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Сафонов на пляже, Келвен — на лошади. Как футболисты проводят новогодние каникулы

вчера, 13:00
Сафонов и Шунин
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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:39
Кривцов такой кринж, еще бы солнце на ладони бы подержал...
stanichnik
stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:34
Доброго Здоровья, Варвар!
У них банка с огурцами походу бомбажная, как бы не пришлось бежать по другому поводу.)))
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:18
Бежать в темпе вальса - бостон)...
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:13
Так и помогай ему БОГ!
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:10
Capral старался он победитель своей группы и Вы в том числе и другие. В моей памяти был диалог с другом из солнечной Армении. Я спросил: Зачем все это? На что тот ответил: Побить некий рекорд. Все дело, может в призовых спросил я? На что тот ответил: Нет. Так есть группа Шестернева ответил я)).
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:05
Очень настораживает фото Бителло на фоне новенького авто. В Москву он его явно не повезёт, а через три недели новые сборы и начало игр второй половины сезона. Вопрос, тогда зачем он его приобрёл, теперь он ещё больше будет хотеть вернуться на Родину к дорогой игрушке. Ох не нравится мне это, не уж то и впрямь покинет Динамо?
Болейте за своих, а не против чужих!
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:59
Аlexy в отличии от Caprala в этом месяце повезло, что не скажешь про некоторые другие группы. Вот я и пожелал "другу" в новом году поскорее удовлетворить свои нездоровые амбиции и превзойти достижения "агентов " и "нейтронов", чтобы продолжить своё(в смысле моё) участие в КП в дальнейшем.
протон
протон
вчера в 13:46
Интересно, сможет ли Сафонов со второго номера стать первым в ПСЖ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:36
Закусь у Александра Яковлевича , а Радимову судя по всему ещё за бутылкой бежать , а может и не за одной...)))
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:27, ред.
Добра. Для меня в том числе удивление. Многократно играл в КП и набирал максимальное количество баллов и числился на передовых позициях. Максимально, что мог набрать это 43, возможно 44 к с учетом НО и кстати сильно старался больше взять уделяя мааксимум времени. Тут думаю каждые два часа не упустить возможность 50 баллов заработать и 10 в том числе первым комментарием. Лично я не припомню, что бы набирали такое количество. Возможно я упустил моменты) Но факт в том, что игрок уделил столь драгоценное свое время для сайта и остался лидером в группе Воронина. А ведь наш друг из солнечной Армении мог уничтожить группу. Кстати еще подмечу пусть тайное станет явью игрок shlomo набирал неплохо баллы, и для меня было важным и в этой категории отличится)
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