реалиях, казалось бы, вряд ли бы что-то подобное произошло с одним конкретным бомбардиром и одним арбитром (и его бригадой).

Но произошло ведь — именно на последнем чемпионате мира в Катаре такой факт и зафиксирован!

Польская бригада Шимона Марчиняка провела на турнире всего 3 матча — один на групповом этапе (Франция — Дания), один в 1/8 финала (Аргентина — Австралия) и они обслуживали главный матч Аргентина — Франция.

В каждом из этих матчей играли и забивали два главных бомбардира турнира Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Месси в этих двух матчах забил 3 гола — 1 австралийцам и дубль в финале.

Мбаппе же удалось больше — дубль в ворота датчан и целый хет-трик в финале. Хет-трик в финале — факт уникальный, но на сей раз это не помогло завоевать чемпионский титул.

Но 5 голов Мбаппе при Марчиняке — это неоспоримый факт! Ну, и лайнсмены (пардон, ныне они называются ассистентами) также были очевидцами этого достижения француза — Павел Соколницки и Томаш Листкевич.

Томаш является продолжателем семейной традиции — его отец Михал Листкевич на ЧМ -90 установил уникальное достижение. На том турнире лайнсмен Михал Листкевич отработал в 8 матчах, включая финал. Он был ассистентом на каждом из этапов плей-офф (1/8, ¼, полуфинал и финал), в каждом из 3 туров группового этапа, причём в первом туре работал на 2 матчах, включая матч открытия.

На фото перед финалом ЧМ -2022 присутствует также и 4-й официал Исмаил Эльфат из США .

Слева направо на этом фото: Т.Листкевич, Эльфат, Месси, Марчиняк, Сокольницки и Льорис.

Как видим в списке с литерой R указан и резервный ассистент — это женщина, Катрин Несбит, тоже из США .

Не хватает фото самого бомбардира, Килиан Мбаппе:

По количеству голов, забитых в матчах Кубка мира Мбаппе сравнялся с Пеле — у них теперь по 12 голов. А вот по количеству мячей, забитых в финальных матчах, Мбаппе единолично возглавляет номинацию — у него теперь целых 4 гола.

Остался ещё один француз — и вы, наверняка, догадываетесь кто он. Конечно же — это Жюст Фонтен, ЧМ -58.

Непревзойдённые до сих пор 13 голов на одном турнире от Фонтена — результат уникальный. В последнем матче он вообще оформил покер, это был матч за 3-е место с принципиальным соперником, чемпионами мира предыдущего розыгрыша сборной Германии.

Судил тот матч аргентинский арбитр Хуан Рехис Броцци (Juan Regis Brozzi) или просто Juan Brozzi.

Это был всего второй аргентинский рефери в истории Кубка мира. Первым в 1930 г. был Хосе БартоломЕ МасИас.

Как и МасИас на ЧМ -30, Броцци работал на ЧМ -58 и как рефери, и как лайнсмен.

Всего 2 матча реферировал Броцци на турнире в Швеции (впрочем, как и МасИас в 1930). И оба матча были с участием Франции (у МасИаса оба матча были с участием США ).

Сборная Франции в итоге заняла 3-е место на ЧМ -58 (в 1930 матча за 3-е место не было, но по разности мячей это место ФИФА отдаёт США ).

В обоих тех матчах на ЧМ -58, когда реферировал аргентинец Броцци, Жюст Фонтен забивал голы. Про покер против Германии мы уже сказали. Но Фонтен забил ещё один гол в матче на групповом этапе в ворота Шотландии. Повторимся — оба матча судил в поле Хуан Броцци.

А это чистых 5 голов при одном арбитре. Французам, как видим, хватает всего двух матчей в подобных ситуациях.

Вот на фото бригада арбитров выводит сборные Франции и Германии на матч за 3-е место на ЧМ -58:

Хуан Броцци, разумеется в центре, обеими руками держит мяч.

И если лайнсмена слева (по фото) вы вряд ли узнаете или вспомните его имя, то правого лайнсмена просто должны знать.

Шведский лайнсмен Бенгт Люнделл (или Лунделл) проводил свой единственный матч в карьере на Кубке мира — и сразу ему доверили матч за 3-е место. Между прочим — единственный случай в истории Кубка мира, когда один из арбитров в матче за 3-е место дебютировал на турнире. Понятное дело, Люнделл идёт левее по фото, тоже с мячом.

А вот справа идёт опытнейший арбитр, англичанин Артур Эдвард Эллис. Это был его последний матч в карьере на Кубке мира. А дебют состоялся на ЧМ -50. В качестве главного арбитра он работал в 6 матчах на 3 чемпионатах мира. Кстати — единственный реф из англичан, работавший на 3 чемпионатах мира. И это его второй матч за 3-е место на Кубке мира, он был лайнсменом в подобном матче и на ЧМ -54. А на ЧМ -50 Эллис был с флажком в решающем матче Бразилия — Уругвай на Маракане.

И он единственный из судейского корпуса, кто был очевидцем сразу двух покеров в истории Кубка мира. На ЧМ -50 он зафиксировал покер от бразильца Адемира в матче второго этапа против Швеции. А на ЧМ -58 в матче за 3-е место Франция — Германия лайнсмен Артур Эдвард Эллис оказался очевидцем покера Жюста Фонтена.

Аргентинский реф Хуан Броцци судил также на ЧМ -58 и матч Франция — Шотландия. В том матче Жюст Фонтен забил победный гол, французы выиграли 2:1. Поэтому Хуан Броцци зафиксировал 5 голов Фонтена на турнире, включая покер в матче за 3-е место.

Не удивляйтесь — ещё один британский судья, Бенджамин Мервин Гриффитс из Уэльса, оказался очевидцем и вовсе 6 голов Фонтена. Валлиец Гриффитс был лайнсменом в первом матче Франции на турнире против Парагвая, когда Фонтен оформил хет-трик. Затем он судил в поле матч Франция — Югославия, в котором Фонтен сделал дубль. Наконец, Гриффитс судил полуфинал Франция — Бразилия, и там Фонтен забил один гол. Так что трижды Гриффитс зафиксировал взятие ворот после ударов Фонтена, и трижды был очевидцем в качестве лайнсмена.

Но и это не всё в связи с суперрезультативностью Фонтена.

Ведь аргентинец Хуан Броцци вместе с Бенджамином Гриффитсом был лайнсменом в матче Франция — Парагвай. И значит тоже был очевидцем хет-трика Фонтена. Броцци зафиксировал взятие ворот Жюстом Фонтеном на турнире 5 раз и плюс 3 гола видел с бровки. А это уже целых 8 голов!

Знакомьтесь поближе с аргентинским арбитром:

Думаю, не многие были очевидцами вот такого незаурядного эпизода в жизни Жюста Фонтена:

По-сербски легко читается, что Жюст Фонтен поёт в эфире французского телевидения. Талантище!

Валлиец Бенджамин Мервин Гриффитс имел прозвище Sandy. К песку это никак не относилось, но вот к цвету волос точно — короче, рыжим его называли.

Он, между прочим, единственный арбитр из Уэльса, работавший на 3 турнирах Кубка мира — с 1950 по 1958 годы. В его активе один финальный матч, на ЧМ -54 он был лайнсменом в главном матче Германия — Венгрия.

На фото он как раз перед тем финалом 1954 года:

Гриффитс на этом фото крайний справа. С этим фото также связана одна история с судейством необычных матчей. Но об этом как-нибудь в другой раз.

На ЧМ -58 был и ещё один бомбардир, забивший 5 голов, и как раз попадающий в сферу нашего внимания по сегодняшней теме.

Питер МакПарланд из сборной Северной Ирландии забивал в 3 из 5 матчах своей команды на том мундиале. Да в общем-то, он забил 5 из 6 голов в своей сборной на ЧМ -58. Забивал и головой, и правой ногой, и левой.

Один гол он забил аргентинцам, но проиграли 1:3. Дублем отметился в матче против Германии (ничья 2:2). И вновь дубль в повторном матче с Чехословакией, причём второй гол он забил в овертайме, гол оказался победным (2:1).

Во всех этих 3 матчах главные арбитры были разные, но двое из них были лайнсменами в тех матчах, где они не судили в поле.

Швед Стен Альнер реферировал матч против Аргентины и был лайнсменом и в матче против Германии, и в дополнительном матче против Чехословакии. В итоге Альнер стал очевидцем всех 5 голов МакПарланда.

То же самое и у португальского арбитра Жоакима Кампуша. Реферировал он матч с Германией, был лайнсменом с Аргентиной и Чехословакией. Также 5 голов МакПарланда и видел, и зафиксировал.

На фото как раз капитаны Данни Бланчфлауэр и Педро Деллача (Дельяча), а также лайнсмен Жоаким Фернандеш де Кампуш (невысокого роста) и реф Стен Альнер перед матчем Северная Ирландия — Аргентина:

В подписи капитаном сборной Аргентины ошибочно назван Нестор Росси, они и вправду с Деллача похожи.

Эти же два арбитра есть на более чётком снимке перед матчем Сев.Ирландия — Германия:

Капитаны Банчфлауэр и Ханс Шефер. Теперь лайнсменом был высокий швед Альнер, а в поле судил португалец Кампуш. Вторым лайнсменом в том матче был Лео Хельге из Дании.

А вот фото и самого Питера МакПарланда, забившего целых 5 голов на ЧМ -58, здесь он в форме клуба Астон Вилла:

Если вы думаете, что список игроков с 5 и более голами при одном арбитре исчерпан — отнюдь.

Остались очень именитые бомбардиры.

На ЧМ -54 венгр Шандор Кочиш забил 11 голов. Забивал он в 4 из 5 матчей. А вот в главном, в финале, ему забить не удалось.

На счету Кочиша хет-трик в ворота Южной Кореи. Затем он оформил покер в игре с Германией на групповом этапе. Затем в двух матчах плей-офф он делал по дублю в ворота южноамериканских команд: в четвертьфинале бразильцам, в полуфинале уругвайцам.

Все эти 4 матча судили разные арбитры. Но многие из них не раз были и лайнсменами в других матчах.

Англичанин Уильям Линг на ЧМ -54 судил в поле матч Венгрии с Германией оба раза. Но, как помним, в финале немцы не позволили Кочишу «спеть свою арию», он остался без голов. А в группе заколотил аж 4 гола. В следующем же матче в четвертьфинале против Бразилии Линг был лайнсменом и стал очевидцем ещё 2 голов Кочиша. Итого у него 6 голов воочию. Самого Линга вы уже видели чуть выше на фото с Пушкашом и Фритцем Вальтером перед финалом ЧМ -54.

Валлиец «Санди» Гриффитс был лайнсменом в матче с Германией, т.е. был свидетелем покера Кочиша. Тот же Гриффитс судил полуфинал Венгрия — Уругвай и зафиксировал 2 гола венгра. В итоге также 6 голов воочию.

Чуть меньше повезло французскому арбитру Раймону Винсенти. Он зафиксировал хет-трик Кочиша в ворота корейцев. А затем был лайнсменом в полуфинале с уругвайцами. Но 5 голов в его присутствии Кочиш забил.

На фото капитан венгерской сборной Йожеф Божик и арбитры перед полуфиналом Уругвай — Венгрия на ЧМ -54:

Гриффитс при двух мячах. Шотландский лайнсмен Чарльз Фолтлесс стоит слева по фото от рефери. Француз Винсенти с флажком — справа.

Ещё один покер был зарегистрирован на ЧМ -66. Португалец Эйсебио спас свою команду от сенсационного поражения от КНДР в четвертьфинале. Победа 5:3, хотя проигрывали 0:3. Эйсебио забил подряд 4 мяча в матче. Лайнсменом был француз Пьер Швинт.

Он же судил полуфинал Англия — Португалия. Эйсебиу отквитал один гол, но в финал вышли хозяева турнира. Пьер Швинт видел 5 голов Эйсебио, находясь при исполнении.

На фото капитаны Португалии и КНДР и два лайнсмена:

Слева направо: Колуна, Пьер Швинт, Син Ён Кю и лайнсмен Кароль Гальба из Чехословакии. Главного арбитра Менахема Ашкенази почти не видно.

Остался ещё один супербомбардир. У него никто из главных арбитров «не набрал» 5 голов. Но в «двоеборье», так сказать, у одного арбитра набралось 8 голов, у второго «только» 7. Неплохой улов!

Речь, конечно, о Герде Мюллере на ЧМ -70. У него в активе два хет-трика подряд, дубль и по голу в двух матчах. Забивал в 5 матчах подряд, набралось 10 голов.

Колумбийский лайнсмен Гильермо Веласкес отработал на ЧМ -70 в 4 матчах. И во всех этих матчах играла сборная Германии. И во всех этих матчах забивал Герд Мюллер.

Марокко (1) и Болгария (3) были в группе, Англия (1) в четвертьфинале и Италия (2) в полуфинале — итого очевидцем 7 голов от Герда Мюллера был Веласкес как лайнсмен.

С ним в паре в двух матчах с флажком был испанец Хосе Ортис де Мендибиль — как раз в наименее результативных со стороны Г.Мюллера — всего 2 гола.

Но испанец Мендибиль работал на турнире и как судья в поле.

Так вот Мендибиль зафиксировал первый хет-трик от Мюллера в матче против Болгарии, а через 3 дня как лайнсмен стал очевидцем ещё одного хет-трика в ворота Перу от того же Герда Мюллера. Вот и набежало в сумме 8 голов.

Фото обоих арбитров перед матчем Германия — Марокко на ЧМ -70:

Судил матч голландец Лоуренс ван Равенс. Слева по фото испанец Хосе Ортис де Мендибиль. С жёлтым флажком колумбиец Гильермо Веласкес. Герда Мюллера на фото нет.

Кажется, всех перечислили, не всех голеадоров показали. Но лица Стабиле, Эйсебио или Герда Мюллера не сходили с обложек и газетных полос как в прошлые времена, так и сейчас.

Конечно, фото знаменитых бомбардиров более известны в футбольном мире, чем фото тех, кто зафиксировал взятие ими ворот. Этот пробел и постарались заполнить. Ведь без арбитров не было ни одного из 964 проведённых на Кубке мира матчей. Скоро и тысячный рубеж будет перейдён. Но никуда трое официальных лиц не денутся с футбольного поля.