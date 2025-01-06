Фанат МЮ стал чемпионом мира в семнадцать лет. Успешные спортсмены часто обожают футбол

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вчера, 18:21

Знаменитости обожают игру миллиардов.

Люк «Ньюк» Литтлер – фанат «Манчестер Юнайтед»

Семнадцатилетний парень выиграл чемпионат мира по дартсу. В прошлом году Люк был в финале, но уступил. Набрался опыта в матчах против лучших игроков мира и стал аналогом Пеле в своем виде спорта, переиграв ветерана. Дартс невероятно популярен во многих странах, а ведущие игроки – колоритные громилы, умеющий поболтать после матчей. Люк правильно сделал, что для своего прозвища срифмовал имя, а не фамилию Литтлер. Хотя никнейм у него тоже грозный – «ядерное оружие». Если в дартсе Литтлер в последнее время бросает дротики без промаха, в 17 лет обыгрывает спортсменов вдвое старше, то в футболе частенько страдает. Люк является верным и страстным поклонником «Манчестер Юнайтед». Вчера подопечные Аморима подарили чемпиону мира ничью на «Энфилд Роуд». Но боимся загадывать, сколько чемпионств выиграет Литтлер в дартсе до того, как «красные дьяволы» позволят Люку отпраздновать новую победу любимого клуба в АПЛ или ЛЧ . Когда МЮ в последний раз был чемпионом, Люку было шесть лет.

Арманд «Мондо» Дюплантис – фанат «Милана»

Сергей Бубка держал мировой рекорд по прыжкам с шестом с 1994-го. Дюплантис родился через пять лет после того события. Арманд – сын американца французских кровей из Луизианы, и шведки. Его папа был прыгуном с шестом, а мама занималась многоборьем. Арманд в 17 лет бил шведские национальные рекорды и становился лучшим среди юношей. Но если семь лет назад молодой атлет входил лишь в первую десятку лучших прыгунов на взрослых соревнованиях, то дальше пошли мировые рекорды. Бубка остался далеко позади. Сейчас личным рекордом и мировым достижением Дюплантиса является высота 6.25 метра. Он бьет свои достижения на один сантиметр, чтобы получать призовые. И болеет за «Милан», где играл другой знаменитый швед – Златан Ибрагимович. Богатая страна получила много чемпионов благодаря миграции. Арманд – веселый парень. После победы на Олимпиады Париже прошлым летом отправился на прямой эфир утреннего шоу в Швеции пьяным. Дюплантис с трудом шевелил языком. А вот бегает быстро и прыгает высоко.

Никола «Джокер» Йокич – фанат Тьерри Анри

Даже если его команда не будет первой в сезоне, Йокич может взять приз самому полезному игроку НБА . У Николы три такие награды и может быть четвертый приз. Баскетболист обожает другие виды спорта. Особенно конный спорт, внимательно следит за скачками. Но поскольку речь о сербской легенде НБА , то Никола также прекрасно знаком с футболом. Йокич назвал Тьерри Анри своим любимым футболистом, хотя не распространялся насчет любимого клуба. В НБА Йокич вряд ли самый большой фанат футбола, хотя у него есть железный повод болеть за «Арсенал». Его нынешний баскетбольный клуб опекает сын Кронке, владельца «канониров». Также за «Арсенал» болеет греческий баскетболист Яннис Адетокунбо, но здесь всё просто. Его папа был профессиональным футболистом. Также футбол любит словенец Лука Дончич, играл за баскетбольный «Реал Мадрид», логичная привязка.

Патрик «Шоутайм» Махоумс – фанат «Ливерпуля»

Как и в случае с Йокичем, вряд ли страсть к футболу у лучшего квотербека мира Махоумса такая сильная, как у Литтлера и остальных. Но Патрик следит за разными видами спорта. Лично знаком с Юргеном Клоппом. Крутой спортсмен с голосом лягушонка Кермита продолжает разрывать всех в американском футболе. Его клуб «Канзас-Сити Чифс» часто побеждает по пути в плей-офф. Махоумс тоже в полном порядке, руководит игрой, ведь квотербек как диспетчер. В американском футболе неизбежно наступит эра фанатов европейской игры. Пускай в этом виде спорта редко встретишь успешных европейцев, молодые американцы тоже любят чужеземный футбол. Можно предположить, что следующей легендой НФЛ будет фанат «Арсенала». Опросы показывают, что в большинстве штатов США чаще всего болеют за «канониров». Выбор явно не по количеству трофеев, но сердцу не прикажешь.

Александр «Великий» Овечкин – фанат «Динамо»

Овечкин на пути к рекорду великого канадца Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ . Осталось два десятка с копейками, справится. Кроме хоккея, «Великая восьмерка» обожает футбол. В этом случае речь о давней любви и тесной дружбе. Форвард из Вашингтона даже играл за московское футбольное «Динамо» в поединке против «Амкала» в прошлом. Говорит, за десять минут чуть не умер, зато забил гол. Все-таки на льду передвигаться тяжелым хоккеистам помогают коньки, а в бутсах на траве передвигаться тяжелее. Овечкин вряд ли особый знаток футбола, зато у него в «Динамо» много друзей. Выпил много горючих жидкостей с бывшими футболистами клуба. И на коньках стоит крепко. Ветеран близок к рекорду всех времен, хорошая средняя результативность в новом сезоне НХЛ – 19 шайб в 23 матчах. С учётом выбывания из-за травмы – отличный темп.

Янник «Лис» Синнер – фанат «Милана»

Первый номер мужского рейтинга в теннисе болеет за «Милан». Синнер родился в семье немецких евреев на севере Италии. У него есть брат Марк, которого семья усыновила из России. Вместе смотрели матчи «россонери». На вершине в теннисе много фанатов футбола. Немецкий атлет Александер Зверев болеет за «Баварию». Испанский теннисист Карлос Алькарас, как и легенда Рафаэль Надаль, является поклонником «Реала». Джокович болеет за «Милан», а легендарный Федерер – фанат «Базеля». В теннисе есть поклонники «Тоттенхэма» и «Челси». Среди девушек, которые хорошо машут ракетками, тоже фанатки футбола. Многие молодые спортсмены пробуют себя сначала в футболе в школе, а потом выбирают другие виды, основываясь на таланте. Синнер был неплох в лыжных видах спорта, но рыжий итальянец решил переиграть всех в теннисе.

Ронни «Ракета» О’Салливан – «Шеффилд Уэнсдей»