Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Сегунда 2024/2025

«Малага» выразила недоумение регистрацией Ольмо и Виктора

вчера, 23:12

«Малага» недовольна разрешением Ла Лиги зарегистрировать игроков «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

Выражаем свое недоумение по поводу решения, принятого Высшим советом по спорту в отношении Пау Виктора и Дани Ольмо, игроков «Барселоны». В сезоне-2019/20 «Малага» смирилась с невозможностью регистрации нескольких игроков из-за превышения лимита зарплат. Правила ясны, клуб допустил ошибку и выполнил их. Этим меры по исправлению ситуации не ограничились. «Малага» была вынуждена в течение двух сезонов выступать с 18 зарегистрированными профессиональными игроками и пройти процедуру сокращения штата сотрудников, связанных со спортом (ERE), что стало знаковым случаем в истории нашей страны. Это нанесло клубу значительный экономический и спортивный ущерб. Стоит напомнить, что организация находилась в тяжелейшем финансовом положении, нуждалась в глубокой реструктуризации и стояла перед серьезной угрозой исчезновения. Ла Лига и RFEF придерживаются единой позиции, как и в 2019 году. Однако такая позиция CSD подрывает репутацию руководящих органов, игнорируя их аргументы. Эта ситуация ставит под сомнение систему экономического контроля, защищенную Законом о спорте и пользующуюся большим уважением на международном уровне, а также служащую гарантией устойчивости нашего футбола.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» могут лишить сотни очков в АПЛ. Конкуренты настаивают на суровом вердикте
09 январяВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии11
Только три клуба Ла Лиги выступили против регистрации футболистов «Барсы»
08 января
Президенту «Барселоны» завтра вынесут вотум недоверия
06 января
«Реал» выступил с осуждением поведения болельщиков «Валенсии»
06 января
Игроки МЮ ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки
03 января
Клубы Ла Лиги готовы подать в суд в случае регистрации Ольмо и Пау Виктора
03 января
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:04
В Малаге наверное забыли или не знали:" Что дозволено Юпитеру, то не дозволено его быку!"
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 23:56
Да, грандам много чего позволяют!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:42
Ну в чём тут можно упрекнуть Малагу? Правила должны быть одинаковы для всех!!!
Vea
Vea
вчера в 23:38
А давайте Эвертон накажем и по..., что это другая лига.
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:18
Ну, Малаге не повезло, что у них в сезоне 19/20 не было такого президента "решалы" как Лапорта.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
Ну должен же кто нибудь возмутиться - это точно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 