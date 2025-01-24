«Брентфорд» арендовал защитника «Фиорентины»

1737724916

вчера, 16:21

«Брентфорд» арендовал до конца сезона защитника «Фиорентины» . Данное соглашение предусматривает опцию выкупа за 16 миллионов евро.

Кайоде находился в системе «Фиорентины» с 17 лет. Его контракт с «фиалками» действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 20-летний правый защитник сыграл 5 матчей в Серии А и 7 матчей в Лиге конференций, в которых отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает итальянца нигерийского происхождения в 18 миллионов евро.

Ранее «Брентфорд» объявил о продлении контракта с игроком сборной Дании.