Сафонов на пляже, Келвен — на лошади. Как футболисты проводят новогодние каникулы

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вчера, 13:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Игрок «Локомотива» Сергей Пиняев приобрел новую квартиру.

А по улице ходит без шапки в декабре!

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой тренируется даже во время каникул.

Защитник ЦСКА Келвен катается на лошадях.

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов улетел на Мальдивы.

Самое оригинальное фото тоже за Кривцовым.

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин решил понежиться на солнце. Может, в отпуске научится готовить?

А Дмитрий Комбаров улетел на Бали.

Владислав Радимов определился с закуской на Новый год.

Полузащитник «Динамо» Бителло похвастался новой машиной.

Футболист «Серветта» Гаэль Ондуа посетил Красную площадь и Исаакиевский собор.

Не забудьте сегодня дать что-то вкусненькое своим питомцам — бывший игрок ЦСКА Александр Цауня кота без внимания точно не оставит.

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин повстречал голкипера ПСЖ Матвея Сафонова на пляже.

Вендел же традиционно отдыхает дома — там лето!

Экс-нападающий «Спартака» Ари традиционно раздал подарки детям в праздники.

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин путешествует на поезде.

Бывшие футболисты сборной России активно проводят время.

Павел Погребняк в таком костюме может ходить по квартирам в новогоднюю ночь.

Фёдор Смолов же улетел в теплые края.

На этом наш выпуск завершен, с наступающим праздником, друзья! Валерий Карпин уже готов отмечать, а вы?

Желаем вам мира, счастья и здоровья в следующем году!