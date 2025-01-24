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«Брентфорд» арендовал защитника «Фиорентины»

вчера, 16:21

«Брентфорд» арендовал до конца сезона защитника «Фиорентины» Майкла Кайоде. Данное соглашение предусматривает опцию выкупа за 16 миллионов евро.

«Брентфорд» арендовал защитника «Фиорентины»

Кайоде находился в системе «Фиорентины» с 17 лет. Его контракт с «фиалками» действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 20-летний правый защитник сыграл 5 матчей в Серии А и 7 матчей в Лиге конференций, в которых отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает итальянца нигерийского происхождения в 18 миллионов евро.

Ранее «Брентфорд» объявил о продлении контракта с игроком сборной Дании.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 16:40
В Брентфорде лучше рассмотрели талант игрока?
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:30
Молодой и талантливый защитник! Хорошее приобретение
Гость
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