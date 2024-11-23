Чемпионская гонка для «Сити» под вопросом. Лишились лидера, принимают неудобного соперника

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23 ноября 2024, 10:11

Лондонцам проигрывают слишком часто.

Не лучшее время для «горожан»

Сезон для «горожан» точно складывается не по плану. Уже по традиции «Сити» пустился в чемпионскую гонку с «Арсеналом», к которой присоединился «Ливерпуль», но теперь у гегемона АПЛ проблемы.

В сентябрьском матче против «Арсенала» с травмой выбыл Родри – системообразующий опорник «небесно-голубых». Футболист дирижировал атакой «Ман Сити», был незаменим для Пепа. В команде, конечно, есть Ковачич и Гюндоган – только они проявляют свои лучшие качества выше и не дают в амплуа глубинного плеймейкера того же уровня, который обеспечивал испанец.

Несмотря на ключевую потерю, «Сити» прилично держал удар, сохраняя позиции во всех турнирах. «Слован» и «Спарту» в ЛЧ обыграли с запасом, в чемпионате тоже побеждали на классе. Всё посыпалось ближе к ноябрьскому перерыву на матчи сборных. На данный момент «Сити» проиграл уже четыре поединка кряду. Вылетел из Кубка Лиги от «Тоттенхэма», получил разгром от «Спортинга» (1:4) в Лиге чемпионов. А в чемпионате запнулся о клубы-грозы грандов – «Борнмут» и «Брайтон» (итог обоих матчей – 1:2).

Акт высочайшего доверия

Команда прошла пик в сезоне-22/23. Наконец-то взяли Лигу чемпионов и оформили требл (также завоевали Кубок Англии и чемпионство в АПЛ ). Последовал логичный спад в следующем сезоне: вылет из ЛЧ от «Реала» в четвертьфинале, поражение в финале Кубка Англии от МЮ , единственный трофей – чемпионство в АПЛ .

Теперь начался спад и в этом турнире. В этих условиях никто бы не удивился, если бы «Сити» приступил к поиску нового главного тренера. Тот же «Реал» на фоне стагнации подумывает ускорить прощание с Анчелотти. Вместо этого «небесно-голубые» продлевают с испанским менеджером контракт до 2026 года. Сам Гвардиола так говорит о новом соглашении:

Я чувствовал, что не могу уйти сейчас. Все просто. Не спрашивайте меня о причинах. Возможно, из-за четырех поражений почувствовал, что не могу уйти. Каждый раз, подписывая контракт, я говорю: «Хорошо, это последние два года», и после подписания очередного контракта тоже говорю: «Хорошо, последние два». И все равно мы здесь.

Руководство абсолютно доверяет тренеру, а тренер не хочет подвести команду. История настолько же красивая, как у «Ливерпуля» с Клоппом.

На каждый топ-матч найдётся свой «Ипсвич»

«Шпоры» уже выдали несколько топ-матчей в текущем сезоне. В конце сентября подопечные Анге Постекоглу просто разнесли «Манчестер Юнайтед» тен Хага – у манкунианцев и до этого были проблемы, но после 0:3 вопрос с Эриком был решён. Красиво переиграли и «Вест Хэм» – амбициозный проект, развивать который пригласили Хулена Лопетеги. Совсем недавно случились ещё две яркие победы. Сначала в Кубке Английской Лиги лондонцы сошлись с «Ман Сити» – быстро добились преимущества в два мяча, и даже пропустив, свели матч к минимальной победе. И сразу после разделались с «Астон Виллой», которая не справляется с тяжёлым графиком двух топ-турниров.

Но цельного впечатления «Тоттенхэм» всё равно не производит. На каждый хорошо проведённый поединок приходится провальный. В недавнем матче Лиги чемпионов лондонцы «сгорели» против «Галатасарая». Быстро пропустили, но успели сравнять, а на перерыв уходили при 1:3. В итоге лишь сократили отставание до одного мяча.

Ещё хуже, что сразу после этого «шпоры» оступились с дебютантом нового сезона АПЛ «Ипсвичем», который борется за выживание. Причём по игре команда Кирана Маккенны не уступала лондонцам. А ведь по всему сезону достаточно и других примеров – «Пэлас» (0:1), «Брайтон» (2:3), «Лестер» (1:1).

Тяжелейший месяц определит судьбу Постекоглу

Анге Постекоглу возглавляет «Тоттенхэм» второй сезон. Сам менеджер заявляет, что этого срока ему достаточно, чтобы принести клубу трофей. Сейчас «шпоры» и близко не стоят к борьбе за титулы, они всё так же нестабильны. И вполне стоит предполагать, что терпение руководства иссякает. Предстоящий месяц многое скажет о состоянии команды. В конце ноября – два топ-поединка (в АПЛ с «Ман Сити» и в ЛЧ с «Ромой»), которые составят объективную картину.

В начале декабря ждут неуступчивые «Фулхэм» и «Борнмут». Марку Силва перестроил «дачников», теперь команда борется за еврокубки. «Вишни» вообще превращаются в ночной кошмар для грандов. Совсем недавно клуб остановил «Арсенал» и после этого разобрался с «Ман Сити» – взял шесть очков с командами, которые разыгрывали титул в прошлые два сезона. Таким же тяжёлым будет завершение года – матчи с МЮ и «Ливерпулем» дома, затем выезд к «Ноттингему». Учитывая нестабильность «Тоттенхэма», команда может как выстрелить, так и провалиться на этом отрезке. Это и будет индикатором работы Постекоглу.

Их матч определял исход чемпионской гонки

При этом против «Ман Сити» у «Тоттенхэма» неплохие шансы. Даже если не брать в расчёт кубковый поединок, «шпоры» – один из самых неудобных соперников для Гвардиолы. В прошлом сезоне именно лондонцы были последней преградой для «Сити» на пути к чемпионству. «Арсенал» дышал в затылок и на финише выдал шестиматчевую победную серию. И «Тоттенхэм» вполне мог принести титул своим соседям.

Однако с 2020 года преимущество по результатам личных встреч неожиданно за «Тоттенхэмом». «Шпоры» за этот отрезок обыграли «небесно-голубых» шесть раз, тогда как в активе МС только пять побед.

Прогноз Soccer.ru: на этот раз «Тоттенхэм» снова не участвует в чемпионской гонке, но и никто из соседей в лидеры не выйдет, если «Сити» проиграет. Плюс «горожане» не в лучшей форме. С другой стороны, на «Этихаде» играть крайне тяжело, а соперник мотивирован. Поставим на ничью.