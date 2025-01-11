«Малага» выразила недоумение регистрацией Ольмо и Виктора

«Малага» недовольна разрешением Ла Лиги зарегистрировать игроков «Барселоны» и .

Выражаем свое недоумение по поводу решения, принятого Высшим советом по спорту в отношении Пау Виктора и Дани Ольмо, игроков «Барселоны». В сезоне-2019/20 «Малага» смирилась с невозможностью регистрации нескольких игроков из-за превышения лимита зарплат. Правила ясны, клуб допустил ошибку и выполнил их. Этим меры по исправлению ситуации не ограничились. «Малага» была вынуждена в течение двух сезонов выступать с 18 зарегистрированными профессиональными игроками и пройти процедуру сокращения штата сотрудников, связанных со спортом (ERE), что стало знаковым случаем в истории нашей страны. Это нанесло клубу значительный экономический и спортивный ущерб. Стоит напомнить, что организация находилась в тяжелейшем финансовом положении, нуждалась в глубокой реструктуризации и стояла перед серьезной угрозой исчезновения. Ла Лига и RFEF придерживаются единой позиции, как и в 2019 году. Однако такая позиция CSD подрывает репутацию руководящих органов, игнорируя их аргументы. Эта ситуация ставит под сомнение систему экономического контроля, защищенную Законом о спорте и пользующуюся большим уважением на международном уровне, а также служащую гарантией устойчивости нашего футбола.